https://uz.sputniknews.ru/20210409/uzavtosanoat-jdut-reformy-18236283.html

"Узавтосаноат" ждут реформы

"Узавтосаноат" ждут реформы

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. АО "Узавтосаноат" и его структурные предприятия ждут реформы, сообщает пресс-служба компании.

2021-04-09T09:28+0500

2021-04-09T09:28+0500

2021-04-09T09:54+0500

экономика

реформы

узавтосаноат

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. АО "Узавтосаноат" и его структурные предприятия ждут реформы, сообщает пресс-служба компании.Запущена работа специального офиса, сформированного совместно с американской Boston Consulting Group (BCG), иностранными и местными экспертами, имеющими многолетний опыт руководства в Daimler, Fiat и Porsche."Узавтосаноат" и его структурные предприятия будут трансформированы и поэтапно приватизированы.По каким направлениям будет проведена трансформация:Реформы осуществят в несколько этапов. В 2021-2022 годах планируется трансформировать "Узавтосаноат" и его структурные предприятия, оптимизировать текущую операционную деятельность (корпоративное управление, производство, финансы, закупки, сбыт и послепродажное обслуживание), провести подготовку к приватизации.На 2022-2025 годы намечено совместно с партнерами запустить производство новых популярных моделей машин, в два раза сократить время, затрачиваемое на сборку автомобилей, повысить уровень локализации, подготовиться к выпуску электромобилей, поэтапно продать доли "Узавтосаноат" в его предприятиях частному сектору.

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реформы, узавтосаноат, узбекистан