Абдулазиз Камилов посетит Катар

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10-11 апреля посетит Катар с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД республики.Стороны обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.Ранее стало известно, что Катар по решению правительства с пятницы возвращается к почти полному локдауну в связи с заметным ростом числа заражений COVID-19.Сообщалось, в частности, что все запланированные конференции, выставки и другие массовые мероприятия переносятся.
Глава МИД Узбекистана обсудит с представителями Катара состояние и перспективы развития отношений между странами.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10-11 апреля посетит Катар с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД республики.
Запланированы встречи и переговоры, с кем именно — не уточняется.
Стороны обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.
Ранее стало известно, что Катар по решению правительства с пятницы возвращается к почти полному локдауну в связи с заметным ростом числа заражений COVID-19.
Сообщалось, в частности, что все запланированные конференции, выставки и другие массовые мероприятия переносятся.