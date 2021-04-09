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Картина недели: Байден и пасхальный кролик, протесты, странный венгерский обряд
Картина недели: Байден и пасхальный кролик, протесты, странный венгерский обряд
Самые яркие кадры, сделанные за последние дни по всему миру, — в фотоленте Sputnik Узбекистан. 09.04.2021, Sputnik Узбекистан
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фото недели, мультимедиа , фото, фотолента

Картина недели: Байден и пасхальный кролик, протесты, странный венгерский обряд

16:05 09.04.2021 (обновлено: 16:13 09.04.2021)
296
Самые яркие кадры, сделанные за последние дни по всему миру, — в фотоленте Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Виталий Тимкив

Фронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае, Россия.

Фронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей &quot;Авиадартс-2021&quot; на территории авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае, Россия. - Sputnik Узбекистан
1/16
© Sputnik / Виталий Тимкив

Фронтовые бомбардировщики Су-24, многоцелевые истребители Су-30СМ и истребители-бомбардировщики Су-34 (слева направо) перед началом окружного отборочного этапа международного конкурса выучки летных экипажей "Авиадартс-2021" на территории авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае, Россия.

© REUTERS / CORINNA KERN

Жители Тель-Авива (Израиль) слушают двухминутную поминальную сирену в память о жертвах холокоста.

Жители Тель-Авива (Израиль) слушают двухминутную поминальную сирену в память о жертвах холокоста. - Sputnik Узбекистан
2/16
© REUTERS / CORINNA KERN

Жители Тель-Авива (Израиль) слушают двухминутную поминальную сирену в память о жертвах холокоста.

© REUTERS / NICHOLAS PFOSI

Группа New Black City выступает на площади Джорджа Флойда во время фестиваля People's Power Love Fest в Миннеаполисе, штат Миннесота, США.

Группа New Black City выступает на площади Джорджа Флойда во время фестиваля People&#x27;s Power Love Fest в Миннеаполисе, штат Миннесота, США. - Sputnik Узбекистан
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© REUTERS / NICHOLAS PFOSI

Группа New Black City выступает на площади Джорджа Флойда во время фестиваля People's Power Love Fest в Миннеаполисе, штат Миннесота, США.

© AP Photo / Michael Probst

Чайка кричит на берегу Балтийского моря в общине Тиммендорфер-Штранд, Германия.

Чайка кричит на берегу Балтийского моря в общине Тиммендорфер-Штранд, Германия. - Sputnik Узбекистан
4/16
© AP Photo / Michael Probst

Чайка кричит на берегу Балтийского моря в общине Тиммендорфер-Штранд, Германия.

© AFP / FILIPPO MONTEFORTE

Полиция и владельцы малого бизнеса во время протестов в Риме, Италия. Предприниматели выступают против антиковидных ограничений.

Полиция и владельцы малого бизнеса во время протестов в Риме, Италия. Предприниматели выступают против антиковидных ограничений. - Sputnik Узбекистан
5/16
© AFP / FILIPPO MONTEFORTE

Полиция и владельцы малого бизнеса во время протестов в Риме, Италия. Предприниматели выступают против антиковидных ограничений.

© AP / Csaba Krizsan

Венгерскую девушку в национальном костюме обливают водой во время празднования Пасхи (ее 4 апреля отметили католики и лютеране). Это развлечение имеет название "лочолаш".

Венгерскую девушку в национальном костюме обливают водой во время празднования Пасхи (ее 4 апреля отметили католики и лютеране). Это развлечение имеет название &quot;лочолаш&quot;. - Sputnik Узбекистан
6/16
© AP / Csaba Krizsan

Венгерскую девушку в национальном костюме обливают водой во время празднования Пасхи (ее 4 апреля отметили католики и лютеране). Это развлечение имеет название "лочолаш".

© AFP/ JOE KLAMAR

Офицер полиции под снегопадом в Вене, Австрия.

Офицер полиции под снегопадом в Вене, Австрия. - Sputnik Узбекистан
7/16
© AFP/ JOE KLAMAR

Офицер полиции под снегопадом в Вене, Австрия.

© AFP

Люди наблюдают за птицами в провинции Ляонин, Китай.

Люди наблюдают за птицами в провинции Ляонин, Китай. - Sputnik Узбекистан
8/16
© AFP

Люди наблюдают за птицами в провинции Ляонин, Китай.

© AFP / TARSO SARRAF

Медработник поздравляет пациента, больного COVID-19, с Пасхой в городе Белен, Бразилия.

Медработник поздравляет пациента, больного COVID-19, с Пасхой в городе Белен, Бразилия. - Sputnik Узбекистан
9/16
© AFP / TARSO SARRAF

Медработник поздравляет пациента, больного COVID-19, с Пасхой в городе Белен, Бразилия.

© AFP / MLADEN ANTONOV

Активист на антиправительственном митинге, организованном политическим движением "Красные рубашки" в Бангкоке, Таиланд.

Активист на антиправительственном митинге, организованном политическим движением &quot;Красные рубашки&quot; в Бангкоке, Таиланд. - Sputnik Узбекистан
10/16
© AFP / MLADEN ANTONOV

Активист на антиправительственном митинге, организованном политическим движением "Красные рубашки" в Бангкоке, Таиланд.

© REUTERS / PHIL NOBLE

Девушка приводит в порядок витрину магазина одежды в преддверии открытия, Ливерпуль, Великобритания.

Девушка приводит в порядок витрину магазина одежды в преддверии открытия, Ливерпуль, Великобритания. - Sputnik Узбекистан
11/16
© REUTERS / PHIL NOBLE

Девушка приводит в порядок витрину магазина одежды в преддверии открытия, Ливерпуль, Великобритания.

© REUTERS / PILAR OLIVARES

Жители Рио-де-Жанейро, Бразилия.

Жители Рио-де-Жанейро, Бразилия. - Sputnik Узбекистан
12/16
© REUTERS / PILAR OLIVARES

Жители Рио-де-Жанейро, Бразилия.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ

Участница пасхального парада на Пятой авеню в Нью-Йорке, США.

Участница пасхального парада на Пятой авеню в Нью-Йорке, США. - Sputnik Узбекистан
13/16
© REUTERS / EDUARDO MUNOZ

Участница пасхального парада на Пятой авеню в Нью-Йорке, США.

© AFP / WIN MCNAMEE

Президент США Джо Байден, его супруга Джилл и пасхальный кролик в Вашингтоне.

Президент США Джо Байден, его супруга Джилл и пасхальный кролик в Вашингтоне. - Sputnik Узбекистан
14/16
© AFP / WIN MCNAMEE

Президент США Джо Байден, его супруга Джилл и пасхальный кролик в Вашингтоне.

© AFP / JEFF PACHOUD

Костры спасают виноградник от замерзания, Бургундия, Франция.

Костры спасают виноградник от замерзания, Бургундия, Франция. - Sputnik Узбекистан
15/16
© AFP / JEFF PACHOUD

Костры спасают виноградник от замерзания, Бургундия, Франция.

© AFP / GABRIEL BOUYS

Модель представляет творение испанского дизайнера Андреса Сарда на Неделе моды Mercedes Benz в Мадриде, Испания.

Модель представляет творение испанского дизайнера Андреса Сарда на Неделе моды Mercedes Benz в Мадриде, Испания. - Sputnik Узбекистан
16/16
© AFP / GABRIEL BOUYS

Модель представляет творение испанского дизайнера Андреса Сарда на Неделе моды Mercedes Benz в Мадриде, Испания.

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