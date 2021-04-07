Студенты стоматологического вуза в Ташкенте смогут учиться на 3D-тренажерах

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкентском государственном стоматологическом институте ввели в эксплуатацию вновь отстроенный симуляционный центр, сообщили в пресс-службе Минвуза.Центр предназначен для студентов вуза, здесь будут работать 3D-тренажеры Virteasy Dental французского производства, интерактивный анатомический стол 3D "Пирогов", стоматологические фантомы, а также виртуальная библиотека.Кроме этого здесь будут проходить занятия и лабораторные исследования в интерактивном режиме с использованием инновационных технологий.Участие в мероприятии принял министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов. Он рассказал о старте конкурса "Мегамастер" по совершенствованию инновационных методов лечения среди студентов 3-го курса стоматологического направления в медицинских вузах республики.
В симуляционном центре будут проходить занятия и лабораторные исследования для студентов в интерактивном режиме с использованием инновационных технологий.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкентском государственном стоматологическом институте ввели в эксплуатацию вновь отстроенный симуляционный центр, сообщили в пресс-службе Минвуза.
Центр предназначен для студентов вуза, здесь будут работать 3D-тренажеры Virteasy Dental французского производства, интерактивный анатомический стол 3D "Пирогов", стоматологические фантомы, а также виртуальная библиотека.
Кроме этого здесь будут проходить занятия и лабораторные исследования в интерактивном режиме с использованием инновационных технологий.
Участие в мероприятии принял министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов. Он рассказал о старте конкурса "Мегамастер" по совершенствованию инновационных методов лечения среди студентов 3-го курса стоматологического направления в медицинских вузах республики.