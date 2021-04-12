Декабрьское ДТП в Екатеринбурге: один из пострадавших узбекистанцев вернулся на родину

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистанца, который сидел за рулем авто, попавшего в ДТП в Екатеринбурге в декабре 2020 года, вернули на родину, сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции при Минзанятости республики.В той аварии, произошедшей на Кольцовском тракте, погибли 27-летняя женщина и пятилетний ребенок, еще пять человек получили травмы. Все они — граждане Узбекистана. Водитель — Н. Э. — находился в крайне тяжелом состоянии.Как рассказали в Агентстве по внешней трудовой миграции, в отношении Н. Э. было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") УК России. Однако в связи с тяжелым состоянием здоровья (мужчину доставили в Узбекистан на инвалидном кресле) он был освобожден от наказания. Н. Э. вернули из РФ в Узбекистан при финансовой поддержке екатеринбургского ООО "Техстрой".
Авария произошла 1 декабря на Кольцовском тракте. Всего в машине находилось семь человек — пятеро взрослых и двое детей. Погибли 27-летняя женщина и пятилетний ребенок.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистанца, который сидел за рулем авто, попавшего в ДТП в Екатеринбурге в декабре 2020 года, вернули на родину, сообщает пресс-служба Агентства по внешней трудовой миграции при Минзанятости республики.
Как рассказали в Агентстве по внешней трудовой миграции, в отношении Н. Э. было возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") УК России. Однако в связи с тяжелым состоянием здоровья (мужчину доставили в Узбекистан на инвалидном кресле) он был освобожден от наказания.