https://uz.sputniknews.ru/20210409/zaaminskaya-turzona-stanet-mejdunarodnym-kurortom-18247703.html

Зааминская турзона станет международным курортом

Зааминская турзона станет международным курортом

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны "Зомин" и международного

2021-04-09T17:09+0500

2021-04-09T17:09+0500

2021-04-09T17:14+0500

туризм

досуг

отдых

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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны "Зомин" и международного всесезонного курорта". Документ опубликован на портале Lex.uz.На территории Зааминской туристической зоны будут созданы международный всесезонный курорт "Плато Суффа. 2 400" и туристский комплекс "Уриклисой".Министерствам туризма и спорта, строительства, хокимияту Джизакской области поручено до 31 декабря утвердить проекты генплана и детальной планировки туристской зоны "Зомин". Там должны быть взлетно-посадочные площадки для вертолетов, зарядные станции для электромобилей, специальные пешеходные и велосипедные дорожки.Импортируемое оборудование, техника и сырье, комплектующие изделия для создания источников возобновляемой энергии на территории туристской зоны до 1 января 2024 года освобождаются от уплаты таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление).Оплата услуг проектных и консалтинговых компаний, местных и зарубежных экспертов и управляющих компаний по разработке проектов, а также финансирование деятельности создаваемой Дирекции турзоны осуществляются за счет средств Фонда развития туристской инфраструктуры в горных и отдаленных местностях.Дирекции передаются для последующего использования или предоставления инвесторам имеющие потенциал земельные участки в туристской зоне.Ожидается, что создание международного курорта "Зомин" повысит эффективность использования туристского потенциала горных местностей, даст возможность развиваться субъектам предпринимательства.

https://uz.sputniknews.ru/20191222/Luchshe-gor-mogut-byt-tolko-gory-otkrytie-kurorta-Amirsoy--foto-13071721.html

https://uz.sputniknews.ru/20200822/Nevidannyy-Charvak-kak-ozhivaet-posle-zapreta-glavnyy-kurort-strany--video-14822334.html

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