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Получает ли Зеленский отчисления за показ своих шоу по российскому ТВ
Получает ли Зеленский отчисления за показ своих шоу по российскому ТВ
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский не получает роялти (лицензионную компенсацию) от показа по российскому телевидению сериала
2021-04-07T10:14+0500
2021-04-07T10:16+0500
в мире
владимир зеленский
украина
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский не получает роялти (лицензионную компенсацию) от показа по российскому телевидению сериала "Папик", произведенного студией "Квартал 95".Украинский лидер считается ее сооснователем, поэтому, в теории, должен получать отчисления от телеканала СТС, на котором скоро покажут сериал. Однако все не так просто.Отмечается, что Зеленский вышел из бизнеса, став президентом.Тем не менее некоторые отчисления глава государства все же получает. Но это касается только тех торговых марок, которые принадлежат ему и используются на украинской территории. Так, в 2019-2020 годах Зеленский получил роялти за трансляцию шоу "Вечерний квартал", "Рассмеши комика" и "Женский квартал".Напомним, что в 2020-м Украина ввела санкции в отношении российского телеканала СТС. Ограничения будут действовать три года. Из-за этого новость о показе сериала украинского производства вызвала широкий общественный резонанс в Интернете.
https://uz.sputniknews.ru/20210318/zelenskiy-poshel-po-stopam-yanukovicha-no-esche-ne-podozrevaet-ob-etom-17821221.html
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владимир зеленский, украина

Получает ли Зеленский отчисления за показ своих шоу по российскому ТВ

10:14 07.04.2021 (обновлено: 10:16 07.04.2021)
152
© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Стрингер
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Перейти в фотобанк
В 2020 году Украина ввела санкции в отношении российского телеканала СТС.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Президент Украины Владимир Зеленский не получает роялти (лицензионную компенсацию) от показа по российскому телевидению сериала "Папик", произведенного студией "Квартал 95".
Украинский лидер считается ее сооснователем, поэтому, в теории, должен получать отчисления от телеканала СТС, на котором скоро покажут сериал.
Однако все не так просто.

"Что касается сериала "Папик" и "Папик-2", эти торговые марки не принадлежат Владимиру Зеленскому, соответственно, он не получает роялти от продаж этого контента", — отметили в администрации президента.

Отмечается, что Зеленский вышел из бизнеса, став президентом.
Тем не менее некоторые отчисления глава государства все же получает. Но это касается только тех торговых марок, которые принадлежат ему и используются на украинской территории.
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Так, в 2019-2020 годах Зеленский получил роялти за трансляцию шоу "Вечерний квартал", "Рассмеши комика" и "Женский квартал".
Напомним, что в 2020-м Украина ввела санкции в отношении российского телеканала СТС.
Ограничения будут действовать три года. Из-за этого новость о показе сериала украинского производства вызвала широкий общественный резонанс в Интернете.
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