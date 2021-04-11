https://uz.sputniknews.ru/20210411/v-yaponii-mujchiny-politiki-zaberemeneli-na-dva-dnya-v-ramkax-eksperimenta-18266078.html

В Японии мужчины-политики "забеременели" на два дня в рамках эксперимента

В Японии мужчины-политики "забеременели" на два дня в рамках эксперимента

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Японии устроили необычный эксперимент для мужчин-политиков.

2021-04-11T14:55+0500

2021-04-11T14:55+0500

2021-04-11T14:55+0500

в мире

женщины

политик

беременность

дети

мужчина

япония

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0b/18266272_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_415908f7394d668d735884dc21abae53.jpg

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Японии устроили необычный эксперимент для мужчин-политиков.Они два дня носили специальную экипировку, чтобы понять, как себя чувствуют беременные женщины, пишет Vice.Утяжеленные костюмы весили 7,3 килограмма — они имитировали живот и женскую грудь. Обязательное условие эксперимента — ни при каких обстоятельствах не снимать "беременную накидку". В таком виде политики ездили и на работу в транспорте, и ходили в магазины, и проводили время дома.Какие же были итоги эксперимента? Члены правящей партии признались, что им было очень непросто ходить, стоять и даже сидеть в костюмах. Зачем это было нужно? Таким образом политикам хотели показать, какие трудности испытывают беременные женщины. Ожидается, что, испытав все "на своей шкуре", законодатели "помогут создать более безопасное общество".

япония

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Новости

ru_RU

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

женщины, политик, беременность, дети, мужчина, япония