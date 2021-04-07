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https://uz.sputniknews.ru/20210407/uzbekistan-nachal-markirovat-pivo--pervyy-v-sng-18206311.html
Узбекистан начал маркировать пиво — первый в СНГ
Узбекистан начал маркировать пиво — первый в СНГ
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекистан с 1 апреля начал маркировать пиво, сообщает Государственный налоговый комитет республики.
2021-04-07T17:56+0500
2021-04-07T18:05+0500
экономика
маркировка
государственный налоговый комитет
пиво
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекистан с 1 апреля начал маркировать пиво, сообщает Государственный налоговый комитет республики.Ранее в стране запустили национальную информационную систему Asl belgisi. Обязательная маркировка табачной и алкогольной продукции была введена с 1 января.Как отметили в комитете, Узбекистан стал первой страной на пространстве СНГ, успешно запустившей обязательную цифровую маркировку пива.В России с 1 апреля тоже начали маркировать пиво, но в качестве эксперимента. Он продлится до 31 августа 2022 года. В этот период планируется маркировать пиво, напитки, изготавливаемые на его основе, и отдельные виды слабоалкогольных напитков.
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маркировка, государственный налоговый комитет, пиво, узбекистан

Узбекистан начал маркировать пиво — первый в СНГ

17:56 07.04.2021 (обновлено: 18:05 07.04.2021)
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© Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЦех розлива на пивоваренном заводе
Цех розлива на пивоваренном заводе - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Алексей Филиппов
/
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Маркированную продукцию выпускают три крупнейших пивных завода республики, покрывающих почти 77 процентов рынка.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекистан с 1 апреля начал маркировать пиво, сообщает Государственный налоговый комитет республики.
Ранее в стране запустили национальную информационную систему Asl belgisi. Обязательная маркировка табачной и алкогольной продукции была введена с 1 января.
"Первого апреля 2021 года на трех крупнейших пивных заводах республики (76,9 процента рынка) запущено производство маркированной продукции", — говорится в публикации на сайте ГНК.
Как отметили в комитете, Узбекистан стал первой страной на пространстве СНГ, успешно запустившей обязательную цифровую маркировку пива.
В России с 1 апреля тоже начали маркировать пиво, но в качестве эксперимента. Он продлится до 31 августа 2022 года. В этот период планируется маркировать пиво, напитки, изготавливаемые на его основе, и отдельные виды слабоалкогольных напитков.
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