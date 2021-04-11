В Японии мужчины-политики "забеременели" на два дня в рамках эксперимента

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Японии устроили необычный эксперимент для мужчин-политиков.Они два дня носили специальную экипировку, чтобы понять, как себя чувствуют беременные женщины, пишет Vice.Утяжеленные костюмы весили 7,3 килограмма — они имитировали живот и женскую грудь. Обязательное условие эксперимента — ни при каких обстоятельствах не снимать "беременную накидку". В таком виде политики ездили и на работу в транспорте, и ходили в магазины, и проводили время дома.Какие же были итоги эксперимента? Члены правящей партии признались, что им было очень непросто ходить, стоять и даже сидеть в костюмах. Зачем это было нужно? Таким образом политикам хотели показать, какие трудности испытывают беременные женщины. Ожидается, что, испытав все "на своей шкуре", законодатели "помогут создать более безопасное общество".
Обязательное условие эксперимента — ни при каких обстоятельствах не снимать "беременную накидку". В таком виде политики ездили и на работу в транспорте, и ходили в магазины, и проводили время дома.
Впрочем, правило было нарушено только один раз — когда было заседание правительства.
Какие же были итоги эксперимента? Члены правящей партии признались, что им было очень непросто ходить, стоять и даже сидеть в костюмах.
Зачем это было нужно? Таким образом политикам хотели показать, какие трудности испытывают беременные женщины. Ожидается, что, испытав все "на своей шкуре", законодатели "помогут создать более безопасное общество".