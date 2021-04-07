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Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210407/schetnaya-palata-v-2020-godu-iz-byudjeta-ukrali-svyshe-671-mlrd-sumov-18205307.html
Счетная палата: в 2020 году из бюджета украли свыше 671 млрд сумов
Счетная палата: в 2020 году из бюджета украли свыше 671 млрд сумов
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Счетная палата выявила незаконные расходы, дефицит и хищения в размере 671,3 млрд сумов по итогам изучения использования средств
2021-04-07T17:10+0500
2021-04-07T17:22+0500
экономика
сенат олий мажлиса
счетная палата
госбюджет
хищение
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Счетная палата выявила незаконные расходы, дефицит и хищения в размере 671,3 млрд сумов по итогам изучения использования средств госбюджета в 2020 году.Соответствующие данные были озвучены 6 апреля на очередном заседании Закпалаты Олий Мажлиса Узбекистана. Как сообщается, 23,8 млрд сумов недостачи и незаконных расходов обнаружено в Антикризисном фонде, за финансовой деятельностью которого ведется особый мониторинг в соответствии с указом президента от 19 марта 2020 года. В результате изучения 8,4 млрд сумов перефинансирования возвращены в фонд.Финансовые ошибки, недостатки и хищения в размере 192,2 млрд сумов выявлены в учреждениях Министерства народного образования. Это, в частности, неэффективное расходование 21 млрд сумов из Фонда содействия реформам в сфере народного образования. Депутаты обратили внимание и на проблемы в проектах, финансируемых международными валютными организациями. Ошибки и недостатки выявлены в 24 проектах из 81 стоимостью 12,6 млрд долларов США, завершенных в 2010-2019 гг.Подвергнуты критике некоторые проекты, которые откладывались на годы, а также из-за того, что цели разработки постоянно менялись или некачественное оборудование и инструменты закуплены по высоким ценам, эффективность некоторых проектов очень низкая, а средства разработки незаконно присвоены.
https://uz.sputniknews.ru/20210208/Usluga-za-uslugu-v-kakikh-sferakh-vyyavlena-korruptsiya-v-Uzbekistane-15962548.html
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сенат олий мажлиса, счетная палата, госбюджет, хищение, узбекистан

Счетная палата: в 2020 году из бюджета украли свыше 671 млрд сумов

17:10 07.04.2021 (обновлено: 17:22 07.04.2021)
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© SputnikУзбекские денежные знаки - сум
Узбекские денежные знаки - сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik
Только в учреждениях Министерства народного образования выявлено хищений и финансовых ошибок на более чем 190 млрд сумов.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Счетная палата выявила незаконные расходы, дефицит и хищения в размере 671,3 млрд сумов по итогам изучения использования средств госбюджета в 2020 году.
Соответствующие данные были озвучены 6 апреля на очередном заседании Закпалаты Олий Мажлиса Узбекистана.
Как сообщается, 23,8 млрд сумов недостачи и незаконных расходов обнаружено в Антикризисном фонде, за финансовой деятельностью которого ведется особый мониторинг в соответствии с указом президента от 19 марта 2020 года. В результате изучения 8,4 млрд сумов перефинансирования возвращены в фонд.
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Финансовые ошибки, недостатки и хищения в размере 192,2 млрд сумов выявлены в учреждениях Министерства народного образования. Это, в частности, неэффективное расходование 21 млрд сумов из Фонда содействия реформам в сфере народного образования.
Депутаты обратили внимание и на проблемы в проектах, финансируемых международными валютными организациями. Ошибки и недостатки выявлены в 24 проектах из 81 стоимостью 12,6 млрд долларов США, завершенных в 2010-2019 гг.
Подвергнуты критике некоторые проекты, которые откладывались на годы, а также из-за того, что цели разработки постоянно менялись или некачественное оборудование и инструменты закуплены по высоким ценам, эффективность некоторых проектов очень низкая, а средства разработки незаконно присвоены.
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