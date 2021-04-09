https://uz.sputniknews.ru/20210409/gagarin-snova-v-kosmose--start-korablya-soyuz-s-novym-ekipajem-na-bortu-18251312.html

Гагарин снова в космосе — старт корабля "Союз" с новым экипажем на борту

Гагарин снова в космосе — старт корабля "Союз" с новым экипажем на борту

Союз МС-18 в честь 60-летия полета первого человека в космос получил имя Ю.А. Гагарин. На корпусе корабля изображен портрет Гагарина.

2021-04-09T19:08+0500

2021-04-09T19:08+0500

2021-04-09T19:08+0500

видео

байконур

юрий гагарин

космос

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Союз МС-18 в честь 60-летия полета первого человека в космос получил имя Ю.А. Гагарин. На корпусе корабля изображен портрет Гагарина.В составе экспедиции три космонавта — россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, а также их американский коллега Марк Ванде Хай. Очередную команду на МКС провожали под песню "Трава у дома" группы "Земляне".Среди обязательных ритуалов перед полетом автографы на двери гостиничного номера, посадка деревьев на Аллее космонавтов и непременный просмотр фильма "Белое солнце пустыни".Взлет прошел успешно - все системы сработали штатно. На орбите экипаж пробудет примерно полгода. Как "Гагарин" вновь отправился в космос, смотрите в нашем видео.

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Запуск космического корабля "Ю. А. Гагарин" с космодрома "Байконур" Отправка нового экипажа на МКС. Космический корабль "Ю. А. Гагарин" с тремя космонавтами запущен с "Байконура". 2021-04-09T19:08+0500 true PT0M45S

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байконур, юрий гагарин, космос