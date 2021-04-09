https://uz.sputniknews.ru/20210409/abdulaziz-kamilov-posetit-katar-18238714.html

Абдулазиз Камилов посетит Катар

Абдулазиз Камилов посетит Катар

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10-11 апреля посетит Катар с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД

2021-04-09T10:53+0500

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политика

мид узбекистана

абдулазиз камилов

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10-11 апреля посетит Катар с рабочим визитом, сообщает пресс-служба МИД республики.Стороны обсудят состояние и перспективы развития узбекско-катарских отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной и других сферах, обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.Ранее стало известно, что Катар по решению правительства с пятницы возвращается к почти полному локдауну в связи с заметным ростом числа заражений COVID-19.Сообщалось, в частности, что все запланированные конференции, выставки и другие массовые мероприятия переносятся.

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мид узбекистана, абдулазиз камилов