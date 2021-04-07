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Zoom запретил пользование видеосвязью российским властям и госкомпаниям
Zoom запретил пользование видеосвязью российским властям и госкомпаниям
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Известный сервис видеоконференций Zoom запретил продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ,
2021-04-07T08:56+0500
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россия
видеоконференцсвязь
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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Известный сервис видеоконференций Zoom запретил продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".Известно, что физические лица спокойно могут продолжать пользоваться Zoom, а вот юридическим лицам лицензия больше выдаваться не будет.В самой компании пока не ответили на запрос.Напомним, Zoom — программа для организации видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video Communications. Она предоставляет сервис видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 100 устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов. Популярность данного сервиса по всему мира быстро выросла во время пандемии.
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видеоконференцсвязь

Zoom запретил пользование видеосвязью российским властям и госкомпаниям

08:56 07.04.2021 (обновлено: 09:56 07.04.2021)
512
© AFP 2018 / PHILIP FONGЛюди с мобильными телефонами
Люди с мобильными телефонами - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.04.2021
© AFP 2018 / PHILIP FONG
Физические лица спокойно могут продолжать пользоваться Zoom, а вот юридическим лицам лицензия больше выдаваться не будет.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Известный сервис видеоконференций Zoom запретил продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".
Известно, что физические лица спокойно могут продолжать пользоваться Zoom, а вот юридическим лицам лицензия больше выдаваться не будет.

"Работа по действующим контрактам продолжится. На данный момент НИУ ВШЭ отказано в продлении действия услуг", — говорится в сообщении дистрибьютора Zoom "РайтКонф".

В самой компании пока не ответили на запрос.
Напомним, Zoom — программа для организации видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video Communications. Она предоставляет сервис видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 100 устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов.
Популярность данного сервиса по всему мира быстро выросла во время пандемии.
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