"Порядочные люди на вашей стороне": Саида Мирзиёева поддержала изнасилованную школьницу

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева прокомментировала резонансный случай изнасилования несовершеннолетней девушки в Термезе.Сенатор Фарход Бокиев ранее сообщил, что в Комитет по вопросам обороны и безопасности обратились родители 16-летней школьницы из Термеза, которую, по их словам, в начале 2020 года дважды изнасиловал некий Б. Э. Уже почти 14 месяцев они не могут добиться наказания этого мужчины. Дело было замято.Она выразила надежду, что Министерство внутренних дел проведет расследование этого дела и накажет виновных в укрывательстве преступления."Никакое положение, полномочия и связи осуждаемого не должны влиять на справедливость решений, выносимых судебными органами", — отметила Мирзиёева.Она также пожелала родителям девушки терпения, а ей самой — силы и спокойствия. "Все порядочные, совестливые и умные люди на вашей стороне", — заверила Саида Мирзиёева.
Родители 16-летней девушки из Термеза уже почти 14 месяцев не могут добиться наказания мужчины, который, по их словам, в начале 2020 года дважды над ней надругался.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Зампредседателя Попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Саида Мирзиёева прокомментировала резонансный случай изнасилования несовершеннолетней девушки в Термезе.
Сенатор Фарход Бокиев ранее сообщил, что в Комитет по вопросам обороны и безопасности обратились родители 16-летней школьницы из Термеза, которую, по их словам, в начале 2020 года дважды изнасиловал некий Б. Э. Уже почти 14 месяцев они не могут добиться наказания этого мужчины. Дело было замято.
"Правоохранителям из Термеза нет оправдания, как нет оправдания и преступнику", — заявила Саида Мирзиёева.
Она выразила надежду, что Министерство внутренних дел проведет расследование этого дела и накажет виновных в укрывательстве преступления.
"Никакое положение, полномочия и связи осуждаемого не должны влиять на справедливость решений, выносимых судебными органами", — отметила Мирзиёева.
Она также пожелала родителям девушки терпения, а ей самой — силы и спокойствия.
"Все порядочные, совестливые и умные люди на вашей стороне", — заверила Саида Мирзиёева.