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Недетский бизнес: в Самарканде продавец воздушных шаров зарезал конкурента
Недетский бизнес: в Самарканде продавец воздушных шаров зарезал конкурента
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Самарканде продавцы воздушных шаров не поделили место и устроили перепалку.
2021-04-11T12:01+0500
2021-04-11T12:01+0500
2021-04-11T12:03+0500
происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
воздушный шар
убийство
самарканд
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Самарканде продавцы воздушных шаров не поделили место и устроили перепалку. Инцидент произошел 5 апреля на одной из улиц Шайхантахурского района. В какой-то момент конкуренты перешли от слов к кулакам. В результате один из них, 22-летний Достонжон К., достал нож и вонзил его в Алишера А.Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось, сообщает Следственный департамент при МВД республики. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" УК РУз.Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20200915/Eto-bomba-zamedlennogo-deystviya-v-GUVD-obyasnili-intsident-s-vozdushnymi-sharami-14975615.html
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следственный департамент при мвд узбекистана, воздушный шар, убийство, самарканд
Недетский бизнес: в Самарканде продавец воздушных шаров зарезал конкурента 12:01 11.04.2021 (обновлено: 12:03 11.04.2021)
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" УК РУз.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Самарканде продавцы воздушных шаров не поделили место и устроили перепалку.
Инцидент произошел 5 апреля на одной из улиц Шайхантахурского района.
В какой-то момент конкуренты перешли от слов к кулакам. В результате один из них, 22-летний Достонжон К., достал нож и вонзил его в Алишера А.
Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось,
сообщает
Следственный департамент при МВД республики.
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" УК РУз.