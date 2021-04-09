Зааминская турзона станет международным курортом

ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны "Зомин" и международного всесезонного курорта". Документ опубликован на портале Lex.uz.На территории Зааминской туристической зоны будут созданы международный всесезонный курорт "Плато Суффа. 2 400" и туристский комплекс "Уриклисой".Министерствам туризма и спорта, строительства, хокимияту Джизакской области поручено до 31 декабря утвердить проекты генплана и детальной планировки туристской зоны "Зомин". Там должны быть взлетно-посадочные площадки для вертолетов, зарядные станции для электромобилей, специальные пешеходные и велосипедные дорожки.Импортируемое оборудование, техника и сырье, комплектующие изделия для создания источников возобновляемой энергии на территории туристской зоны до 1 января 2024 года освобождаются от уплаты таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление).Оплата услуг проектных и консалтинговых компаний, местных и зарубежных экспертов и управляющих компаний по разработке проектов, а также финансирование деятельности создаваемой Дирекции турзоны осуществляются за счет средств Фонда развития туристской инфраструктуры в горных и отдаленных местностях.Дирекции передаются для последующего использования или предоставления инвесторам имеющие потенциал земельные участки в туристской зоне.Ожидается, что создание международного курорта "Зомин" повысит эффективность использования туристского потенциала горных местностей, даст возможность развиваться субъектам предпринимательства.
Министерствам туризма и спорта, строительства, хокимияту Джизакской области поручено до 31 декабря утвердить проекты генплана и детальной планировки туристской зоны "Зомин".
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны "Зомин" и международного всесезонного курорта". Документ опубликован на портале Lex.uz.
На территории Зааминской туристической зоны будут созданы международный всесезонный курорт "Плато Суффа. 2 400" и туристский комплекс "Уриклисой".
Министерствам туризма и спорта, строительства, хокимияту Джизакской области поручено до 31 декабря утвердить проекты генплана и детальной планировки туристской зоны "Зомин". Там должны быть взлетно-посадочные площадки для вертолетов, зарядные станции для электромобилей, специальные пешеходные и велосипедные дорожки.
Импортируемое оборудование, техника и сырье, комплектующие изделия для создания источников возобновляемой энергии на территории туристской зоны до 1 января 2024 года освобождаются от уплаты таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление).
Оплата услуг проектных и консалтинговых компаний, местных и зарубежных экспертов и управляющих компаний по разработке проектов, а также финансирование деятельности создаваемой Дирекции турзоны осуществляются за счет средств Фонда развития туристской инфраструктуры в горных и отдаленных местностях.