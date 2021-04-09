https://uz.sputniknews.ru/20210409/kak-ne-popastsya-na-udochku-mobilnyx-operatorov--predosterejeniya-dlya-abonentov-18248174.html

Как не попасться на "удочку" мобильных операторов — предостережения для абонентов

Как не попасться на "удочку" мобильных операторов — предостережения для абонентов

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей выясняет обстоятельства участившихся обращений с жалобами на операторов сотовой связи, которые

2021-04-09T16:58+0500

2021-04-09T16:58+0500

2021-04-09T16:58+0500

общество

агентство по защите прав потребителей

мобильный оператор

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей выясняет обстоятельства участившихся обращений с жалобами на операторов сотовой связи, которые автоматически подключают абонентов к платным сервисам. Эти действия нарушают права потребителей и идут вразрез правилам оказания телекоммуникационных услуг.Мобильные услуги с добавленной стоимостью (value-added service (vas)) – это дополнительные услуги компаний мобильной связи. При этом по подсчетам, доходы мобильных операторов от голосовых услуг и услуг передачи сообщений постепенно снижаются. Поэтому они внедряют и развивают новые сервисы для клиентов, зарабатывая на телевизионном и музыкальном контенте, мобильных приложениях и мобильной коммерции.Информационные и развлекательные услуги доставляются на мобильный телефон посредством SMS, MMS или WAP. Плата за дополнительные услуги обычно вычитается непосредственно с мобильного баланса абонента.Что должно быть указано на целевой странице услуги:В Агентстве призвали потребителей к бдительности и посоветовали не подписываться на услуги из незнакомых или подозрительных SMS-сообщений. Не следует также нажимать на подозрительные баннеры в сети Интернет или различного рода рассылки SMS-сообщений, с указанием на выигрыш.Не рекомендуется вводить номер мобильного телефона на незнакомых или подозрительных веб-страницах.Вместе с тем Агентство по защите прав потребителей советует остерегаться рекламы, которая может привести на мошеннические сайты и просят не устанавливать неофициальные приложения.

https://uz.sputniknews.ru/20201218/V-TsB-obyasnili-kak-rabotayut-moshennicheskie-skhemy-15628189.html

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агентство по защите прав потребителей, мобильный оператор