Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210411/aeroport-samarkanda-stanet-krupneyshim-turisticheskim-xabom-uzbekistana--foto-18265989.html
Аэропорт Самарканда станет крупнейшим туристическим хабом Узбекистана — фото
Аэропорт Самарканда станет крупнейшим туристическим хабом Узбекистана — фото
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Международный аэропорт "Самарканд" превратится в крупный транспортный и туристический хаб.
2021-04-11T14:16+0500
2021-04-11T14:16+0500
общество
проект
модернизация
аэропорт
самарканд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0b/18265911_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1125540c64798b1951e052eba0b72a3e.jpg
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Международный аэропорт "Самарканд" превратится в крупный транспортный и туристический хаб.Это станет возможным благодаря программе ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition), которая будет внедрена в Узбекистане при содействии специалистов проектной компании Air Marakanda, международных аэропортов Мюнхена и Стамбула.Эксперты считают, что данная программа позволит внедрить передовые технологии в сферу оперирования аэропортами, удовлетворит спрос авиакомпаний, пассажиров и населения республики. Как именно будет модернизирован аэропорт "Самарканд"В первую очередь, будет развита маршрутная сеть воздушной гавани. Кроме того, появится система управления безопасностью полетов в соответствии с международными стандартами и требованиями IATA (ISAGO).Немаловажно улучшение инфраструктуры самого аэропорта, внедрение современных технологий, новейшей авиационной техники и механизмов. Будет также повышен уровень квалифицированности сотрудников воздушной гавани: весь персонал будет проходить обучение по новым системам обслуживания пассажиров, багажа и самолетов. Ранее глава республики подписал постановление "О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления аэропортами республики". Именно в этом документе перечислены меры, как реализовать проекты реконструкции, модернизации аэропортов республики, а также как привлечь к этому инвесторов.
самарканд
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0b/18265911_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_cd12a3c85a071b43f0baa6a327f496cc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
проект, модернизация, аэропорт, самарканд

Аэропорт Самарканда станет крупнейшим туристическим хабом Узбекистана — фото

14:16 11.04.2021
1953
© AIR MARAKANDAПроект по модернизации и эксплуатации международного аэропорта Самарканда
Проект по модернизации и эксплуатации международного аэропорта Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2021
© AIR MARAKANDA
Все нормативные руководящие документы, бизнес-процессы, процедуры аэропорта будут разработаны в соответствии с международными стандартами.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Международный аэропорт "Самарканд" превратится в крупный транспортный и туристический хаб.
Это станет возможным благодаря программе ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition), которая будет внедрена в Узбекистане при содействии специалистов проектной компании Air Marakanda, международных аэропортов Мюнхена и Стамбула.
© AIR MARAKANDAПроект по модернизации и эксплуатации международного аэропорта Самарканда
Проект по модернизации и эксплуатации международного аэропорта Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2021
Проект по модернизации и эксплуатации международного аэропорта Самарканда
© AIR MARAKANDA
Эксперты считают, что данная программа позволит внедрить передовые технологии в сферу оперирования аэропортами, удовлетворит спрос авиакомпаний, пассажиров и населения республики.

Как именно будет модернизирован аэропорт "Самарканд"

В первую очередь, будет развита маршрутная сеть воздушной гавани. Кроме того, появится система управления безопасностью полетов в соответствии с международными стандартами и требованиями IATA (ISAGO).
Немаловажно улучшение инфраструктуры самого аэропорта, внедрение современных технологий, новейшей авиационной техники и механизмов.
© AIR MARAKANDAПроект по модернизации и эксплуатации международного аэропорта Самарканда
Проект по модернизации и эксплуатации международного аэропорта Самарканда - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2021
Проект по модернизации и эксплуатации международного аэропорта Самарканда
© AIR MARAKANDA
Будет также повышен уровень квалифицированности сотрудников воздушной гавани: весь персонал будет проходить обучение по новым системам обслуживания пассажиров, багажа и самолетов.
Ранее глава республики подписал постановление "О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления аэропортами республики".
Именно в этом документе перечислены меры, как реализовать проекты реконструкции, модернизации аэропортов республики, а также как привлечь к этому инвесторов.
1110100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:39Олимпиада в Токио: узбекские борцы принесли еще 4 лицензии в копилку страны
17:00Ученые назвали привычку, отказ от которой способен продлить жизнь на 28 лет
15:21Возбуждено уголовное дело по делу об изнасиловании 16-летней школьницы из Термеза
14:55В Японии мужчины-политики "забеременели" на два дня в рамках эксперимента
14:16Аэропорт Самарканда станет крупнейшим туристическим хабом Узбекистана — фото
13:44Всё в один день: Кыргызстан выбирает депутатов и голосует за новую Конституцию
13:11Насколько вероятно, что между РФ и Украиной вспыхнет война — ответил Пушков
12:44Как справиться с кризисом среднего возраста — доктор Мясников о своем опыте
12:01Недетский бизнес: в Ташкенте продавец воздушных шаров зарезал конкурента
11:44"Слишком много": зрителей BBC разозлило засилье новостей о смерти принца Филиппа
11:09"Это невозможно": кто захватил власть под боком у России
10:49Муж верховного главнокомандующего: по ком скорбит Великобритания
10:23"Талибан"* поддержал проекты Узбекистана в Афганистане
Вчера"Тошкент метрополитени" завершило расследование инцидента с открытыми дверями вагона
ВчераМиг — и ты на мушке: российский истребитель вновь перехватил американского "шпиона"
ВчераВ Ташкенте временно перекрыли часть одной из улиц
ВчераАрипов и Мамин дали старт строительству МЦТЭС "Центральная Азия" площадью 400 га
ВчераБывшее здание СГБ Узбекистана выставлено на продажу
ВчераЕще одну вакцину от COVID-19 разрабатывают в России
ВчераПредприятия Кубани заключили в Узбекистане контракты на $13,3 млн