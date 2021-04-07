https://uz.sputniknews.ru/20210407/v-uzbekistane-idet-poisk-ploschadki-dlya-proizvodstva-vaktsiny-sputnik-v-18191052.html

В Узбекистане идет поиск площадки для производства вакцины "Спутник V"

В Узбекистане идет поиск площадки для производства вакцины "Спутник V"

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается выбор площадки для производства вакцины против коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости со ссылкой на

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коронавирус

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается выбор площадки для производства вакцины против коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Минздрава республики Сардора Кариева.По его словам, переговоры все еще идут и конкретные сроки начала выпуска препарата в Узбекистане не определены.В соответствии с постановлением президента республики Шавката Мирзиёева, стоимость проекта составляет 53 миллиона долларов.Ранее, в феврале, Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом заявила, что Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране. Напомним, "Спутник V" зарегистрирован в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.

https://uz.sputniknews.ru/20201207/Rossiyskim-investoram-predlozhili-proizvodit-vaktsiny-protiv-COVID-19-v-Tashkente-15550509.html

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