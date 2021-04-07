ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается выбор площадки для производства вакцины против коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Минздрава республики Сардора Кариева.По его словам, переговоры все еще идут и конкретные сроки начала выпуска препарата в Узбекистане не определены.В соответствии с постановлением президента республики Шавката Мирзиёева, стоимость проекта составляет 53 миллиона долларов.Ранее, в феврале, Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом заявила, что Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране. Напомним, "Спутник V" зарегистрирован в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
Переговоры все еще идут и конкретные сроки начала выпуска препарата в республике не определены.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается выбор площадки для производства вакцины против коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Минздрава республики Сардора Кариева.
По его словам, переговоры все еще идут и конкретные сроки начала выпуска препарата в Узбекистане не определены.
"Приходят эксперты, смотрят производственные площадки, обсуждают вопросы технологических трансферов", — сказал Кариев.
В соответствии с постановлением президента республики Шавката Мирзиёева, стоимость проекта составляет 53 миллиона долларов.
Ранее, в феврале, Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом заявила, что Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране.
Напомним, "Спутник V" зарегистрирован в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.