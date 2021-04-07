https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uvd-obyasnili-zachem-k-administratsii-samarkanda-priveli-stado-ovets-18198183.html

В УВД объяснили, зачем к администрации Самарканда привели стадо овец

В УВД объяснили, зачем к администрации Самарканда привели стадо овец

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Жители Самаркандской области пригнали к зданию хокимията Нурабадского района стадо овец в надежде решить вопрос с местным

2021-04-07T13:29+0500

2021-04-07T13:29+0500

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общество

животноводство

самаркандская область

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Жители Самаркандской области пригнали к зданию хокимията Нурабадского района стадо овец в надежде решить вопрос с местным животноводческим кластером, сообщают в областном УВД.По данным ведомства, ранее Республиканский комитет по развитию шелководства и каракулеводства выделил кластеру "СП Люкс" 197 тыс. гектаров земли. Но руководство кластера заключило договор на 49 лет с фермерским хозяйством "Сохибкор хожиакбар" на аренду еще 834 гектаров для выращивания 1 450 овец. Однако на этой территории стали выращивать шесть тысяч голов скота. Этот факт и вызвал недовольство жителей махалли "Киличли". Днем 6 апреля они пригнали стадо из 1 450 овец к зданию районной администрации, чтобы обратить внимание властей на возникшую в связи с этим проблему нехватки кормовой базы для скота местного населения.В этот же день состоялась встреча с хокимом района, начальником ОВД, руководителем "СП Люкс" и местными жителями. Договор кластера с фермерским хозяйством "Сохибкор хожиакбар" поручено расторгнуть. Руководитель района распорядился проконтролировать этот процесс.

самаркандская область

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животноводство, самаркандская область