Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210410/byvshee-zdanie-sgb-uzbekistana-vystavleno-na-prodaju-18260033.html
Бывшее здание СГБ Узбекистана выставлено на продажу
Бывшее здание СГБ Узбекистана выставлено на продажу
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами Узбекистана выставляет на публичные торги бывшее центральное здание Службы
2021-04-10T16:53+0500
2021-04-10T16:54+0500
экономика
служба государственной безопасности
торги
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0a/18260143_0:51:1119:680_1920x0_80_0_0_6d146744270d0de4256b17659b22861b.png
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами Узбекистана выставляет на публичные торги бывшее центральное здание Службы государственной безопасности республики.Здание площадью 20 219 "квадратов" расположено на улице Сайилгох в центре Ташкента.Для участия в первом этапе претенденты должны до 10 мая 2021 года подать заявку в Агентство госактивов.Продажа здания частному бизнесу предусмотрена указом президента по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации госактивов. Сейчас здание находится на баланс Агентства по управлению госактивами. На днях были также выставлены на продажу имущественный комплекс ООО "Пойтахт бизнес мажмуаси", зоны отдыха "Белдирсой оромгохи" и "Сижжак", ТК "Малика" и другие объекты.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0a/18260143_117:0:1024:680_1920x0_80_0_0_f0f4e862d9c4f5aa37ea14268baa4101.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
служба государственной безопасности, торги, ташкент

Бывшее здание СГБ Узбекистана выставлено на продажу

16:53 10.04.2021 (обновлено: 16:54 10.04.2021)
855
© Пресс-служба Агентства по управлению государственными активами УзбекистанаБывшее здание СГБ Узбекистана, выставленное на продажу
Бывшее здание СГБ Узбекистана, выставленное на продажу - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2021
© Пресс-служба Агентства по управлению государственными активами Узбекистана
Для участия в первом этапе торгов претенденты должны до 10 мая подать заявку в Агентство госактивов.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Агентство по управлению государственными активами Узбекистана выставляет на публичные торги бывшее центральное здание Службы государственной безопасности республики.
Здание площадью 20 219 "квадратов" расположено на улице Сайилгох в центре Ташкента.

Реализацию осуществят в два этапа. Первый этап предусматривает предварительный квалификационный отбор, второй оценку коммерческого предложения (выкупная стоимость и срок оплаты) и платежеспособности претендента.

Для участия в первом этапе претенденты должны до 10 мая 2021 года подать заявку в Агентство госактивов.
Продажа здания частному бизнесу предусмотрена указом президента по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации госактивов.
Сейчас здание находится на баланс Агентства по управлению госактивами.
На днях были также выставлены на продажу имущественный комплекс ООО "Пойтахт бизнес мажмуаси", зоны отдыха "Белдирсой оромгохи" и "Сижжак", ТК "Малика" и другие объекты.
201110
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:45"Тошкент метрополитени" завершило расследование инцидента с открытыми дверями вагона
18:24Миг — и ты на мушке: российский истребитель вновь перехватил американского "шпиона"
17:53В Ташкенте временно перекрыли часть одной из улиц
17:28Арипов и Мамин дали старт строительству МЦТЭС "Центральная Азия" площадью 400 га
16:53Бывшее здание СГБ Узбекистана выставлено на продажу
16:25Еще одну вакцину от COVID-19 разрабатывают в России
15:46Предприятия Кубани заключили в Узбекистане контракты на $13,3 млн
15:18Киев поставил экономический рекорд: такого не было даже в войну
14:43"Порядочные люди на вашей стороне": Саида Мирзиёева поддержала изнасилованную школьницу
13:44Пассажиры ташкентского метро проехались в вагоне с открытыми дверями
12:55Афганистан впервые примет участие в диалоге "ЕС — Центральная Азия"
12:22Минтранс Узбекистана прокомментировал ситуацию с авиабилетами в Россию
11:14Куда приведет Европу "пропутинский" блок поляков, венгров и итальянцев
10:36Визит Танзилы Нарбаевой в Россию: озвучены точные даты и программа
10:02Шавкат Мирзиёев выразил соболезнования Елизавете II
ВчераПандемия не помеха: Узбекистан реанимирует туротрасль и ждет гостей из России
ВчераПовысились цены на хлопковое масло — в АМК назвали причины
ВчераКадровые перестановки в Минздраве: назначены новые лица
ВчераПервая в истории Узбекистана ФЭС будет запущена в сентябре
ВчераГагарин снова в космосе — старт корабля "Союз" с новым экипажем на борту 0:45