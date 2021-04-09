В Ташкенте ждут с визитом председателя ОБСЕ Анн Линде

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают 13-14 апреля визит в страну председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Кристин Линде, заявил пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.В ходе визита Линде будет принята президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.Узбекистан привержен дальнейшему расширению сотрудничества с ОБСЕ, отметил Асадов.
В ходе визита Линде будет принята узбекским лидером Шавкатом Мирзиёевым.
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают 13-14 апреля визит в страну председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Анн Кристин Линде, заявил пресс-секретарь президента страны, замглавы его администрации Шерзод Асадов.
"Тринадцатого-четырнадцатого апреля ожидается визит действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министра иностранных дел Швеции Анн Кристин Линде", — сказал Асадов.
В ходе визита Линде будет принята президентом страны Шавкатом Мирзиёевым.
Узбекистан привержен дальнейшему расширению сотрудничества с ОБСЕ, отметил Асадов.