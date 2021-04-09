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Апрельские тезисы: Леонид Холод о продовольственной безопасности и возможностях ЕАЭС
Апрельские тезисы: Леонид Холод о продовольственной безопасности и возможностях ЕАЭС
О развитии этого сектора в новых реалиях, о существующих проблемах в сельском хозяйстве и возможностях их решения, а также о выгодах и нюансах дальнейшей
2021-04-09T17:43+0500
2021-04-09T17:43+0500
экономика
аграрный комплекс
логистика
автомат
торговля
узбекистан
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Леонид Холод о плюсах и нюансах вступления Узбекистана в ЕАЭС
Леонид Холод о плюсах и нюансах вступления Узбекистана в ЕАЭС
Леонид Холод: рефрижераторы и консолидаторы — как Узбекистану и РФ нарастить товарооборот
Леонид Холод: рефрижераторы и консолидаторы — как Узбекистану и РФ нарастить товарооборот
Леонид Холод: узбекские томаты против помидорного вируса и локдауна
Леонид Холод: узбекские томаты против помидорного вируса и локдауна
О развитии этого сектора в новых реалиях, о существующих проблемах в сельском хозяйстве и возможностях их решения, а также о выгодах и нюансах дальнейшей интеграции Узбекистана с ЕАЭС мы побеседовали с доктором экономических наук, бывшим заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонидом Холодом.Узбекистан и ЕАЭС: статус наблюдателя и новые возможности от интеграцииЭксперт подчеркнул, что Ташкент придерживается очень разумной позиции, постепенно оценивая все выгоды и риски возможной интеграции, поэтому пока остается в статусе наблюдателя, как это делает уже несколько лет Молдова.В качестве полноправного члена объединения у республики будет больше возможностей, но и определенные нюансы нельзя не учитывать.В то же время, подчеркнул эксперт, необходимо сознавать и определенные обязательства, которые непременно накладывает на себя страна, присоединяясь к любому подобному объединению.При этом, уверен собеседник, такие издержки вполне оправданы, а у правительства и самих товаропроизводителей есть время приспособиться к новым условиям работы.Консолидация и логистика: что может заменить экспортерам авиацию?Леонид Холод подчеркнул, что узбекская продукция давно вышла на российский рынок и высоко ценится потребителями. При этом есть некоторые проблемы с консолидацией дехканских хозяйств для более масштабных и эффективных поставок."В Узбекистане действительно есть много небольших хозяйств, которые производят уникальную продукцию. Стоит усилить кооперацию между ними, а также сделать упор на развитие инфраструктуры – овощехранилища, сортировочные центры. Посредников традиционно недолюбливают на постсоветском пространстве, хотя в данном случае они очень полезны. Такие компании позволили бы дехканам снизить издержки и отрыть доступ на внешние рынки".Но помимо сбора и отгрузки готовой продукции, немаловажный этап – транспортировка. Сегодня есть два основных вида доставки – железнодорожный транспорт и авиация. Первый гораздо дешевле, но не подходит для скоропортящихся товаров, а второй не может обеспечить таких объемов и обходится гораздо дороже.Эксперт добавил, что импорт российской продукции в Узбекистан также растет и уже составляет порядка 14% от общего объема, а значит, грамотная логистическая стратегия – это залог расширения торговых связей между Ташкентом и Москвой.Как победить томатный вирус и не потерять в товарооборотеДля Узбекистана 2020-й стал не только годом испытаний коронавирусом, но и периодом борьбы с вирусом томатов. Так называемся морщинистость плодов, выявленная в нескольких хозяйствах в Ферганской области, а затем и в других районах республики, привела к временному эмбарго на поставку этой ценной сельхозкультуры в Россию. Однако даже в таких сложных условиях узбекские аграрии сумели нарастить объемы поставок.Он подчеркнул, что это не уникальная ситуация для Узбекистана: с такой проблемой сталкивались многие страны, а сам вирус впервые был выявлен в Израиле, отличающимся высокой технологической базой и культурой производства. В любом случае, уверен собеседник, аграрии республики смогу найти правильное решение и нарастить поставки ценных и вкусных плодов на российские прилавки.
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аудио, аграрный комплекс, логистика, автомат, торговля, узбекистан

Апрельские тезисы: Леонид Холод о продовольственной безопасности и возможностях ЕАЭС

17:43 09.04.2021
174
© Sputnik / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкТоматы
Томаты - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Продовольственная безопасность для Узбекистана особенно важна. Но помимо удовлетворения внутреннего рынка, республика входит в число лидеров среди экспортеров своей аграрной продукции, в том числе в РФ.
О развитии этого сектора в новых реалиях, о существующих проблемах в сельском хозяйстве и возможностях их решения, а также о выгодах и нюансах дальнейшей интеграции Узбекистана с ЕАЭС мы побеседовали с доктором экономических наук, бывшим заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонидом Холодом.

Узбекистан и ЕАЭС: статус наблюдателя и новые возможности от интеграции

Эксперт подчеркнул, что Ташкент придерживается очень разумной позиции, постепенно оценивая все выгоды и риски возможной интеграции, поэтому пока остается в статусе наблюдателя, как это делает уже несколько лет Молдова.
В качестве полноправного члена объединения у республики будет больше возможностей, но и определенные нюансы нельзя не учитывать.

