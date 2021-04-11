https://uz.sputniknews.ru/20210411/aeroport-samarkanda-stanet-krupneyshim-turisticheskim-xabom-uzbekistana--foto-18265989.html

Аэропорт Самарканда станет крупнейшим туристическим хабом Узбекистана — фото

Аэропорт Самарканда станет крупнейшим туристическим хабом Узбекистана — фото

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Международный аэропорт "Самарканд" превратится в крупный транспортный и туристический хаб.

2021-04-11T14:16+0500

2021-04-11T14:16+0500

2021-04-11T14:16+0500

общество

проект

модернизация

аэропорт

самарканд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0b/18265911_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_1125540c64798b1951e052eba0b72a3e.jpg

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Международный аэропорт "Самарканд" превратится в крупный транспортный и туристический хаб.Это станет возможным благодаря программе ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition), которая будет внедрена в Узбекистане при содействии специалистов проектной компании Air Marakanda, международных аэропортов Мюнхена и Стамбула.Эксперты считают, что данная программа позволит внедрить передовые технологии в сферу оперирования аэропортами, удовлетворит спрос авиакомпаний, пассажиров и населения республики. Как именно будет модернизирован аэропорт "Самарканд"В первую очередь, будет развита маршрутная сеть воздушной гавани. Кроме того, появится система управления безопасностью полетов в соответствии с международными стандартами и требованиями IATA (ISAGO).Немаловажно улучшение инфраструктуры самого аэропорта, внедрение современных технологий, новейшей авиационной техники и механизмов. Будет также повышен уровень квалифицированности сотрудников воздушной гавани: весь персонал будет проходить обучение по новым системам обслуживания пассажиров, багажа и самолетов. Ранее глава республики подписал постановление "О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления аэропортами республики". Именно в этом документе перечислены меры, как реализовать проекты реконструкции, модернизации аэропортов республики, а также как привлечь к этому инвесторов.

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

проект, модернизация, аэропорт, самарканд