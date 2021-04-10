https://uz.sputniknews.ru/20210410/poryadochnye-lyudi-na-vashey-storone-saida-mirziyoeva-podderjala-iznasilovannuyu-shkolnitsu-18257773.html

"Порядочные люди на вашей стороне": Саида Мирзиёева поддержала изнасилованную школьницу

"Порядочные люди на вашей стороне": Саида Мирзиёева поддержала изнасилованную школьницу

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева

2021-04-10T14:43+0500

2021-04-10T14:43+0500

2021-04-10T14:47+0500

общество

саида мирзиёева

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева прокомментировала резонансный случай изнасилования несовершеннолетней девушки в Термезе.Сенатор Фарход Бокиев ранее сообщил, что в Комитет по вопросам обороны и безопасности обратились родители 16-летней школьницы из Термеза, которую, по их словам, в начале 2020 года дважды изнасиловал некий Б. Э. Уже почти 14 месяцев они не могут добиться наказания этого мужчины. Дело было замято.Она выразила надежду, что Министерство внутренних дел проведет расследование этого дела и накажет виновных в укрывательстве преступления."Никакое положение, полномочия и связи осуждаемого не должны влиять на справедливость решений, выносимых судебными органами", — отметила Мирзиёева.Она также пожелала родителям девушки терпения, а ей самой — силы и спокойствия. "Все порядочные, совестливые и умные люди на вашей стороне", — заверила Саида Мирзиёева.

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саида мирзиёева