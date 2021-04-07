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https://uz.sputniknews.ru/20210407/pyos-djo-baydena-derjit-v-straxe-ves-belyy-dom--video-18196229.html
Агрессивный пёс Джо Байдена держит в страхе весь Белый дом — видео
Агрессивный пёс Джо Байдена держит в страхе весь Белый дом — видео
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. У президента США Джо Байдена появилась новая проблема — его собака.
2021-04-07T13:20+0500
2021-04-07T13:20+0500
2021-04-07T13:28+0500
в мире
джо байден
собака
белый дом
собаки
животные
президент
сша
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. У президента США Джо Байдена появилась новая проблема — его собака.Немецкая овчарка по кличке Мейджор за месяц напала уже на двух сотрудников Белого дома. Первой жертвой стал охранник главы государства, второй — садовник.Видимо, собака не очень доверяет сотрудникам секретной службы и считает, что лучше всех остальных сможет защитить Байдена!Что будет дальше с агрессивным животным, смотрите в видеосюжете.Напомним, что Мейджора взяли из приюта в 2018 году. В каком-то смысле пес вошел в историю, поскольку все питомцы предыдущих президентов США приобретались у заводчиков.
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джо байден, собака, белый дом, собаки, животные, президент, сша
Агрессивный пёс Джо Байдена держит в страхе весь Белый дом — видео 13:20 07.04.2021 (обновлено: 13:28 07.04.2021)
После первого нападения животное сослали из вашингтонской резиденции для занятий с кинологом. Но это не помогло.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. У президента США Джо Байдена появилась новая проблема — его собака.
Немецкая овчарка по кличке Мейджор за месяц напала уже на двух сотрудников Белого дома. Первой жертвой стал охранник главы государства, второй — садовник.
Видимо, собака не очень доверяет сотрудникам секретной службы и считает, что лучше всех остальных сможет защитить Байдена!
Что будет дальше с агрессивным животным, смотрите в видеосюжете.
Напомним, что Мейджора взяли из приюта в 2018 году. В каком-то смысле пес вошел в историю, поскольку все питомцы предыдущих президентов США приобретались у заводчиков.