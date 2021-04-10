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В Ташкенте временно перекрыли часть одной из улиц
В Ташкенте временно перекрыли часть одной из улиц
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Ташкенте закрыли для движения часть улицы Заркайнар — от Узбекского национального драматического театра до улицы Себзар, сообщает
2021-04-10T17:53+0500
2021-04-10T17:53+0500
2021-04-10T17:53+0500
общество
хокимият ташкента
ташкент
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. В Ташкенте закрыли для движения часть улицы Заркайнар — от Узбекского национального драматического театра до улицы Себзар, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Водителей попросили объезжать этот участок и принесли им извинения за доставленные неудобства.
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хокимият ташкента, ташкент
В Ташкенте временно перекрыли часть одной из улиц
Водителей попросили пользоваться объездными путями и принесли им извинения за доставленные неудобства.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik.
В Ташкенте закрыли для движения часть улицы Заркайнар — от Узбекского национального драматического театра до улицы Себзар,
сообщает
пресс-служба столичного хокимията.
Ограничения будут действовать до 14 апреля. Причина — дорожные работы.
Водителей попросили объезжать этот участок и принесли им извинения за доставленные неудобства.