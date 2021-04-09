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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210409/abdulaziz-kamilov-posetit-katar-18238714.html
Абдулазиз Камилов посетит Катар
Абдулазиз Камилов посетит Катар
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10-11 апреля посетит Катар с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД
2021-04-09T10:53+0500
2021-04-09T10:58+0500
политика
мид узбекистана
абдулазиз камилов
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10-11 апреля посетит Катар с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД республики.Стороны обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.Ранее стало известно, что Катар по решению правительства с пятницы возвращается к почти полному локдауну в связи с заметным ростом числа заражений COVID-19.Сообщалось, в частности, что все запланированные конференции, выставки и другие массовые мероприятия переносятся.
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мид узбекистана, абдулазиз камилов

Абдулазиз Камилов посетит Катар

10:53 09.04.2021 (обновлено: 10:58 09.04.2021)
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© Sputnik / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГорода мира. Доха
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Глава МИД Узбекистана обсудит с представителями Катара состояние и перспективы развития отношений между странами.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10-11 апреля посетит Катар с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД республики.
Запланированы встречи и переговоры, с кем именно — не уточняется.
Стороны обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.
Ранее стало известно, что Катар по решению правительства с пятницы возвращается к почти полному локдауну в связи с заметным ростом числа заражений COVID-19.
Сообщалось, в частности, что все запланированные конференции, выставки и другие массовые мероприятия переносятся.
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