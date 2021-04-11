Аэропорт Самарканда станет крупнейшим туристическим хабом Узбекистана — фото

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Международный аэропорт "Самарканд" превратится в крупный транспортный и туристический хаб.Это станет возможным благодаря программе ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition), которая будет внедрена в Узбекистане при содействии специалистов проектной компании Air Marakanda, международных аэропортов Мюнхена и Стамбула.Эксперты считают, что данная программа позволит внедрить передовые технологии в сферу оперирования аэропортами, удовлетворит спрос авиакомпаний, пассажиров и населения республики. Как именно будет модернизирован аэропорт "Самарканд"В первую очередь, будет развита маршрутная сеть воздушной гавани. Кроме того, появится система управления безопасностью полетов в соответствии с международными стандартами и требованиями IATA (ISAGO).Немаловажно улучшение инфраструктуры самого аэропорта, внедрение современных технологий, новейшей авиационной техники и механизмов. Будет также повышен уровень квалифицированности сотрудников воздушной гавани: весь персонал будет проходить обучение по новым системам обслуживания пассажиров, багажа и самолетов. Ранее глава республики подписал постановление "О мерах по развитию государственно-частного партнерства в сфере управления аэропортами республики". Именно в этом документе перечислены меры, как реализовать проекты реконструкции, модернизации аэропортов республики, а также как привлечь к этому инвесторов.
Все нормативные руководящие документы, бизнес-процессы, процедуры аэропорта будут разработаны в соответствии с международными стандартами.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Международный аэропорт "Самарканд" превратится в крупный транспортный и туристический хаб.
Это станет возможным благодаря программе ORAT (Operational Readiness, Activation and Transition), которая будет внедрена в Узбекистане при содействии специалистов проектной компании Air Marakanda, международных аэропортов Мюнхена и Стамбула.