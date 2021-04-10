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Миг — и ты на мушке: российский истребитель вновь перехватил американского "шпиона"
Миг — и ты на мушке: российский истребитель вновь перехватил американского "шпиона"
Экипаж российского истребителя сопроводил американского "шпиона" над акваторией океана. После того как RC-135 развернулся от границ РФ, МиГ-31 вернулся на
2021-04-10T18:24+0500
2021-04-10T18:24+0500
2021-04-10T18:24+0500
видео
истребитель
сша
мультимедиа
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Экипаж российского истребителя сопроводил американского "шпиона" над акваторией океана. После того как RC-135 развернулся от границ РФ, МиГ-31 вернулся на аэродром базированияВ Минобороны отметили, что полет российского истребителя был выполнен "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства". Нарушения государственной границы РФ допущено не было.
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видео, истребитель, сша, мультимедиа
Миг — и ты на мушке: российский истребитель вновь перехватил американского "шпиона"
Самолет-разведчик RC-135 в субботу пытался приблизиться к государственной границе России. Для его перехвата в воздух над нейтральными водами Тихого океана поднялся Миг-31.
Экипаж российского истребителя сопроводил американского "шпиона" над акваторией океана. После того как RC-135 развернулся от границ РФ, МиГ-31 вернулся на аэродром базирования
В Минобороны отметили, что полет российского истребителя был выполнен "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
Нарушения государственной границы РФ допущено не было.