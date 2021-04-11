https://uz.sputniknews.ru/20210411/kak-spravitsya-s-krizisom-srednego-vozrasta--doktor-myasnikov-o-svoem-opyte-18265291.html

Как справиться с кризисом среднего возраста — доктор Мясников о своем опыте

Как справиться с кризисом среднего возраста — доктор Мясников о своем опыте

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Кризис среднего возраста рано или поздно настигает каждого. Известный врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько советов,

2021-04-11T12:44+0500

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врач

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здоровье

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. Кризис среднего возраста рано или поздно настигает каждого. Известный врач и телеведущий Александр Мясников дал несколько советов, как пережить этот период максимально безболезненно.Медик напомним, что пока в науке не существует такого понятия, как "кризис среднего возраста". Однако психологи зачастую приравнивают это состояние к депрессии.Справиться с этим потоком мыслей поможет позитивный настрой. Медик убежден, что кризис среднего возраста следует считать "сигналом к атаке".Новые горизонты, иное мировосприятие и взгляды — это прекрасно, и жизнь на самом деле только начинается, считает Мясников.Он напомнил старую добрую народную мудрость: "каждое последующее десятилетие лучше предыдущего, только надо грамотно его прожить".

https://uz.sputniknews.ru/20170321/krizis-srednego-vozrasta-5018454.html

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