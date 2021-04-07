Загадочную вспышку в небе увидели жители сразу трех стран Центральной Азии — видео

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Накануне ночью в небе появилась загадочная вспышка, которую увидели жители сразу нескольких стран — Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.Неизвестный светящийся объект пролетел стремительно, озарив на секунду все вокруг. Затем небо снова потемнело. Была ли это комета, метеоритный дождь или вовсе спутник, пока не ясно. Никаких сообщений о разрушении не поступало ни в одно из спасательных ведомств трех республик.Однако есть предположения, что же это могло быть.Так, замглавы астрономического института имени Улугбека Академии наук Узбекистана Юсуфжон Тиллаев отметил, что яркая вспышка падающего минувшей ночью неизвестного объекта может быть космическим мусором или куском астероида в виде болида.По его словам, сейчас исследователи работают над выяснением причин этого явления. Ученый выразил надежду, что скоро удастся установить, что же за объект увидело население Центральной Азии.
Пока остается неясным, что это было. Есть предположение, что это был космический мусор или кусок астероида в виде болида.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Накануне ночью в небе появилась загадочная вспышка, которую увидели жители сразу нескольких стран — Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана.
Неизвестный светящийся объект пролетел стремительно, озарив на секунду все вокруг. Затем небо снова потемнело.
Была ли это комета, метеоритный дождь или вовсе спутник, пока не ясно. Никаких сообщений о разрушении не поступало ни в одно из спасательных ведомств трех республик.
Однако есть предположения, что же это могло быть.
Так, замглавы астрономического института имени Улугбека Академии наук Узбекистана Юсуфжон Тиллаев отметил, что яркая вспышка падающего минувшей ночью неизвестного объекта может быть космическим мусором или куском астероида в виде болида.
"Есть два варианта. Первый – космический мусор, отработавшая свою функцию часть космического корабля. Или второй вариант – это космическое тело, кусок астероида, который вчера показался в виде болида", — сказал Тиллаев в беседе с РИА Новости.
По его словам, сейчас исследователи работают над выяснением причин этого явления. Ученый выразил надежду, что скоро удастся установить, что же за объект увидело население Центральной Азии.