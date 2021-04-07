https://uz.sputniknews.ru/20210407/pyos-djo-baydena-derjit-v-straxe-ves-belyy-dom--video-18196229.html

Агрессивный пёс Джо Байдена держит в страхе весь Белый дом — видео

Агрессивный пёс Джо Байдена держит в страхе весь Белый дом — видео

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. У президента США Джо Байдена появилась новая проблема — его собака.

2021-04-07T13:20+0500

2021-04-07T13:20+0500

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в мире

джо байден

собака

белый дом

собаки

животные

президент

сша

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. У президента США Джо Байдена появилась новая проблема — его собака.Немецкая овчарка по кличке Мейджор за месяц напала уже на двух сотрудников Белого дома. Первой жертвой стал охранник главы государства, второй — садовник.Видимо, собака не очень доверяет сотрудникам секретной службы и считает, что лучше всех остальных сможет защитить Байдена!Что будет дальше с агрессивным животным, смотрите в видеосюжете.Напомним, что Мейджора взяли из приюта в 2018 году. В каком-то смысле пес вошел в историю, поскольку все питомцы предыдущих президентов США приобретались у заводчиков.

сша

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джо байден, собака, белый дом, собаки, животные, президент, сша