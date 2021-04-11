Всё в один день: Кыргызстан выбирает депутатов и голосует за новую Конституцию

ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Кыргызстане сегодня, 11 апреля, проходит сразу два крупных события, охвативших всю страну — это выборы депутатов в местные кенеши и референдум по проекту новой Конституции.Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ЦИК, проголосовали за или против новой Конституции уже свыше 465 тысячи избирателей.Окончательные результаты должны быть оглашены не позднее 2 мая. На выборах в местные кенеши и референдуме уже проголосовал глава государства Садыр Жапаров со своей супругой.Кроме того, свой голос отдал экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.Избирательные участки открыты до 20.00 по местному времени.
Избирательные участки открыты с 8 утра до 8 вечера по местному времени.
ТАШКЕНТ, 11 апр — Sputnik. В Кыргызстане сегодня, 11 апреля, проходит сразу два крупных события, охвативших всю страну — это выборы депутатов в местные кенеши и референдум по проекту новой Конституции.
Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на ЦИК, проголосовали за или против новой Конституции уже свыше 465 тысячи избирателей.
Явка, к настоящему моменту, составляет почти 13%. Референдум будет признан состоявшимся, если в нем примут участие более 30% избирателей.
Окончательные результаты должны быть оглашены не позднее 2 мая.
На выборах в местные кенеши и референдуме уже проголосовал глава государства Садыр Жапаров со своей супругой.
Кроме того, свой голос отдал экс-президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.
Избирательные участки открыты до 20.00 по местному времени.