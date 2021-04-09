Картина недели: Байден и пасхальный кролик, протесты, странный венгерский обряд

Фронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае, Россия.
Фронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае, Россия.
Жители Тель-Авива (Израиль) слушают двухминутную поминальную сирену в память о жертвах холокоста.
Жители Тель-Авива (Израиль) слушают двухминутную поминальную сирену в память о жертвах холокоста.
Группа New Black City выступает на площади Джорджа Флойда во время фестиваля People's Power Love Fest в Миннеаполисе, штат Миннесота, США.
Группа New Black City выступает на площади Джорджа Флойда во время фестиваля People's Power Love Fest в Миннеаполисе, штат Миннесота, США.
Чайка кричит на берегу Балтийского моря в общине Тиммендорфер-Штранд, Германия.
Чайка кричит на берегу Балтийского моря в общине Тиммендорфер-Штранд, Германия.
Полиция и владельцы малого бизнеса во время протестов в Риме, Италия. Предприниматели выступают против антиковидных ограничений.
Полиция и владельцы малого бизнеса во время протестов в Риме, Италия. Предприниматели выступают против антиковидных ограничений.
Венгерскую девушку в национальном костюме обливают водой во время празднования Пасхи (ее 4 апреля отметили католики и лютеране). Это развлечение имеет название "лочолаш".
Венгерскую девушку в национальном костюме обливают водой во время празднования Пасхи (ее 4 апреля отметили католики и лютеране). Это развлечение имеет название "лочолаш".
Офицер полиции под снегопадом в Вене, Австрия.
Офицер полиции под снегопадом в Вене, Австрия.
Люди наблюдают за птицами в провинции Ляонин, Китай.
Люди наблюдают за птицами в провинции Ляонин, Китай.
Медработник поздравляет пациента, больного COVID-19, с Пасхой в городе Белен, Бразилия.
Медработник поздравляет пациента, больного COVID-19, с Пасхой в городе Белен, Бразилия.
Активист на антиправительственном митинге, организованном политическим движением "Красные рубашки" в Бангкоке, Таиланд.
Активист на антиправительственном митинге, организованном политическим движением "Красные рубашки" в Бангкоке, Таиланд.
Девушка приводит в порядок витрину магазина одежды в преддверии открытия, Ливерпуль, Великобритания.
Девушка приводит в порядок витрину магазина одежды в преддверии открытия, Ливерпуль, Великобритания.
Жители Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Участница пасхального парада на Пятой авеню в Нью-Йорке, США.
Президент США Джо Байден, его супруга Джилл и пасхальный кролик в Вашингтоне.
Президент США Джо Байден, его супруга Джилл и пасхальный кролик в Вашингтоне.
Костры спасают виноградник от замерзания, Бургундия, Франция.
Костры спасают виноградник от замерзания, Бургундия, Франция.
Модель представляет творение испанского дизайнера Андреса Сарда на Неделе моды Mercedes Benz в Мадриде, Испания.
Модель представляет творение испанского дизайнера Андреса Сарда на Неделе моды Mercedes Benz в Мадриде, Испания.