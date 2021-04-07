https://uz.sputniknews.ru/20210407/zoom-zapretil-polzovanie-videosvyazyu-rossiyskim-vlastyam-i-goskompaniyam-18191241.html

Zoom запретил пользование видеосвязью российским властям и госкомпаниям

Zoom запретил пользование видеосвязью российским властям и госкомпаниям

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Известный сервис видеоконференций Zoom запретил продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ,

2021-04-07T08:56+0500

2021-04-07T08:56+0500

2021-04-07T09:56+0500

россия

видеоконференцсвязь

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ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Известный сервис видеоконференций Zoom запретил продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".Известно, что физические лица спокойно могут продолжать пользоваться Zoom, а вот юридическим лицам лицензия больше выдаваться не будет.В самой компании пока не ответили на запрос.Напомним, Zoom — программа для организации видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video Communications. Она предоставляет сервис видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 100 устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов. Популярность данного сервиса по всему мира быстро выросла во время пандемии.

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