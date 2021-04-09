Гагарин снова в космосе — старт корабля "Союз" с новым экипажем на борту

Союз МС-18 в честь 60-летия полета первого человека в космос получил имя Ю.А. Гагарин. На корпусе корабля изображен портрет Гагарина.В составе экспедиции три космонавта — россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также их американский коллега Марк Ванде Хай. Очередную команду на МКС провожали под песню "Трава у дома" группы "Земляне".Среди обязательных ритуалов перед полетом автографы на двери гостиничного номера, посадка деревьев на Аллее космонавтов и непременный просмотр фильма "Белое солнце пустыни".Взлет прошел успешно - все системы сработали штатно. На орбите экипаж пробудет примерно полгода. Как "Гагарин" вновь отправился в космос, смотрите в нашем видео.
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Запуск космического корабля "Ю. А. Гагарин" с космодрома "Байконур"
Отправка нового экипажа на МКС. Космический корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя космонавтами запущен с "Байконура".
К юбилею полета первого человека в космос с космодрома Байконур стартовала очередная космическая экспедиция в составе двух россиян и одного астронавта из США.
Союз МС-18 в честь 60-летия полета первого человека в космос получил имя Ю.А. Гагарин. На корпусе корабля изображен портрет Гагарина.
В составе экспедиции три космонавта — россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также их американский коллега Марк Ванде Хай. Очередную команду на МКС провожали под песню "Трава у дома" группы "Земляне".
Среди обязательных ритуалов перед полетом автографы на двери гостиничного номера, посадка деревьев на Аллее космонавтов и непременный просмотр фильма "Белое солнце пустыни".
Взлет прошел успешно - все системы сработали штатно. На орбите экипаж пробудет примерно полгода.
Как "Гагарин" вновь отправился в космос, смотрите в нашем видео.