"Во-первых, даже в статусе наблюдателя узбекские товаропроизводители получают равный доступ к странам-участницам Евразийского союза — прежде всего, это Россия и Казахстан как крупнейшие торговые партнеры. Открывается доступ к российским инвестиционным ресурсам и технологиям, а также равный доступ на рынок труда ЕАЭС для мигрантов. Кроме того, упрощается выход на внешние рынки за счет снижения таможенных пошлин, а также повышается транспортно-транзитный потенциал республики, которая имеет очень выгодное расположение".

Леонид Холод
Экс-замминистра продовольствия РФ
Леонид Холод о плюсах и нюансах вступления Узбекистана в ЕАЭС
В то же время, подчеркнул эксперт, необходимо сознавать и определенные обязательства, которые непременно накладывает на себя страна, присоединяясь к любому подобному объединению.

"Участие в таких союзах подразумевает следование принятым там условиям. В этой части все тарифные таможенные ограничения при взаимодействии со странами ЕАЭС переходят на наднациональный уровень и обсуждаются всеми членами объединения. Кроме того, нужно быть готовым, что при открытии рынка для импортных товаров повысится конкуренция. Для некоторых отраслей, например, автомобильной или пищевой, это будет серьезным вызовом, так как часть компаний потеряет свою монополию на внутреннем рынке. Еще один момент – это унификация технических стандартов. На это тоже уйдет какое-то время, чтобы привести их в соответствие с требованиями союза".

Леонид Холод
Экс-замминистра продовольствия РФ
При этом, уверен собеседник, такие издержки вполне оправданы, а у правительства и самих товаропроизводителей есть время приспособиться к новым условиям работы.

Консолидация и логистика: что может заменить экспортерам авиацию?

Леонид Холод подчеркнул, что узбекская продукция давно вышла на российский рынок и высоко ценится потребителями. При этом есть некоторые проблемы с консолидацией дехканских хозяйств для более масштабных и эффективных поставок.
"В Узбекистане действительно есть много небольших хозяйств, которые производят уникальную продукцию. Стоит усилить кооперацию между ними, а также сделать упор на развитие инфраструктуры – овощехранилища, сортировочные центры. Посредников традиционно недолюбливают на постсоветском пространстве, хотя в данном случае они очень полезны. Такие компании позволили бы дехканам снизить издержки и отрыть доступ на внешние рынки".
Леонид Холод: рефрижераторы и консолидаторы — как Узбекистану и РФ нарастить товарооборот
Но помимо сбора и отгрузки готовой продукции, немаловажный этап – транспортировка. Сегодня есть два основных вида доставки – железнодорожный транспорт и авиация. Первый гораздо дешевле, но не подходит для скоропортящихся товаров, а второй не может обеспечить таких объемов и обходится гораздо дороже.

"Вагоны-рефрижераторы вполне могли бы заменить грузовую авиацию. При сохранении необходимой температуры (+3 или +4 градуса в зависимости от культур) можно совершенно спокойно довозить узбекскую сельхозпродукцию до российских городов. В обратную сторону теми же вагонами везут российское продовольствие – мясную и молочную продукцию, которая тоже востребована в Узбекистане. Расширение рефрижераторного парка существенно повысит товарооборот, но для этого необходима договоренность между государствами, между железнодорожными компаниями".

Леонид Холод
Экс-замминистра продовольствия РФ
Эксперт добавил, что импорт российской продукции в Узбекистан также растет и уже составляет порядка 14% от общего объема, а значит, грамотная логистическая стратегия – это залог расширения торговых связей между Ташкентом и Москвой.

Как победить томатный вирус и не потерять в товарообороте

Для Узбекистана 2020-й стал не только годом испытаний коронавирусом, но и периодом борьбы с вирусом томатов. Так называемся морщинистость плодов, выявленная в нескольких хозяйствах в Ферганской области, а затем и в других районах республики, привела к временному эмбарго на поставку этой ценной сельхозкультуры в Россию. Однако даже в таких сложных условиях узбекские аграрии сумели нарастить объемы поставок.

"Это очень опасное для томатов и перцев заболевание, от которого сложно на сто процентов застраховаться. Но даже, несмотря на эти сложности, те шесть производителей, которые получили лицензию на отгрузку своей продукции в Россию, сумели увеличить объем поставок сразу вдвое. Вообще по этим показателям Узбекистан — лидер. Бороться с данным вирусным заболеванием, разносчиком которого выступают насекомые, очень сложно. Необходимо обрабатывать теплицы, удалять зараженный грунт и проводить много сложных операций, иначе болезнь может привести к полной потере урожая".

Леонид Холод
Экс-замминистра продовольствия РФ
Леонид Холод: узбекские томаты против помидорного вируса и локдауна
Он подчеркнул, что это не уникальная ситуация для Узбекистана: с такой проблемой сталкивались многие страны, а сам вирус впервые был выявлен в Израиле, отличающимся высокой технологической базой и культурой производства. В любом случае, уверен собеседник, аграрии республики смогу найти правильное решение и нарастить поставки ценных и вкусных плодов на российские прилавки.
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