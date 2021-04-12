https://uz.sputniknews.ru/20210412/grajdanin-azerbaydjana-pogib-v-tashkente-18288468.html

Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте

Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте в результате ДТП, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.

2021-04-12T17:17+0500

2021-04-12T17:17+0500

2021-04-12T17:21+0500

происшествия

гувд ташкента

дтп

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте в результате ДТП, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, авария произошла днем 10 апреля на улице Мехржон в Мирабадском районе. Столкнулись два автомобиля — Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел 65-летний гражданин Азербайджана Халик К., и Chevrolet Malibu, которым по доверенности управлял 28-летний Шохрух М. В результате аварии пассажирка Chevrolet Lacetti 63-летняя Нурония В., а также водители обоих авто были госпитализированы.Халик К. скончался, несмотря на усилия врачей.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Узбекистана. Идет следствие.

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