https://uz.sputniknews.ru/20210409/narbaeva-vstretitsya-s-volodinym-v-moskve-14-aprelya-18243247.html

Нарбаева встретится с Володиным в Москве 14 апреля

Нарбаева встретится с Володиным в Москве 14 апреля

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Делегация Олий Мажлиса Узбекистана во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой посетит Москву на следующей неделе, сообщил

2021-04-09T13:39+0500

2021-04-09T13:39+0500

2021-04-09T13:40+0500

политика

вячеслав володин

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Делегация Олий Мажлиса Узбекистана во главе с председателем Сената Танзилой Нарбаевой посетит Москву на следующей неделе, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.В ходе двусторонних встреч с председателем Национального Собрания Армении Араратом Мирзояном и председателем Сената парламента Узбекистана Танзилой Нарбаевой, уточнил Володин, продолжится "диалог о развитии межпарламентских отношений".Встреча с Мирзояном назначена на 13 апреля, с Нарбаевой — на 14-е.

https://uz.sputniknews.ru/20191002/Narbaeva-dogovarivatsya-dolzhny-ne-tolko-prezidenty-12536546.html

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вячеслав володин, танзила нарбаева