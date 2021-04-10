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https://uz.sputniknews.ru/20210410/v-tashkente-vremenno-perekryli-chast-odnoy-iz-ulits-18260819.html
В Ташкенте временно перекрыли часть одной из улиц
В Ташкенте временно перекрыли часть одной из улиц
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Ташкенте закрыли для движения часть улицы Заркайнар — от Узбекского национального драматического театра до улицы Себзар, сообщает
2021-04-10T17:53+0500
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Ташкенте закрыли для движения часть улицы Заркайнар — от Узбекского национального драматического театра до улицы Себзар, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Водителей попросили объезжать этот участок и принесли им извинения за доставленные неудобства.
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хокимият ташкента, ташкент

В Ташкенте временно перекрыли часть одной из улиц

17:53 10.04.2021
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРемонт асфальтобетонного покрытия
Ремонт асфальтобетонного покрытия - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
/
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Водителей попросили пользоваться объездными путями и принесли им извинения за доставленные неудобства.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Ташкенте закрыли для движения часть улицы Заркайнар — от Узбекского национального драматического театра до улицы Себзар, сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Ограничения будут действовать до 14 апреля. Причина — дорожные работы.
Водителей попросили объезжать этот участок и принесли им извинения за доставленные неудобства.
© Пресс-служба хокимията ТашкентаЧасть улицы Заркайнар в Ташкенте, временно закрытая для движения
Часть улицы Заркайнар в Ташкенте, временно закрытая для движения - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2021
Часть улицы Заркайнар в Ташкенте, временно закрытая для движения
© Пресс-служба хокимията Ташкента
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