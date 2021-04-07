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https://uz.sputniknews.ru/20210407/studenty-stomatologicheskogo-vuza-v-tashkente-smogut-uchitsya-na-3d-trenajerax-18201006.html
Студенты стоматологического вуза в Ташкенте смогут учиться на 3D-тренажерах
Студенты стоматологического вуза в Ташкенте смогут учиться на 3D-тренажерах
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкентском государственном стоматологическом институте ввели в эксплуатацию вновь отстроенный симуляционный центр, сообщили в
2021-04-07T14:59+0500
2021-04-07T15:03+0500
общество
высшее образование
стоматолог
министерство высшего и среднего специального образования
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкентском государственном стоматологическом институте ввели в эксплуатацию вновь отстроенный симуляционный центр, сообщили в пресс-службе Минвуза.Центр предназначен для студентов вуза, здесь будут работать 3D-тренажеры Virteasy Dental французского производства, интерактивный анатомический стол 3D "Пирогов", стоматологические фантомы, а также виртуальная библиотека.Кроме этого здесь будут проходить занятия и лабораторные исследования в интерактивном режиме с использованием инновационных технологий.Участие в мероприятии принял министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов. Он рассказал о старте конкурса "Мегамастер" по совершенствованию инновационных методов лечения среди студентов 3-го курса стоматологического направления в медицинских вузах республики.
https://uz.sputniknews.ru/20190507/Estafeta-dobra-uzbekskie-stomatologi-budut-lechit-besplatno-v-Ramadan-11438137.html
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высшее образование, стоматолог, министерство высшего и среднего специального образования

Студенты стоматологического вуза в Ташкенте смогут учиться на 3D-тренажерах

14:59 07.04.2021 (обновлено: 15:03 07.04.2021)
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© Пресс-служба Минвуза УзбекистанаВ Ташкентском государственном стоматологическом институте состоялась торжественная церемония открытия симуляционного центра
В Ташкентском государственном стоматологическом институте состоялась торжественная церемония открытия симуляционного центра - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Пресс-служба Минвуза Узбекистана
В симуляционном центре будут проходить занятия и лабораторные исследования для студентов в интерактивном режиме с использованием инновационных технологий.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Ташкентском государственном стоматологическом институте ввели в эксплуатацию вновь отстроенный симуляционный центр, сообщили в пресс-службе Минвуза.
Центр предназначен для студентов вуза, здесь будут работать 3D-тренажеры Virteasy Dental французского производства, интерактивный анатомический стол 3D "Пирогов", стоматологические фантомы, а также виртуальная библиотека.
Кроме этого здесь будут проходить занятия и лабораторные исследования в интерактивном режиме с использованием инновационных технологий.
Кабинет стоматолога - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.05.2019
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Участие в мероприятии принял министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Ташкулов. Он рассказал о старте конкурса "Мегамастер" по совершенствованию инновационных методов лечения среди студентов 3-го курса стоматологического направления в медицинских вузах республики.
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