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https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-2023-godu-v-uzbekistane-pri-uchastii-gazproma-planiruetsya-postroit-zavod-olefinov-18201301.html
В 2023 году в Узбекистане при участии "Газпрома" планируется построить завод олефинов
В 2023 году в Узбекистане при участии "Газпрома" планируется построить завод олефинов
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum с участием Gas Project Development Central Asia (GPD, структуры "Газпрома") планирует
2021-04-07T15:31+0500
2021-04-07T16:21+0500
общество
завод
строительство
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum с участием Gas Project Development Central Asia (GPD, структуры "Газпрома") планирует построить в Узбекистане газохимический комплекс по технологии МТО (methanol to olefins).Ожидается, что строительство начнется уже в 2023 году.К настоящему моменту Amec Foster Wheeler Italiana разработала предварительное ТЭО проекта. Кроме того, ожидается привлечение в проект американских White&amp;Case и JP Morgan в качестве юридического и финансового консультантов соответственно.В феврале Минэнерго сообщало, что Jizzakh Petroleum подписало шесть лицензионных соглашений по производству олефинов на МТО-проекте со следующими компаниями:В производственную линейку ГХК будут включены 18 продуктов в сегменте олефинов. Ориентировочная стоимость строительства комплекса составит 2,8 миллиарда долларов.
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завод, строительство, узбекистан

В 2023 году в Узбекистане при участии "Газпрома" планируется построить завод олефинов

15:31 07.04.2021 (обновлено: 16:21 07.04.2021)
347
© Sputnik / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГазоперерабатывающий завод
Газоперерабатывающий завод - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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Ранее СП с участием структуры "Газпрома" подписало шесть лицензий на выпуск олефинов в республике.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum с участием Gas Project Development Central Asia (GPD, структуры "Газпрома") планирует построить в Узбекистане газохимический комплекс по технологии МТО (methanol to olefins).
Ожидается, что строительство начнется уже в 2023 году.

"По нашим расчетам на подготовку полностью ТЭО проекта и привлечение финансирования может уйти год-полтора. Думаю, в 2023-м мы сможет уже начать строительство комплекса", заявил РИА Новости представитель СП на полях форума "Иннопром".

К настоящему моменту Amec Foster Wheeler Italiana разработала предварительное ТЭО проекта.
Кроме того, ожидается привлечение в проект американских White&Case и JP Morgan в качестве юридического и финансового консультантов соответственно.
В феврале Минэнерго сообщало, что Jizzakh Petroleum подписало шесть лицензионных соглашений по производству олефинов на МТО-проекте со следующими компаниями:
китайской Sinopec (технология МТО);
датской Haldor Topsoe (производство метанола);
американскими Chemtex, Scientific Design и Grace (полиэтилен низкой плотности, полиэтилентерефталат и полипропилен);
итальянскойVersalis (этиленвинилацетат).
В производственную линейку ГХК будут включены 18 продуктов в сегменте олефинов. Ориентировочная стоимость строительства комплекса составит 2,8 миллиарда долларов.
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