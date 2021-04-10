https://uz.sputniknews.ru/20210410/v-tashkente-vremenno-perekryli-chast-odnoy-iz-ulits-18260819.html

В Ташкенте временно перекрыли часть одной из улиц

В Ташкенте временно перекрыли часть одной из улиц

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Ташкенте закрыли для движения часть улицы Заркайнар — от Узбекского национального драматического театра до улицы Себзар, сообщает

2021-04-10T17:53+0500

2021-04-10T17:53+0500

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общество

хокимият ташкента

ташкент

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Ташкенте закрыли для движения часть улицы Заркайнар — от Узбекского национального драматического театра до улицы Себзар, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Водителей попросили объезжать этот участок и принесли им извинения за доставленные неудобства.

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хокимият ташкента, ташкент