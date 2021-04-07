https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistan-priexal-lekar-iz-kurdistana-ali-maxmud-xasan--on-mojet-byt-aferistom-18202236.html

В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан — он может быть аферистом

В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан — он может быть аферистом

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан, сообщил председатель Попечительского совета Общественного фонда

2021-04-07T16:02+0500

2021-04-07T16:02+0500

2021-04-07T16:49+0500

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистан приехал "лекарь из Курдистана" Али Махмуд Хасан, сообщил председатель Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов со ссылкой на заявления министерств здравоохранения и внутренних дел республики.При этом на сегодня Али Махмуд Хасан может свободно перемещаться между регионами Узбекистана, отметил он.Алламжонов призвал проверить личность и лекарскую работу Али Махмуда Хасана и либо ограничить его деятельность — если он является мошенником, или, если он эффективный целитель, провести установленную процедуру регистрации и лицензирования его услуг."Речь идет о доверии и жизнях людей", — подчеркнул Алламжонов.

https://uz.sputniknews.ru/20190607/Lekari-v-Uzbekistane-smogut-legalno-rabotat-11713349.html

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комил алламжонов, мвд узбекистана, минздрав узбекистана, узбекистан