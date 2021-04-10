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https://uz.sputniknews.ru/20210410/vizit-tanzily-narbaevoy-v-rossiyu-ozvucheny-tochnye-daty-i-programma-18254647.html
Визит Танзилы Нарбаевой в Россию: озвучены точные даты и программа
Визит Танзилы Нарбаевой в Россию: озвучены точные даты и программа
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева посетит Россию 13-16 апреля, сообщает пресс-служба верхней палаты
2021-04-10T10:36+0500
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политика
танзила нарбаева
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева посетит Россию 13-16 апреля, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента республики.В Москве Нарбаева встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.Также делегация примет участие в очередном заседании комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов Узбекистана и России.Пятнадцатого-шестнадцатого апреля в Санкт-Петербурге состоится очередное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ.
https://uz.sputniknews.ru/20191002/Narbaeva-dogovarivatsya-dolzhny-ne-tolko-prezidenty-12536546.html
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танзила нарбаева, узбекистан

Визит Танзилы Нарбаевой в Россию: озвучены точные даты и программа

10:36 10.04.2021 (обновлено: 10:37 10.04.2021)
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© SputnikВалентина Матвиенко и Танзила Нарбаева
Валентина Матвиенко и Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.04.2021
© Sputnik
Нарбаева встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
ТАШКЕНТ, 10 апр — Sputnik. Председатель Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзила Нарбаева посетит Россию 13-16 апреля, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента республики.
"Тринадцатого-шестнадцатого апреля состоится официальный визит делегации во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилы Нарбаевой в Российскую Федерацию (Москву и Санкт-Петербург)", — говорится в публикации на сайте Сената.
В Москве Нарбаева встретится с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Государственной думы Вячеславом Володиным.
Также делегация примет участие в очередном заседании комиссии по сотрудничеству между верхними палатами парламентов Узбекистана и России.
Пятнадцатого-шестнадцатого апреля в Санкт-Петербурге состоится очередное заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Председатель Комитета женщин Узбекистана Танзила Нарбаева - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.10.2019
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