ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте в результате ДТП, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, авария произошла днем 10 апреля на улице Мехржон в Мирабадском районе. Столкнулись два автомобиля — Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел 65-летний гражданин Азербайджана Халик К., и Chevrolet Malibu, которым по доверенности управлял 28-летний Шохрух М. В результате аварии пассажирка Chevrolet Lacetti 63-летняя Нурония В., а также водители обоих авто были госпитализированы.Халик К. скончался, несмотря на усилия врачей.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Узбекистана. Идет следствие.
Мужчина, находясь за рулем авто, попытался развернуться в неположенном месте.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте в результате ДТП, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, авария произошла днем 10 апреля на улице Мехржон в Мирабадском районе. Столкнулись два автомобиля — Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел 65-летний гражданин Азербайджана Халик К., и Chevrolet Malibu, которым по доверенности управлял 28-летний Шохрух М.
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что Халик К. попытался развернуться в неположенном месте.
В результате аварии пассажирка Chevrolet Lacetti 63-летняя Нурония В., а также водители обоих авто были госпитализированы.
Халик К. скончался, несмотря на усилия врачей.
"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в публикации.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Узбекистана. Идет следствие.