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В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан — он может быть аферистом
В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан — он может быть аферистом
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан, сообщил председатель Попечительского совета Общественного фонда
2021-04-07T16:02+0500
2021-04-07T16:49+0500
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан, сообщил председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов со ссылкой на заявления министерств здравоохранения и внутренних дел республики.При этом на сегодня Али Махмуд Хасан может свободно перемещаться между регионами Узбекистана, отметил он.Алламжонов призвал проверить личность и лекарскую работу Али Махмуда Хасана и либо ограничить его деятельность — если он является мошенником, или, если он эффективный целитель, провести установленную процедуру регистрации и лицензирования его услуг."Речь идет о доверии и жизнях людей", — подчеркнул Алламжонов.
https://uz.sputniknews.ru/20190607/Lekari-v-Uzbekistane-smogut-legalno-rabotat-11713349.html
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комил алламжонов, мвд узбекистана, минздрав узбекистана, узбекистан

В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан — он может быть аферистом

16:02 07.04.2021 (обновлено: 16:49 07.04.2021)
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© Facebook / Комил Алламжонов МВД и Минздрав предупредили граждан о "лекаре из Курдистана" Али Махмуде Хасане, приехавшем в Узбекистан
МВД и Минздрав предупредили граждан о лекаре из Курдистана Али Махмуде Хасане, приехавшем в Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© Facebook / Комил Алламжонов
Министерства внутренних дел и здравоохранения республики предупредили граждан об обмане, при этом "целитель" имеет возможность свободно перемещаться между регионами.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан, сообщил председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов со ссылкой на заявления министерств здравоохранения и внутренних дел республики.

"МВД призвало граждан не верить бездоказательной информации, основанной на слухах, а Минздрав предупреждает о лицах, занимающихся псевдолечением, играя на чувствах и религиозных убеждениях населения", — написал Алламжонов на своей странице в Facebook.

При этом на сегодня Али Махмуд Хасан может свободно перемещаться между регионами Узбекистана, отметил он.
Алламжонов призвал проверить личность и лекарскую работу Али Махмуда Хасана и либо ограничить его деятельность — если он является мошенником, или, если он эффективный целитель, провести установленную процедуру регистрации и лицензирования его услуг.
"Речь идет о доверии и жизнях людей", — подчеркнул Алламжонов.
Лечебные травы - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.06.2019
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