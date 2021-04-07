https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-2023-godu-v-uzbekistane-pri-uchastii-gazproma-planiruetsya-postroit-zavod-olefinov-18201301.html

В 2023 году в Узбекистане при участии "Газпрома" планируется построить завод олефинов

В 2023 году в Узбекистане при участии "Газпрома" планируется построить завод олефинов

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum с участием Gas Project Development Central Asia (GPD, структуры "Газпрома") планирует

2021-04-07T15:31+0500

2021-04-07T15:31+0500

2021-04-07T16:21+0500

общество

завод

строительство

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum с участием Gas Project Development Central Asia (GPD, структуры "Газпрома") планирует построить в Узбекистане газохимический комплекс по технологии МТО (methanol to olefins).Ожидается, что строительство начнется уже в 2023 году.К настоящему моменту Amec Foster Wheeler Italiana разработала предварительное ТЭО проекта. Кроме того, ожидается привлечение в проект американских White&Case и JP Morgan в качестве юридического и финансового консультантов соответственно.В феврале Минэнерго сообщало, что Jizzakh Petroleum подписало шесть лицензионных соглашений по производству олефинов на МТО-проекте со следующими компаниями:В производственную линейку ГХК будут включены 18 продуктов в сегменте олефинов. Ориентировочная стоимость строительства комплекса составит 2,8 миллиарда долларов.

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завод, строительство, узбекистан