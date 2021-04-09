Нарбаева встретится с Володиным в Москве 14 апреля

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Делегация Олий Мажлиса Узбекистана во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой посетит Москву на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.В ходе двусторонних встреч с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном и председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой, уточнил Володин, продолжится "диалог о развитии межпарламентских отношений".Встреча с Мирзояном назначена на 13 апреля, с Нарбаевой — на 14-е.
По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, стороны продолжат "диалог о развитии межпарламентских отношений".
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Делегация Олий Мажлиса Узбекистана во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой посетит Москву на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"На следующей неделе запланированы международные встречи. Госдуму посетят делегации парламентов Армении и Узбекистана во главе со спикерами", — сказал Володин журналистам. Его цитирует РИА Новости.
В ходе двусторонних встреч с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном и председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой, уточнил Володин, продолжится "диалог о развитии межпарламентских отношений".
Встреча с Мирзояном назначена на 13 апреля, с Нарбаевой — на 14-е.