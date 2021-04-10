https://uz.sputniknews.ru/20210410/vizit-tanzily-narbaevoy-v-rossiyu-ozvucheny-tochnye-daty-i-programma-18254647.html

Визит Танзилы Нарбаевой в Россию: озвучены точные даты и программа

Визит Танзилы Нарбаевой в Россию: озвучены точные даты и программа

ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева посетит Россию 13-16 апреля, сообщает пресс-служба верхней палаты

2021-04-10T10:36+0500

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политика

танзила нарбаева

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева посетит Россию 13-16 апреля, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента республики.В Москве Нарбаева встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.Также делегация примет участие в очередном заседании комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов Узбекистана и России.Пятнадцатого-шестнадцатого апреля в Санкт-Петербурге состоится очередное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ.

https://uz.sputniknews.ru/20191002/Narbaeva-dogovarivatsya-dolzhny-ne-tolko-prezidenty-12536546.html

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танзила нарбаева, узбекистан