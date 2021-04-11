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https://uz.sputniknews.ru/20210411/nedetskiy-biznes-v-samarkande-prodavets-vozdushnyx-sharov-zarezal-svoego-konkurenta-18264781.html
Недетский бизнес: в Самарканде продавец воздушных шаров зарезал конкурента
Недетский бизнес: в Самарканде продавец воздушных шаров зарезал конкурента
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Самарканде продавцы воздушных шаров не поделили место и устроили перепалку.
2021-04-11T12:01+0500
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происшествия
следственный департамент при мвд узбекистана
воздушный шар
убийство
самарканд
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Самарканде продавцы воздушных шаров не поделили место и устроили перепалку. Инцидент произошел 5 апреля на одной из улиц Шайхантахурского района. В какой-то момент конкуренты перешли от слов к кулакам. В результате один из них, 22-летний Достонжон К., достал нож и вонзил его в Алишера А.Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось, сообщает Следственный департамент при МВД республики. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" УК РУз.Следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/20200915/Eto-bomba-zamedlennogo-deystviya-v-GUVD-obyasnili-intsident-s-vozdushnymi-sharami-14975615.html
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следственный департамент при мвд узбекистана, воздушный шар, убийство, самарканд

Недетский бизнес: в Самарканде продавец воздушных шаров зарезал конкурента

12:01 11.04.2021 (обновлено: 12:03 11.04.2021)
181
© СС0 / Unsplash / Ankush MindaВоздушные шары, иллюстративное фото
Воздушные шары, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.04.2021
© СС0 / Unsplash / Ankush Minda
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" УК РУз.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Самарканде продавцы воздушных шаров не поделили место и устроили перепалку.
Инцидент произошел 5 апреля на одной из улиц Шайхантахурского района.
В какой-то момент конкуренты перешли от слов к кулакам. В результате один из них, 22-летний Достонжон К., достал нож и вонзил его в Алишера А.
Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось, сообщает Следственный департамент при МВД республики.
Воздушные шары - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2020
Общество
"Это бомба замедленного действия": в ГУВД объяснили инцидент с воздушными шарами
15 сентября 2020, 09:55
1361
Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" УК РУз.
Следствие продолжается.
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