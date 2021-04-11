https://uz.sputniknews.ru/20210411/vsyo-v-odin-den-kyrgyzstan-vybiraet-deputatov-i-golosuet-za-novuyu-konstitutsiyu-18265705.html

Всё в один день: Кыргызстан выбирает депутатов и голосует за новую Конституцию

Всё в один день: Кыргызстан выбирает депутатов и голосует за новую Конституцию

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Кыргызстане сегодня, 11 апреля, проходит сразу два крупных события, охвативших всю страну — это выборы депутатов в местные кенеши

2021-04-11T13:44+0500

2021-04-11T13:44+0500

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садыр жапаров

сооронбай жээнбеков

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конституция

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референдум

голосование

кыргызстан

выборы

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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Кыргызстане сегодня, 11 апреля, проходит сразу два крупных события, охвативших всю страну — это выборы депутатов в местные кенеши и референдум по проекту новой Конституции.Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ЦИК, проголосовали за или против новой Конституции уже свыше 465 тысячи избирателей.Окончательные результаты должны быть оглашены не позднее 2 мая. На выборах в местные кенеши и референдуме уже проголосовал глава государства Садыр Жапаров со своей супругой.Кроме того, свой голос отдал экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.Избирательные участки открыты до 20.00 по местному времени.

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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, конституция, депутаты, референдум, голосование, кыргызстан, выборы