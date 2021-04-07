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В Узбекистане идет поиск площадки для производства вакцины "Спутник V"
В Узбекистане идет поиск площадки для производства вакцины "Спутник V"
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается выбор площадки для производства вакцины против коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости со ссылкой на
2021-04-07T08:05+0500
2021-04-07T10:02+0500
общество
вакцина "спутник v"
коронавирус
вакцинация
вакцина
узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается выбор площадки для производства вакцины против коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Минздрава республики Сардора Кариева.По его словам, переговоры все еще идут и конкретные сроки начала выпуска препарата в Узбекистане не определены.В соответствии с постановлением президента республики Шавката Мирзиёева, стоимость проекта составляет 53 миллиона долларов.Ранее, в феврале, Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом заявила, что Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране. Напомним, "Спутник V" зарегистрирован в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
https://uz.sputniknews.ru/20201207/Rossiyskim-investoram-predlozhili-proizvodit-vaktsiny-protiv-COVID-19-v-Tashkente-15550509.html
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вакцина "спутник v", коронавирус, вакцинация, вакцина, узбекистан, узбекистан

В Узбекистане идет поиск площадки для производства вакцины "Спутник V"

08:05 07.04.2021 (обновлено: 10:02 07.04.2021)
929
© Sputnik / Перейти в фотобанкВ Казахстане началось производство вакцины Sputnik V
В Казахстане началось производство вакцины Sputnik V - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
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Переговоры все еще идут и конкретные сроки начала выпуска препарата в республике не определены.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. В Узбекистане продолжается выбор площадки для производства вакцины против коронавируса "Спутник V", пишет РИА Новости со ссылкой на заявление директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Минздрава республики Сардора Кариева.
По его словам, переговоры все еще идут и конкретные сроки начала выпуска препарата в Узбекистане не определены.

"Приходят эксперты, смотрят производственные площадки, обсуждают вопросы технологических трансферов", — сказал Кариев.

В соответствии с постановлением президента республики Шавката Мирзиёева, стоимость проекта составляет 53 миллиона долларов.
Вакцины против COVID-19 Спутник V - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.12.2020
Россия
Российским инвесторам предложили производить вакцины против COVID-19 в Ташкенте
7 декабря 2020, 13:36
270
Ранее, в феврале, Республиканская специальная комиссия по борьбе с коронавирусом заявила, что Узбекистан сертифицировал российскую вакцину "Спутник V" для массового применения в стране.
Напомним, "Спутник V" зарегистрирован в 59 странах с общим населением свыше 1,5 миллиарда человек. Эффективность "Спутник V" составляет 91,6%. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок в ходе вакцинации, обеспечивая более продолжительный иммунитет, чем вакцины, использующие тот же механизм доставки для обеих прививок.
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