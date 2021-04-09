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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210409/kak-ne-popastsya-na-udochku-mobilnyx-operatorov--predosterejeniya-dlya-abonentov-18248174.html
Как не попасться на "удочку" мобильных операторов — предостережения для абонентов
Как не попасться на "удочку" мобильных операторов — предостережения для абонентов
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей выясняет обстоятельства участившихся обращений с жалобами на операторов сотовой связи, которые
2021-04-09T16:58+0500
2021-04-09T16:58+0500
общество
агентство по защите прав потребителей
мобильный оператор
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей выясняет обстоятельства участившихся обращений с жалобами на операторов сотовой связи, которые автоматически подключают абонентов к платным сервисам. Эти действия нарушают права потребителей и идут вразрез правилам оказания телекоммуникационных услуг.Мобильные услуги с добавленной стоимостью (value-added service (vas)) – это дополнительные услуги компаний мобильной связи. При этом по подсчетам, доходы мобильных операторов от голосовых услуг и услуг передачи сообщений постепенно снижаются. Поэтому они внедряют и развивают новые сервисы для клиентов, зарабатывая на телевизионном и музыкальном контенте, мобильных приложениях и мобильной коммерции.Информационные и развлекательные услуги доставляются на мобильный телефон посредством SMS, MMS или WAP. Плата за дополнительные услуги обычно вычитается непосредственно с мобильного баланса абонента.Что должно быть указано на целевой странице услуги:В Агентстве призвали потребителей к бдительности и посоветовали не подписываться на услуги из незнакомых или подозрительных SMS-сообщений. Не следует также нажимать на подозрительные баннеры в сети Интернет или различного рода рассылки SMS-сообщений, с указанием на выигрыш.Не рекомендуется вводить номер мобильного телефона на незнакомых или подозрительных веб-страницах.Вместе с тем Агентство по защите прав потребителей советует остерегаться рекламы, которая может привести на мошеннические сайты и просят не устанавливать неофициальные приложения.
https://uz.sputniknews.ru/20201218/V-TsB-obyasnili-kak-rabotayut-moshennicheskie-skhemy-15628189.html
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агентство по защите прав потребителей, мобильный оператор

Как не попасться на "удочку" мобильных операторов — предостережения для абонентов

16:58 09.04.2021
1
CC0 / Unsplash / ROBIN WORRALLМобильный телефон
Мобильный телефон - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
CC0 / Unsplash / ROBIN WORRALL
Агентство по защите прав потребителей советует остерегаться рекламы, которая может привести на мошеннические сайты.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей выясняет обстоятельства участившихся обращений с жалобами на операторов сотовой связи, которые автоматически подключают абонентов к платным сервисам. Эти действия нарушают права потребителей и идут вразрез правилам оказания телекоммуникационных услуг.
Мобильные услуги с добавленной стоимостью (value-added service (vas)) – это дополнительные услуги компаний мобильной связи. При этом по подсчетам, доходы мобильных операторов от голосовых услуг и услуг передачи сообщений постепенно снижаются. Поэтому они внедряют и развивают новые сервисы для клиентов, зарабатывая на телевизионном и музыкальном контенте, мобильных приложениях и мобильной коммерции.
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2020
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В ЦБ объяснили, как работают мошеннические схемы
18 декабря 2020, 13:48
17393
Информационные и развлекательные услуги доставляются на мобильный телефон посредством SMS, MMS или WAP. Плата за дополнительные услуги обычно вычитается непосредственно с мобильного баланса абонента.
Что должно быть указано на целевой странице услуги:
Стоимость каждого сообщения/контента;
Частота обслуживания;
Инструкция о том, как отменить и остановить услугу;
Полное название поставщика услуги, адрес, а также номер службы поддержки.
В Агентстве призвали потребителей к бдительности и посоветовали не подписываться на услуги из незнакомых или подозрительных SMS-сообщений. Не следует также нажимать на подозрительные баннеры в сети Интернет или различного рода рассылки SMS-сообщений, с указанием на выигрыш.
Не рекомендуется вводить номер мобильного телефона на незнакомых или подозрительных веб-страницах.
Вместе с тем Агентство по защите прав потребителей советует остерегаться рекламы, которая может привести на мошеннические сайты и просят не устанавливать неофициальные приложения.
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16:58Как не попасться на "удочку" мобильных операторов — предостережения для абонентов
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