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В УВД объяснили, зачем к администрации Самарканда привели стадо овец
В УВД объяснили, зачем к администрации Самарканда привели стадо овец
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Жители Самаркандской области пригнали к зданию хокимията Нурабадского района стадо овец в надежде решить вопрос с местным
2021-04-07T13:29+0500
2021-04-07T13:35+0500
общество
животноводство
самаркандская область
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Жители Самаркандской области пригнали к зданию хокимията Нурабадского района стадо овец в надежде решить вопрос с местным животноводческим кластером, сообщают в областном УВД.По данным ведомства, ранее Республиканский комитет по развитию шелководства и каракулеводства выделил кластеру "СП Люкс" 197 тыс. гектаров земли. Но руководство кластера заключило договор на 49 лет с фермерским хозяйством "Сохибкор хожиакбар" на аренду еще 834 гектаров для выращивания 1 450 овец. Однако на этой территории стали выращивать шесть тысяч голов скота. Этот факт и вызвал недовольство жителей махалли "Киличли". Днем 6 апреля они пригнали стадо из 1 450 овец к зданию районной администрации, чтобы обратить внимание властей на возникшую в связи с этим проблему нехватки кормовой базы для скота местного населения.В этот же день состоялась встреча с хокимом района, начальником ОВД, руководителем "СП Люкс" и местными жителями. Договор кластера с фермерским хозяйством "Сохибкор хожиакбар" поручено расторгнуть. Руководитель района распорядился проконтролировать этот процесс.
самаркандская область
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животноводство, самаркандская область

В УВД объяснили, зачем к администрации Самарканда привели стадо овец

13:29 07.04.2021 (обновлено: 13:35 07.04.2021)
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© Sputnik / Егор Еремов / Перейти в фотобанкСтадо овец.
Стадо овец. - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Sputnik / Егор Еремов
/
Перейти в фотобанк
Жители Нурабадского района Самаркандской области пригнали к местной администрации стадо из 1 450 овец. Таким образом они решили привлечь внимание властей к проблеме нехватки кормовой базы для скота.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Жители Самаркандской области пригнали к зданию хокимията Нурабадского района стадо овец в надежде решить вопрос с местным животноводческим кластером, сообщают в областном УВД.
По данным ведомства, ранее Республиканский комитет по развитию шелководства и каракулеводства выделил кластеру "СП Люкс" 197 тыс. гектаров земли. Но руководство кластера заключило договор на 49 лет с фермерским хозяйством "Сохибкор хожиакбар" на аренду еще 834 гектаров для выращивания 1 450 овец.
Однако на этой территории стали выращивать шесть тысяч голов скота. Этот факт и вызвал недовольство жителей махалли "Киличли". Днем 6 апреля они пригнали стадо из 1 450 овец к зданию районной администрации, чтобы обратить внимание властей на возникшую в связи с этим проблему нехватки кормовой базы для скота местного населения.
В этот же день состоялась встреча с хокимом района, начальником ОВД, руководителем "СП Люкс" и местными жителями. Договор кластера с фермерским хозяйством "Сохибкор хожиакбар" поручено расторгнуть. Руководитель района распорядился проконтролировать этот процесс.
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