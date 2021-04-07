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В столице предотвратили наркотрафик: изъято почти 7 кг наркотиков
В столице предотвратили наркотрафик: изъято почти 7 кг наркотиков
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сотрудники Таможенного комитета и Службы государственной безопасности предотвратили незаконный оборот наркотиков в Ташкенте.
2021-04-07T14:03+0500
2021-04-07T14:11+0500
происшествия
борьба с незаконным оборотом наркотиков
наркотики
сергелийский район
ташкент
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сотрудники Таможенного комитета и Службы государственной безопасности предотвратили незаконный оборот наркотиков в Ташкенте.Спецоперация проходила в Сергелийском районе столицы — защитники правопорядка остановили и осмотрели в установленном порядке автомобиль марки "Матиз", за которым велось оперативное наблюдение. В салоне обнаружили картонную коробку, хозяин сидел рядом. Находку вскрыли, внутри оказалось пять свертков, замотанных скотчем.Провели экспертизу и установили, что свертки были начинены наркотиками типа опий и гашиш. В общей сложности 6 кг 801 грамм зелья оперативники изъяли. Злоумышленников задержали.По факту преступления возбудили уголовное дело.Для справки: за истекший период 2021 года предотвращен незаконный оборот более 65 кг наркотиков в 124 выявленных случаях нарушений таможенного законодательства.
https://uz.sputniknews.ru/20200519/SGB-Uzbekistana-presekla-kontrabandu-krupnoy-partii-gashisha-iz-Tadzhikistana-14162256.html
сергелийский район
ташкент
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борьба с незаконным оборотом наркотиков, наркотики, сергелийский район, ташкент

В столице предотвратили наркотрафик: изъято почти 7 кг наркотиков

14:03 07.04.2021 (обновлено: 14:11 07.04.2021)
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© Sputnik / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкИзъятые в ходе рейдов наркотики
Изъятые в ходе рейдов наркотики - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Андрей Стенин
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В салоне досмотренного автомобиля обнаружили картонную коробку, хозяин сидел рядом. Находку вскрыли, внутри оказалось пять свертков, замотанных скотчем.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Сотрудники Таможенного комитета и Службы государственной безопасности предотвратили незаконный оборот наркотиков в Ташкенте.
Спецоперация проходила в Сергелийском районе столицы — защитники правопорядка остановили и осмотрели в установленном порядке автомобиль марки "Матиз", за которым велось оперативное наблюдение. В салоне обнаружили картонную коробку, хозяин сидел рядом. Находку вскрыли, внутри оказалось пять свертков, замотанных скотчем.
Провели экспертизу и установили, что свертки были начинены наркотиками типа опий и гашиш. В общей сложности 6 кг 801 грамм зелья оперативники изъяли. Злоумышленников задержали.
По факту преступления возбудили уголовное дело.
Уничтожение наркотических средств - Sputnik Узбекистан, 1920, 19.05.2020
СГБ Узбекистана пресекла контрабанду крупной партии гашиша из Таджикистана
19 мая 2020, 12:58
329
Для справки: за истекший период 2021 года предотвращен незаконный оборот более 65 кг наркотиков в 124 выявленных случаях нарушений таможенного законодательства.
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