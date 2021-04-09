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Повысились цены на хлопковое масло — в АМК назвали причины
Повысились цены на хлопковое масло — в АМК назвали причины
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Резко повысились цены на хлопковое и подсолнечное масло. Потребители недовольны — в соцсети появляются ложные выводы и причины этого
2021-04-09T22:05+0500
2021-04-09T22:05+0500
общество
антимонопольный комитет узбекистана
потребители
подсолнечное масло
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Резко повысились цены на хлопковое и подсолнечное масло. Потребители недовольны — в соцсети появляются ложные выводы и причины этого явления. Специалисты Антимонопольного комитета решили проанализировать изменение стоимости растительного масла.По данным ведомства, ежегодная потребность республики в этом продукте превышает 300 тысяч тонн.В прошлом году Узбекистане реализовано более 450 тысяч тонн растительного масла, больше половины из них — импортировано.На его стоимость на внутреннем рынке влияет повышение цен на внешнем. В государствах-экспортерах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объемы производства — по этой причине возросли таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семян.При этом, растительное масло имеется в достаточных объемах, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.Сейчас специалисты работают над мерами по стабилизации цен на внутреннем рынке.
https://uz.sputniknews.ru/20201015/Deputaty-predlozhili-snizit-tseny-na-myaso-maslo-i-kartofel-15185457.html
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антимонопольный комитет узбекистана, потребители, подсолнечное масло

Повысились цены на хлопковое масло — в АМК назвали причины

22:05 09.04.2021
362
© Хокимият г. ТашкентаРастительное масло для нуждающихся слоев населения в Узбекистане
Растительное масло для нуждающихся слоев населения в Узбекистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Хокимият г. Ташкента
На стоимость растительного масла на внутреннем рынке влияет повышение цен на внешнем. В государствах-экспортерах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объемы производства.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Резко повысились цены на хлопковое и подсолнечное масло. Потребители недовольны — в соцсети появляются ложные выводы и причины этого явления. Специалисты Антимонопольного комитета решили проанализировать изменение стоимости растительного масла.
По данным ведомства, ежегодная потребность республики в этом продукте превышает 300 тысяч тонн.
В прошлом году Узбекистане реализовано более 450 тысяч тонн растительного масла, больше половины из них — импортировано.
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На его стоимость на внутреннем рынке влияет повышение цен на внешнем. В государствах-экспортерах наблюдаются относительно низкие, по отношению к предыдущим сезонам, объемы производства — по этой причине возросли таможенные пошлины на экспорт подсолнечного масла и семян.
При этом, растительное масло имеется в достаточных объемах, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.
Сейчас специалисты работают над мерами по стабилизации цен на внутреннем рынке.
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