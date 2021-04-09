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Компании Саудовской Аравии и США будут развивать водородную энергетику в Узбекистане
Компании Саудовской Аравии и США будут развивать водородную энергетику в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. При Министерстве энергетики Узбекистана создается Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии. В
2021-04-09T15:24+0500
2021-04-09T15:33+0500
экономика
водородная энергетика
минэнерго
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. При Министерстве энергетики Узбекистана создается Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии. В его составе будут организованы Научно-исследовательский центр водородной энергетики и лаборатория по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики. Такие меры определены в профильном постановлении Шавката Мирзиёева, подписанном 9 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.Среди задач НИИ — реализация научно-практических исследований и разработка инновационных проектов развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, анализ современных мировых тенденций развития этих направлений, достижение технологического лидерства в регионе в создании инфраструктуры в области водородной энергетики.Кроме того, между Министерством энергетики, ACWA Power (Саудовская Аравия) и Air Products (США) заключено открытое соглашение по развитию в Узбекистане возобновляемой и водородной энергетики.Для справки: в 2018 году Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение, которое предусматривает развитие экологически чистых источников энергии. Республика взяла на себя обязательство сократить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 10% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010-го.
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водородная энергетика, минэнерго

Компании Саудовской Аравии и США будут развивать водородную энергетику в Узбекистане

15:24 09.04.2021 (обновлено: 15:33 09.04.2021)
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© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкТрамвай на водородном топливе в Санкт-Петербурге
Трамвай на водородном топливе в Санкт-Петербурге - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Sputnik / Александр Гальперин
/
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Вновь созданный НИИ возобновляемых источников энергии намерен достичь технологического лидерства в регионе в создании инфраструктуры в области водородной энергетики.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. При Министерстве энергетики Узбекистана создается Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии. В его составе будут организованы Научно-исследовательский центр водородной энергетики и лаборатория по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики.
Такие меры определены в профильном постановлении Шавката Мирзиёева, подписанном 9 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Среди задач НИИ — реализация научно-практических исследований и разработка инновационных проектов развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, анализ современных мировых тенденций развития этих направлений, достижение технологического лидерства в регионе в создании инфраструктуры в области водородной энергетики.
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Кроме того, между Министерством энергетики, ACWA Power (Саудовская Аравия) и Air Products (США) заключено открытое соглашение по развитию в Узбекистане возобновляемой и водородной энергетики.
Для справки: в 2018 году Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение, которое предусматривает развитие экологически чистых источников энергии. Республика взяла на себя обязательство сократить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 10% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010-го.
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