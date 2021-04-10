Бывшее здание СГБ Узбекистана выставлено на продажу

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами Узбекистана выставляет на публичные торги бывшее центральное здание Службы государственной безопасности республики.Здание площадью 20 219 "квадратов" расположено на улице Сайилгох в центре Ташкента.Для участия в первом этапе претенденты должны до 10 мая 2021 года подать заявку в Агентство госактивов.Продажа здания частному бизнесу предусмотрена указом президента по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации госактивов. Сейчас здание находится на баланс Агентства по управлению госактивами. На днях были также выставлены на продажу имущественный комплекс ООО "Пойтахт бизнес мажмуаси", зоны отдыха "Белдирсой оромгохи" и "Сижжак", ТК "Малика" и другие объекты.
Для участия в первом этапе торгов претенденты должны до 10 мая подать заявку в Агентство госактивов.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами Узбекистана выставляет на публичные торги бывшее центральное здание Службы государственной безопасности республики.
Здание площадью 20 219 "квадратов"расположено на улице Сайилгох в центре Ташкента.
Реализацию осуществят в два этапа. Первый этап предусматривает предварительный квалификационный отбор, второй — оценку коммерческого предложения (выкупная стоимость и срок оплаты) и платежеспособности претендента.
Для участия в первом этапе претенденты должны до 10 мая 2021 года подать заявку в Агентство госактивов.
Продажа здания частному бизнесу предусмотрена указом президента по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации госактивов.
Сейчас здание находится на баланс Агентства по управлению госактивами.
На днях были также выставлены на продажу имущественный комплекс ООО "Пойтахт бизнес мажмуаси", зоны отдыха "Белдирсой оромгохи" и "Сижжак", ТК "Малика" и другие объекты.