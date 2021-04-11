https://uz.sputniknews.ru/20210411/nedetskiy-biznes-v-samarkande-prodavets-vozdushnyx-sharov-zarezal-svoego-konkurenta-18264781.html

Недетский бизнес: в Самарканде продавец воздушных шаров зарезал конкурента

Недетский бизнес: в Самарканде продавец воздушных шаров зарезал конкурента

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Самарканде продавцы воздушных шаров не поделили место и устроили перепалку.

2021-04-11T12:01+0500

2021-04-11T12:01+0500

2021-04-11T12:03+0500

происшествия

следственный департамент при мвд узбекистана

воздушный шар

убийство

самарканд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0b/18264751_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bb726a993cd76f6055d49a7606b01d34.jpg

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Самарканде продавцы воздушных шаров не поделили место и устроили перепалку. Инцидент произошел 5 апреля на одной из улиц Шайхантахурского района. В какой-то момент конкуренты перешли от слов к кулакам. В результате один из них, 22-летний Достонжон К., достал нож и вонзил его в Алишера А.Пострадавшего экстренно госпитализировали, однако спасти его не удалось, сообщает Следственный департамент при МВД республики. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего" УК РУз.Следствие продолжается.

https://uz.sputniknews.ru/20200915/Eto-bomba-zamedlennogo-deystviya-v-GUVD-obyasnili-intsident-s-vozdushnymi-sharami-14975615.html

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

следственный департамент при мвд узбекистана, воздушный шар, убийство, самарканд