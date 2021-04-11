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Всё в один день: Кыргызстан выбирает депутатов и голосует за новую Конституцию
Всё в один день: Кыргызстан выбирает депутатов и голосует за новую Конституцию
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Кыргызстане сегодня, 11 апреля, проходит сразу два крупных события, охвативших всю страну — это выборы депутатов в местные кенеши
2021-04-11T13:44+0500
2021-04-11T13:45+0500
садыр жапаров
сооронбай жээнбеков
в мире
конституция
депутаты
референдум
голосование
кыргызстан
выборы
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ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Кыргызстане сегодня, 11 апреля, проходит сразу два крупных события, охвативших всю страну — это выборы депутатов в местные кенеши и референдум по проекту новой Конституции.Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ЦИК, проголосовали за или против новой Конституции уже свыше 465 тысячи избирателей.Окончательные результаты должны быть оглашены не позднее 2 мая. На выборах в местные кенеши и референдуме уже проголосовал глава государства Садыр Жапаров со своей супругой.Кроме того, свой голос отдал экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.Избирательные участки открыты до 20.00 по местному времени.
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садыр жапаров, сооронбай жээнбеков, конституция, депутаты, референдум, голосование, кыргызстан, выборы

Всё в один день: Кыргызстан выбирает депутатов и голосует за новую Конституцию

13:44 11.04.2021 (обновлено: 13:45 11.04.2021)
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкФлаг Кыргызстана
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© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Кыргызстане сегодня, 11 апреля, проходит сразу два крупных события, охвативших всю страну — это выборы депутатов в местные кенеши и референдум по проекту новой Конституции.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ЦИК, проголосовали за или против новой Конституции уже свыше 465 тысячи избирателей.
Явка, к настоящему моменту, составляет почти 13%. Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30% избирателей.
Окончательные результаты должны быть оглашены не позднее 2 мая.
На выборах в местные кенеши и референдуме уже проголосовал глава государства Садыр Жапаров со своей супругой.
Кроме того, свой голос отдал экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Избирательные участки открыты до 20.00 по местному времени.
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