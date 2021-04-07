https://uz.sputniknews.ru/20210407/uzbekistan-nachal-markirovat-pivo--pervyy-v-sng-18206311.html

Узбекистан начал маркировать пиво — первый в СНГ

Узбекистан начал маркировать пиво — первый в СНГ

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекистан с 1 апреля начал маркировать пиво, сообщает Государственный налоговый комитет республики.

2021-04-07T17:56+0500

2021-04-07T17:56+0500

2021-04-07T18:05+0500

экономика

маркировка

государственный налоговый комитет

пиво

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекистан с 1 апреля начал маркировать пиво, сообщает Государственный налоговый комитет республики.Ранее в стране запустили национальную информационную систему Asl belgisi. Обязательная маркировка табачной и алкогольной продукции была введена с 1 января.Как отметили в комитете, Узбекистан стал первой страной на пространстве СНГ, успешно запустившей обязательную цифровую маркировку пива.В России с 1 апреля тоже начали маркировать пиво, но в качестве эксперимента. Он продлится до 31 августа 2022 года. В этот период планируется маркировать пиво, напитки, изготавливаемые на его основе, и отдельные виды слабоалкогольных напитков.

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маркировка, государственный налоговый комитет, пиво, узбекистан