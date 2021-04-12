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Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210412/grajdanin-azerbaydjana-pogib-v-tashkente-18288468.html
Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте
Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте в результате ДТП, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
2021-04-12T17:17+0500
2021-04-12T17:21+0500
происшествия
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте в результате ДТП, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, авария произошла днем 10 апреля на улице Мехржон в Мирабадском районе. Столкнулись два автомобиля — Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел 65-летний гражданин Азербайджана Халик К., и Chevrolet Malibu, которым по доверенности управлял 28-летний Шохрух М. В результате аварии пассажирка Chevrolet Lacetti 63-летняя Нурония В., а также водители обоих авто были госпитализированы.Халик К. скончался, несмотря на усилия врачей.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Узбекистана. Идет следствие.
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Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте

17:17 12.04.2021 (обновлено: 17:21 12.04.2021)
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© Пресс-служба ГУВД ТашкентаАвтомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел погибший гражданин Азербайджана
Автомобиль Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел погибший гражданин Азербайджана - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Пресс-служба ГУВД Ташкента
Мужчина, находясь за рулем авто, попытался развернуться в неположенном месте.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Гражданин Азербайджана погиб в Ташкенте в результате ДТП, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, авария произошла днем 10 апреля на улице Мехржон в Мирабадском районе. Столкнулись два автомобиля — Chevrolet Lacetti, за рулем которого сидел 65-летний гражданин Азербайджана Халик К., и Chevrolet Malibu, которым по доверенности управлял 28-летний Шохрух М.
По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что Халик К. попытался развернуться в неположенном месте.
В результате аварии пассажирка Chevrolet Lacetti 63-летняя Нурония В., а также водители обоих авто были госпитализированы.
Халик К. скончался, несмотря на усилия врачей.
"Выражаем соболезнования родным и близким погибшего", — говорится в публикации.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 266 УК Узбекистана. Идет следствие.
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