https://uz.sputniknews.ru/20210409/aprelskie-tezisy-leonid-xolod-o-prodovolstvennoy-bezopasnosti-i-vozmojnostyax-eaes-18248544.html

Апрельские тезисы: Леонид Холод о продовольственной безопасности и возможностях ЕАЭС

Апрельские тезисы: Леонид Холод о продовольственной безопасности и возможностях ЕАЭС

О развитии этого сектора в новых реалиях, о существующих проблемах в сельском хозяйстве и возможностях их решения, а также о выгодах и нюансах дальнейшей

2021-04-09T17:43+0500

2021-04-09T17:43+0500

2021-04-09T17:43+0500

экономика

аграрный комплекс

логистика

автомат

торговля

узбекистан

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Леонид Холод о плюсах и нюансах вступления Узбекистана в ЕАЭС Леонид Холод о плюсах и нюансах вступления Узбекистана в ЕАЭС

Леонид Холод: рефрижераторы и консолидаторы — как Узбекистану и РФ нарастить товарооборот Леонид Холод: рефрижераторы и консолидаторы — как Узбекистану и РФ нарастить товарооборот

Леонид Холод: узбекские томаты против помидорного вируса и локдауна Леонид Холод: узбекские томаты против помидорного вируса и локдауна

О развитии этого сектора в новых реалиях, о существующих проблемах в сельском хозяйстве и возможностях их решения, а также о выгодах и нюансах дальнейшей интеграции Узбекистана с ЕАЭС мы побеседовали с доктором экономических наук, бывшим заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия РФ Леонидом Холодом.Узбекистан и ЕАЭС: статус наблюдателя и новые возможности от интеграцииЭксперт подчеркнул, что Ташкент придерживается очень разумной позиции, постепенно оценивая все выгоды и риски возможной интеграции, поэтому пока остается в статусе наблюдателя, как это делает уже несколько лет Молдова.В качестве полноправного члена объединения у республики будет больше возможностей, но и определенные нюансы нельзя не учитывать.В то же время, подчеркнул эксперт, необходимо сознавать и определенные обязательства, которые непременно накладывает на себя страна, присоединяясь к любому подобному объединению.При этом, уверен собеседник, такие издержки вполне оправданы, а у правительства и самих товаропроизводителей есть время приспособиться к новым условиям работы.Консолидация и логистика: что может заменить экспортерам авиацию?Леонид Холод подчеркнул, что узбекская продукция давно вышла на российский рынок и высоко ценится потребителями. При этом есть некоторые проблемы с консолидацией дехканских хозяйств для более масштабных и эффективных поставок."В Узбекистане действительно есть много небольших хозяйств, которые производят уникальную продукцию. Стоит усилить кооперацию между ними, а также сделать упор на развитие инфраструктуры – овощехранилища, сортировочные центры. Посредников традиционно недолюбливают на постсоветском пространстве, хотя в данном случае они очень полезны. Такие компании позволили бы дехканам снизить издержки и отрыть доступ на внешние рынки".Но помимо сбора и отгрузки готовой продукции, немаловажный этап – транспортировка. Сегодня есть два основных вида доставки – железнодорожный транспорт и авиация. Первый гораздо дешевле, но не подходит для скоропортящихся товаров, а второй не может обеспечить таких объемов и обходится гораздо дороже.Эксперт добавил, что импорт российской продукции в Узбекистан также растет и уже составляет порядка 14% от общего объема, а значит, грамотная логистическая стратегия – это залог расширения торговых связей между Ташкентом и Москвой.Как победить томатный вирус и не потерять в товарооборотеДля Узбекистана 2020-й стал не только годом испытаний коронавирусом, но и периодом борьбы с вирусом томатов. Так называемся морщинистость плодов, выявленная в нескольких хозяйствах в Ферганской области, а затем и в других районах республики, привела к временному эмбарго на поставку этой ценной сельхозкультуры в Россию. Однако даже в таких сложных условиях узбекские аграрии сумели нарастить объемы поставок.Он подчеркнул, что это не уникальная ситуация для Узбекистана: с такой проблемой сталкивались многие страны, а сам вирус впервые был выявлен в Израиле, отличающимся высокой технологической базой и культурой производства. В любом случае, уверен собеседник, аграрии республики смогу найти правильное решение и нарастить поставки ценных и вкусных плодов на российские прилавки.

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аудио, аграрный комплекс, логистика, автомат, торговля, узбекистан