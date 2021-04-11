Как справиться с кризисом среднего возраста — доктор Мясников о своем опыте

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Кризис среднего возраста рано или поздно настигает каждого. Известный врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько советов, как пережить этот период максимально безболезненно.Медик напомним, что пока в науке не существует такого понятия, как "кризис среднего возраста". Однако психологи зачастую приравнивают это состояние к депрессии.Справиться с этим потоком мыслей поможет позитивный настрой. Медик убежден, что кризис среднего возраста следует считать "сигналом к атаке".Новые горизонты, иное мировосприятие и взгляды — это прекрасно, и жизнь на самом деле только начинается, считает Мясников.Он напомнил старую добрую народную мудрость: "каждое последующее десятилетие лучше предыдущего, только надо грамотно его прожить".
Опасность состоит в том, что человек может довести себя до "психологического упадка", ведь в этот период часто происходит переоценка и мира и самого себя.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Кризис среднего возраста рано или поздно настигает каждого. Известный врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько советов, как пережить этот период максимально безболезненно.
Медик напомним, что пока в науке не существует такого понятия, как "кризис среднего возраста". Однако психологи зачастую приравнивают это состояние к депрессии.
"Ты вдруг начинаешь понимать, что жизнь, оказывается, прошла, все хорошее позади. А ты так и не ночевал в стоге сена с любимой, не мчал на скорости 200 километров на мотоцикле и ветер не бил тебе в лицо, в горах ты не бывал, на дно океана не спускался, с акулами не плавал. И как же так?! Почему это не волновало тебя все предыдущее время – не известно", — рассказал Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Справиться с этим потоком мыслей поможет позитивный настрой. Медик убежден, что кризис среднего возраста следует считать "сигналом к атаке".