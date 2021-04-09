https://uz.sputniknews.ru/20210409/v-tashkente-jdut-s-vizitom-predsedatelya-obse-ann-linde-18241770.html

В Ташкенте ждут с визитом председателя ОБСЕ Анн Линде

В Ташкенте ждут с визитом председателя ОБСЕ Анн Линде

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают 13-14 апреля визит в страну председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн

2021-04-09T12:40+0500

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2021-04-09T12:40+0500

политика

обсе

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают 13-14 апреля визит в страну председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Кристин Линде, заявил пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.В ходе визита Линде будет принята президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.Узбекистан привержен дальнейшему расширению сотрудничества с ОБСЕ, отметил Асадов.

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обсе