В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан — он может быть аферистом

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан, сообщил председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов со ссылкой на заявления министерств здравоохранения и внутренних дел республики.При этом на сегодня Али Махмуд Хасан может свободно перемещаться между регионами Узбекистана, отметил он.Алламжонов призвал проверить личность и лекарскую работу Али Махмуда Хасана и либо ограничить его деятельность — если он является мошенником, или, если он эффективный целитель, провести установленную процедуру регистрации и лицензирования его услуг."Речь идет о доверии и жизнях людей", — подчеркнул Алламжонов.
Министерства внутренних дел и здравоохранения республики предупредили граждан об обмане, при этом "целитель" имеет возможность свободно перемещаться между регионами.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан, сообщил председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов со ссылкой на заявления министерств здравоохранения и внутренних дел республики.
"МВД призвало граждан не верить бездоказательной информации, основанной на слухах, а Минздрав предупреждает о лицах, занимающихся псевдолечением, играя на чувствах и религиозных убеждениях населения", — написал Алламжонов на своей странице в Facebook.
При этом на сегодня Али Махмуд Хасан может свободно перемещаться между регионами Узбекистана, отметил он.
Алламжонов призвал проверить личность и лекарскую работу Али Махмуда Хасана и либо ограничить его деятельность — если он является мошенником, или, если он эффективный целитель, провести установленную процедуру регистрации и лицензирования его услуг.
"Речь идет о доверии и жизнях людей", — подчеркнул Алламжонов.