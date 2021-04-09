Повысились цены на хлопковое масло — в АМК назвали причины

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Резко повысились цены на хлопковое и подсолнечное масло. Потребители недовольны — в соцсети появляются ложные выводы и причины этого явления. Специалисты Антимонопольного комитета решили проанализировать изменение стоимости растительного масла.По данным ведомства, ежегодная потребность республики в этом продукте превышает 300 тысяч тонн.В прошлом году Узбекистане реализовано более 450 тысяч тонн растительного масла, больше половины из них — импортировано.На его стоимость на внутреннем рынке влияет повышение цен на внешнем. В государствах-экспортерах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объемы производства — по этой причине возросли таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семян.При этом, растительное масло имеется в достаточных объемах, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.Сейчас специалисты работают над мерами по стабилизации цен на внутреннем рынке.
На стоимость растительного масла на внутреннем рынке влияет повышение цен на внешнем. В государствах-экспортерах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объемы производства.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Резко повысились цены на хлопковое и подсолнечное масло. Потребители недовольны — в соцсети появляются ложные выводы и причины этого явления. Специалисты Антимонопольного комитета решили проанализировать изменение стоимости растительного масла.
По данным ведомства, ежегодная потребность республики в этом продукте превышает 300 тысяч тонн.
В прошлом году Узбекистане реализовано более 450 тысяч тонн растительного масла, больше половины из них — импортировано.
На его стоимость на внутреннем рынке влияет повышение цен на внешнем. В государствах-экспортерах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объемы производства — по этой причине возросли таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семян.
При этом, растительное масло имеется в достаточных объемах, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.
Сейчас специалисты работают над мерами по стабилизации цен на внутреннем рынке.