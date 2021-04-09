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Туризм
https://uz.sputniknews.ru/20210409/zaaminskaya-turzona-stanet-mejdunarodnym-kurortom-18247703.html
Зааминская турзона станет международным курортом
Зааминская турзона станет международным курортом
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны "Зомин" и международного
2021-04-09T17:09+0500
2021-04-09T17:14+0500
туризм
досуг
отдых
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ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны "Зомин" и международного всесезонного курорта". Документ опубликован на портале Lex.uz.На территории Зааминской туристической зоны будут созданы международный всесезонный курорт "Плато Суффа. 2 400" и туристский комплекс "Уриклисой".Министерствам туризма и спорта, строительства, хокимияту Джизакской области поручено до 31 декабря утвердить проекты генплана и детальной планировки туристской зоны "Зомин". Там должны быть взлетно-посадочные площадки для вертолетов, зарядные станции для электромобилей, специальные пешеходные и велосипедные дорожки.Импортируемое оборудование, техника и сырье, комплектующие изделия для создания источников возобновляемой энергии на территории туристской зоны до 1 января 2024 года освобождаются от уплаты таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление).Оплата услуг проектных и консалтинговых компаний, местных и зарубежных экспертов и управляющих компаний по разработке проектов, а также финансирование деятельности создаваемой Дирекции турзоны осуществляются за счет средств Фонда развития туристской инфраструктуры в горных и отдаленных местностях.Дирекции передаются для последующего использования или предоставления инвесторам имеющие потенциал земельные участки в туристской зоне.Ожидается, что создание международного курорта "Зомин" повысит эффективность использования туристского потенциала горных местностей, даст возможность развиваться субъектам предпринимательства.
https://uz.sputniknews.ru/20191222/Luchshe-gor-mogut-byt-tolko-gory-otkrytie-kurorta-Amirsoy--foto-13071721.html
https://uz.sputniknews.ru/20200822/Nevidannyy-Charvak-kak-ozhivaet-posle-zapreta-glavnyy-kurort-strany--video-14822334.html
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досуг, отдых

Зааминская турзона станет международным курортом

17:09 09.04.2021 (обновлено: 17:14 09.04.2021)
476
© Sputnik / Alexandr Kryazhev / Перейти в фотобанкНемецкая сноубордистка Мелина Меркхоффер на Универсиаде в Красноярске
Немецкая сноубордистка Мелина Меркхоффер на Универсиаде в Красноярске - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.04.2021
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
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Министерствам туризма и спорта, строительства, хокимияту Джизакской области поручено до 31 декабря утвердить проекты генплана и детальной планировки туристской зоны "Зомин".
ТАШКЕНТ, 9 апр — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ "О мерах по созданию туристско-рекреационной зоны "Зомин" и международного всесезонного курорта". Документ опубликован на портале Lex.uz.
На территории Зааминской туристической зоны будут созданы международный всесезонный курорт "Плато Суффа. 2 400" и туристский комплекс "Уриклисой".
Министерствам туризма и спорта, строительства, хокимияту Джизакской области поручено до 31 декабря утвердить проекты генплана и детальной планировки туристской зоны "Зомин". Там должны быть взлетно-посадочные площадки для вертолетов, зарядные станции для электромобилей, специальные пешеходные и велосипедные дорожки.
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Импортируемое оборудование, техника и сырье, комплектующие изделия для создания источников возобновляемой энергии на территории туристской зоны до 1 января 2024 года освобождаются от уплаты таможенных платежей (за исключением НДС и сборов за таможенное оформление).
Оплата услуг проектных и консалтинговых компаний, местных и зарубежных экспертов и управляющих компаний по разработке проектов, а также финансирование деятельности создаваемой Дирекции турзоны осуществляются за счет средств Фонда развития туристской инфраструктуры в горных и отдаленных местностях.
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Дирекции передаются для последующего использования или предоставления инвесторам имеющие потенциал земельные участки в туристской зоне.
Ожидается, что создание международного курорта "Зомин" повысит эффективность использования туристского потенциала горных местностей, даст возможность развиваться субъектам предпринимательства.
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