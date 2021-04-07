https://uz.sputniknews.ru/20210407/studenty-stomatologicheskogo-vuza-v-tashkente-smogut-uchitsya-na-3d-trenajerax-18201006.html

Студенты стоматологического вуза в Ташкенте смогут учиться на 3D-тренажерах

Студенты стоматологического вуза в Ташкенте смогут учиться на 3D-тренажерах

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкентском государственном стоматологическом институте ввели в эксплуатацию вновь отстроенный симуляционный центр, сообщили в

2021-04-07T14:59+0500

2021-04-07T14:59+0500

2021-04-07T15:03+0500

общество

высшее образование

стоматолог

министерство высшего и среднего специального образования

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкентском государственном стоматологическом институте ввели в эксплуатацию вновь отстроенный симуляционный центр, сообщили в пресс-службе Минвуза.Центр предназначен для студентов вуза, здесь будут работать 3D-тренажеры Virteasy Dental французского производства, интерактивный анатомический стол 3D "Пирогов", стоматологические фантомы, а также виртуальная библиотека.Кроме этого здесь будут проходить занятия и лабораторные исследования в интерактивном режиме с использованием инновационных технологий.Участие в мероприятии принял министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов. Он рассказал о старте конкурса "Мегамастер" по совершенствованию инновационных методов лечения среди студентов 3-го курса стоматологического направления в медицинских вузах республики.

https://uz.sputniknews.ru/20190507/Estafeta-dobra-uzbekskie-stomatologi-budut-lechit-besplatno-v-Ramadan-11438137.html

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высшее образование, стоматолог, министерство высшего и среднего специального образования