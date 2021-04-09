https://uz.sputniknews.ru/20210409/skonchalsya-muj-korolevy-velikobritanii-elizavety-ii-18247422.html

Скончался муж королевы Великобритании Елизаветы II

Скончался муж королевы Великобритании Елизаветы II

Супруг британской королевы, герцог Эдинбургский Филипп скончался на 100-м году жизни, сообщил Букингемский дворец в Twitter. "С глубоким прискорбием Ее

2021-04-09T16:20+0500

2021-04-09T16:20+0500

2021-04-09T16:48+0500

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королева елизавета

смерть

великобритания

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Супруг королевы Британии, герцог Эдинбургский Филипп скончался. Об этом информирует официальный Twitter Букингемского дворца. Летом 2021 года принцу Филиппу исполнилось бы сто лет. С королевой Елизаветой II принц Филипп прожил в браке 73 года.На Букингемском дворце и резиденции британского премьера приспустили национальный флаг.

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королева елизавета, смерть, великобритания