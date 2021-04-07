В столице предотвратили наркотрафик: изъято почти 7 кг наркотиков

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сотрудники Таможенного комитета и Службы государственной безопасности предотвратили незаконный оборот наркотиков в Ташкенте.Спецоперация проходила в Сергелийском районе столицы — защитники правопорядка остановили и осмотрели в установленном порядке автомобиль марки "Матиз", за которым велось оперативное наблюдение. В салоне обнаружили картонную коробку, хозяин сидел рядом. Находку вскрыли, внутри оказалось пять свертков, замотанных скотчем.Провели экспертизу и установили, что свертки были начинены наркотиками типа опий и гашиш. В общей сложности 6 кг 801 грамм зелья оперативники изъяли. Злоумышленников задержали.По факту преступления возбудили уголовное дело.Для справки: за истекший период 2021 года предотвращен незаконный оборот более 65 кг наркотиков в 124 выявленных случаях нарушений таможенного законодательства.
В салоне досмотренного автомобиля обнаружили картонную коробку, хозяин сидел рядом. Находку вскрыли, внутри оказалось пять свертков, замотанных скотчем.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сотрудники Таможенного комитета и Службы государственной безопасности предотвратили незаконный оборот наркотиков в Ташкенте.
Спецоперация проходила в Сергелийском районе столицы — защитники правопорядка остановили и осмотрели в установленном порядке автомобиль марки "Матиз", за которым велось оперативное наблюдение. В салоне обнаружили картонную коробку, хозяин сидел рядом. Находку вскрыли, внутри оказалось пять свертков, замотанных скотчем.
Провели экспертизу и установили, что свертки были начинены наркотиками типа опий и гашиш. В общей сложности 6 кг 801 грамм зелья оперативники изъяли. Злоумышленников задержали.