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Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210409/narbaeva-vstretitsya-s-volodinym-v-moskve-14-aprelya-18243247.html
Нарбаева встретится с Володиным в Москве 14 апреля
Нарбаева встретится с Володиным в Москве 14 апреля
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Делегация Олий Мажлиса Узбекистана во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой посетит Москву на следующей неделе, сообщил
2021-04-09T13:39+0500
2021-04-09T13:40+0500
политика
вячеслав володин
танзила нарбаева
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Делегация Олий Мажлиса Узбекистана во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой посетит Москву на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.В ходе двусторонних встреч с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном и председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой, уточнил Володин, продолжится "диалог о развитии межпарламентских отношений".Встреча с Мирзояном назначена на 13 апреля, с Нарбаевой — на 14-е.
https://uz.sputniknews.ru/20191002/Narbaeva-dogovarivatsya-dolzhny-ne-tolko-prezidenty-12536546.html
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вячеслав володин, танзила нарбаева

Нарбаева встретится с Володиным в Москве 14 апреля

13:39 09.04.2021 (обновлено: 13:40 09.04.2021)
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© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики УзбекистанТанзила Нарбаева
Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Информационная служба Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан
По словам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, стороны продолжат "диалог о развитии межпарламентских отношений".
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Делегация Олий Мажлиса Узбекистана во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой посетит Москву на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"На следующей неделе запланированы международные встречи. Госдуму посетят делегации парламентов Армении и Узбекистана во главе со спикерами", — сказал Володин журналистам. Его цитирует РИА Новости.
В ходе двусторонних встреч с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном и председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой, уточнил Володин, продолжится "диалог о развитии межпарламентских отношений".
Встреча с Мирзояном назначена на 13 апреля, с Нарбаевой — на 14-е.
Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2019
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Нарбаева: договариваться должны не только президенты
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