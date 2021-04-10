https://uz.sputniknews.ru/20210410/mig--i-ty-na-mushke-rossiyskiy-istrebitel-vnov-perexvatil-amerikanskogo-shpiona-18261214.html

Миг — и ты на мушке: российский истребитель вновь перехватил американского "шпиона"

Миг — и ты на мушке: российский истребитель вновь перехватил американского "шпиона"

Экипаж российского истребителя сопроводил американского "шпиона" над акваторией океана. После того как RC-135 развернулся от границ РФ, МиГ-31 вернулся на

2021-04-10T18:24+0500

2021-04-10T18:24+0500

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истребитель

сша

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Экипаж российского истребителя сопроводил американского "шпиона" над акваторией океана. После того как RC-135 развернулся от границ РФ, МиГ-31 вернулся на аэродром базированияВ Минобороны отметили, что полет российского истребителя был выполнен "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Нарушения государственной границы РФ допущено не было.

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видео, истребитель, сша, мультимедиа