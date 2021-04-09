Компании Саудовской Аравии и США будут развивать водородную энергетику в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. При Министерстве энергетики Узбекистана создается Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии. В его составе будут организованы Научно-исследовательский центр водородной энергетики и лаборатория по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики. Такие меры определены в профильном постановлении Шавката Мирзиёева, подписанном 9 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.Среди задач НИИ — реализация научно-практических исследований и разработка инновационных проектов развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, анализ современных мировых тенденций развития этих направлений, достижение технологического лидерства в регионе в создании инфраструктуры в области водородной энергетики.Кроме того, между Министерством энергетики, ACWA Power (Саудовская Аравия) и Air Products (США) заключено открытое соглашение по развитию в Узбекистане возобновляемой и водородной энергетики.Для справки: в 2018 году Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение, которое предусматривает развитие экологически чистых источников энергии. Республика взяла на себя обязательство сократить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 10% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010-го.
Вновь созданный НИИ возобновляемых источников энергии намерен достичь технологического лидерства в регионе в создании инфраструктуры в области водородной энергетики.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. При Министерстве энергетики Узбекистана создается Национальный научно-исследовательский институт возобновляемых источников энергии. В его составе будут организованы Научно-исследовательский центр водородной энергетики и лаборатория по испытанию и сертификации технологий возобновляемой и водородной энергетики.
Такие меры определены в профильном постановлении Шавката Мирзиёева, подписанном 9 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.
Среди задач НИИ — реализация научно-практических исследований и разработка инновационных проектов развития водородной энергетики и возобновляемых источников энергии, анализ современных мировых тенденций развития этих направлений, достижение технологического лидерства в регионе в создании инфраструктуры в области водородной энергетики.
Кроме того, между Министерством энергетики, ACWA Power (Саудовская Аравия) и Air Products (США) заключено открытое соглашение по развитию в Узбекистане возобновляемой и водородной энергетики.
Для справки: в 2018 году Узбекистан ратифицировал Парижское соглашение, которое предусматривает развитие экологически чистых источников энергии. Республика взяла на себя обязательство сократить удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП на 10% к 2030 году по сравнению с уровнем 2010-го.