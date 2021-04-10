Визит Танзилы Нарбаевой в Россию: озвучены точные даты и программа

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева посетит Россию 13-16 апреля, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента республики.В Москве Нарбаева встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.Также делегация примет участие в очередном заседании комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов Узбекистана и России.Пятнадцатого-шестнадцатого апреля в Санкт-Петербурге состоится очередное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Нарбаева встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева посетит Россию 13-16 апреля, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента республики.
"Тринадцатого-шестнадцатого апреля состоится официальный визит делегации во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой в Российскую Федерацию (Москву и Санкт-Петербург)", — говорится в публикации на сайте Сената.
В Москве Нарбаева встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.
Также делегация примет участие в очередном заседании комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов Узбекистана и России.
Пятнадцатого-шестнадцатого апреля в Санкт-Петербурге состоится очередное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ.