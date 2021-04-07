Zoom запретил пользование видеосвязью российским властям и госкомпаниям

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Известный сервис видеоконференций Zoom запретил продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".Известно, что физические лица спокойно могут продолжать пользоваться Zoom, а вот юридическим лицам лицензия больше выдаваться не будет.В самой компании пока не ответили на запрос.Напомним, Zoom — программа для организации видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video Communications. Она предоставляет сервис видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 100 устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов. Популярность данного сервиса по всему мира быстро выросла во время пандемии.
Физические лица спокойно могут продолжать пользоваться Zoom, а вот юридическим лицам лицензия больше выдаваться не будет.
ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Известный сервис видеоконференций Zoom запретил продавать доступ к сервису государственным учреждениям и госкомпаниям в России и СНГ, пишет РИА Новости со ссылкой на "Коммерсант".
Известно, что физические лица спокойно могут продолжать пользоваться Zoom, а вот юридическим лицам лицензия больше выдаваться не будет.
"Работа по действующим контрактам продолжится. На данный момент НИУ ВШЭ отказано в продлении действия услуг", — говорится в сообщении дистрибьютора Zoom "РайтКонф".
В самой компании пока не ответили на запрос.
Напомним, Zoom — программа для организации видеоконференций, разработанная компанией Zoom Video Communications. Она предоставляет сервис видеотелефонии, который позволяет подключать одновременно до 100 устройств бесплатно, с 40-минутным ограничением для бесплатных аккаунтов.
Популярность данного сервиса по всему мира быстро выросла во время пандемии.