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https://uz.sputniknews.ru/20210409/skonchalsya-muj-korolevy-velikobritanii-elizavety-ii-18247422.html
Скончался муж королевы Великобритании Елизаветы II
Скончался муж королевы Великобритании Елизаветы II
Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец в Twitter.
"С глубоким прискорбием Ее
2021-04-09T16:20+0500
2021-04-09T16:20+0500
2021-04-09T16:48+0500
в мире
королева елизавета
смерть
великобритания
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Супруг королевы Британии, герцог Эдинбургский Филипп скончался. Об этом информирует официальный Twitter Букингемского дворца. Летом 2021 года принцу Филиппу исполнилось бы сто лет. С королевой Елизаветой II принц Филипп прожил в браке 73 года.На Букингемском дворце и резиденции британского премьера приспустили национальный флаг.
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королева елизавета, смерть, великобритания
Скончался муж королевы Великобритании Елизаветы II 16:20 09.04.2021 (обновлено: 16:48 09.04.2021)
С королевой Елизаветой II принц Филипп прожил в браке 73 года.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik.
Супруг королевы Британии, герцог Эдинбургский Филипп скончался. Об этом информирует официальный
Twitter
Букингемского дворца.
"С глубоким прискорбием Ее Величество королева объявила о смерти своего любимого мужа, его Королевского высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", — говорится в официальном сообщении.
Летом 2021 года принцу Филиппу исполнилось бы сто лет. С королевой Елизаветой II принц Филипп прожил в браке 73 года.
На Букингемском дворце и резиденции британского премьера приспустили национальный флаг.