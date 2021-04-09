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"Узавтосаноат" ждут реформы
"Узавтосаноат" ждут реформы
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. АО "Узавтосаноат" и его структурные предприятия ждут реформы, сообщает пресс-служба компании.
2021-04-09T09:28+0500
2021-04-09T09:54+0500
экономика
реформы
узавтосаноат
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. АО "Узавтосаноат" и его структурные предприятия ждут реформы, сообщает пресс-служба компании.Запущена работа специального офиса, сформированного совместно с американской Boston Consulting Group (BCG), иностранными и местными экспертами, имеющими многолетний опыт руководства в Daimler, Fiat и Porsche."Узавтосаноат" и его структурные предприятия будут трансформированы и поэтапно приватизированы.По каким направлениям будет проведена трансформация:Реформы осуществят в несколько этапов. В 2021-2022 годах планируется трансформировать "Узавтосаноат" и его структурные предприятия, оптимизировать текущую операционную деятельность (корпоративное управление, производство, финансы, закупки, сбыт и послепродажное обслуживание), провести подготовку к приватизации.На 2022-2025 годы намечено совместно с партнерами запустить производство новых популярных моделей машин, в два раза сократить время, затрачиваемое на сборку автомобилей, повысить уровень локализации, подготовиться к выпуску электромобилей, поэтапно продать доли "Узавтосаноат" в его предприятиях частному сектору.
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реформы, узавтосаноат, узбекистан

"Узавтосаноат" ждут реформы

09:28 09.04.2021 (обновлено: 09:54 09.04.2021)
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© АО "Узавтосаноат"Продукция АО "Узавтосаноат"
Продукция АО Узавтосаноат - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© АО "Узавтосаноат"
Ожидается, что в итоге будет улучшена конкурентная среда в стране. Благодаря повышению до 70 процентов уровня локализации снизится розничная стоимость авто, вырастут отчисления в госбюджет.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. АО "Узавтосаноат" и его структурные предприятия ждут реформы, сообщает пресс-служба компании.
Запущена работа специального офиса, сформированного совместно с американской Boston Consulting Group (BCG), иностранными и местными экспертами, имеющими многолетний опыт руководства в Daimler, Fiat и Porsche.
"Узавтосаноат" и его структурные предприятия будут трансформированы и поэтапно приватизированы.

"Запланирован отказ от старой модели управления отраслью и модернизация производственных и бизнес-процессов, что напрямую отразится на качестве и объеме выпускаемой продукции", — заявили в пресс-службе.

По каким направлениям будет проведена трансформация:
1.
продажи и маркетинг;
2.
сотрудничество с новыми производителями и приватизация;
3.
работа с закупщиками и поставщиками;
4.
улучшение производственных процессов;
5.
координация оборотных средств;
6.
улучшение финансовых показателей;
7.
цифровизация и внедрение информационных технологий.
Реформы осуществят в несколько этапов. В 2021-2022 годах планируется трансформировать "Узавтосаноат" и его структурные предприятия, оптимизировать текущую операционную деятельность (корпоративное управление, производство, финансы, закупки, сбыт и послепродажное обслуживание), провести подготовку к приватизации.
На 2022-2025 годы намечено совместно с партнерами запустить производство новых популярных моделей машин, в два раза сократить время, затрачиваемое на сборку автомобилей, повысить уровень локализации, подготовиться к выпуску электромобилей, поэтапно продать доли "Узавтосаноат" в его предприятиях частному сектору.
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