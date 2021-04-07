В 2023 году в Узбекистане при участии "Газпрома" планируется построить завод олефинов

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum с участием Gas Project Development Central Asia (GPD, структуры "Газпрома") планирует построить в Узбекистане газохимический комплекс по технологии МТО (methanol to olefins).Ожидается, что строительство начнется уже в 2023 году.К настоящему моменту Amec Foster Wheeler Italiana разработала предварительное ТЭО проекта. Кроме того, ожидается привлечение в проект американских White&Case и JP Morgan в качестве юридического и финансового консультантов соответственно.В феврале Минэнерго сообщало, что Jizzakh Petroleum подписало шесть лицензионных соглашений по производству олефинов на МТО-проекте со следующими компаниями:В производственную линейку ГХК будут включены 18 продуктов в сегменте олефинов. Ориентировочная стоимость строительства комплекса составит 2,8 миллиарда долларов.
Ранее СП с участием структуры "Газпрома" подписало шесть лицензий на выпуск олефинов в республике.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Совместное предприятие Jizzakh Petroleum с участием Gas Project Development Central Asia (GPD, структуры "Газпрома") планирует построить в Узбекистане газохимический комплекс по технологии МТО (methanol to olefins).
Ожидается, что строительство начнется уже в 2023 году.
"По нашим расчетам на подготовку полностью ТЭО проекта и привлечение финансирования может уйти год-полтора. Думаю, в 2023-м мы сможет уже начать строительство комплекса", — заявил РИА Новости представитель СП на полях форума "Иннопром".
К настоящему моменту Amec Foster Wheeler Italiana разработала предварительное ТЭО проекта.
Кроме того, ожидается привлечение в проект американских White&Case и JP Morgan в качестве юридического и финансового консультантов соответственно.
В феврале Минэнерго сообщало, что Jizzakh Petroleum подписало шесть лицензионных соглашений по производству олефинов на МТО-проекте со следующими компаниями:
китайской Sinopec (технология МТО);
датской Haldor Topsoe (производство метанола);
американскими Chemtex, Scientific Design и Grace (полиэтилен низкой плотности, полиэтилентерефталат и полипропилен);
итальянскойVersalis (этиленвинилацетат).
В производственную линейку ГХК будут включены 18 продуктов в сегменте олефинов. Ориентировочная стоимость строительства комплекса составит 2,8 миллиарда долларов.