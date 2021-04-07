https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-stolitse-predotvratili-narkotrafik-izyato-pochti-7-kg-narkotikov-18197852.html

В столице предотвратили наркотрафик: изъято почти 7 кг наркотиков

В столице предотвратили наркотрафик: изъято почти 7 кг наркотиков

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сотрудники Таможенного комитета и Службы государственной безопасности предотвратили незаконный оборот наркотиков в Ташкенте.

2021-04-07T14:03+0500

2021-04-07T14:03+0500

2021-04-07T14:11+0500

происшествия

борьба с незаконным оборотом наркотиков

наркотики

сергелийский район

ташкент

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/112/57/1125768_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_15347b9824cbf336b83d18d73d221f46.jpg

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сотрудники Таможенного комитета и Службы государственной безопасности предотвратили незаконный оборот наркотиков в Ташкенте.Спецоперация проходила в Сергелийском районе столицы — защитники правопорядка остановили и осмотрели в установленном порядке автомобиль марки "Матиз", за которым велось оперативное наблюдение. В салоне обнаружили картонную коробку, хозяин сидел рядом. Находку вскрыли, внутри оказалось пять свертков, замотанных скотчем.Провели экспертизу и установили, что свертки были начинены наркотиками типа опий и гашиш. В общей сложности 6 кг 801 грамм зелья оперативники изъяли. Злоумышленников задержали.По факту преступления возбудили уголовное дело.Для справки: за истекший период 2021 года предотвращен незаконный оборот более 65 кг наркотиков в 124 выявленных случаях нарушений таможенного законодательства.

https://uz.sputniknews.ru/20200519/SGB-Uzbekistana-presekla-kontrabandu-krupnoy-partii-gashisha-iz-Tadzhikistana-14162256.html

сергелийский район

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотики, сергелийский район, ташкент