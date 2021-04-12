Коллега Юрия Гагарина назвал новую версию гибели великого космонавта

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Самолет с Юрием Гагариным перед тем, как сорваться в штопор, мог столкнулся с метеозондом. Из-за этого воздушное судно, которое летело прямо, и потеряло равновесие. Такую версию высказал дважды Герой СССР, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов.Между тем он подчеркнул, что версий до сих пор бесчисленное множество, и что произошло на самом деле — узнать уже вряд ли получится.Причины произошедшего советский космонавт расследует уже давно — он входит в спецкомиссию по изучению трагедии.Смерть великого космонавтаЮрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ. Трагедия произошла у у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Четко определить хронологию событий до сих пор не удалось. Известно только, что состояние Гагарина и самолета было абсолютно нормальным, а потом что-то случилось, из-за чего воздушное судно вдруг оказалось на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Гагарин находился в кабине не один, с ним был летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Погибли оба.Официальное заключениеБыло проведено расследование, и официальная причина была названа такая: самолет экипаж совершил резкий маневр из-за изменившейся воздушной обстановки. Однако каких-либо деталей не приводится.После маневра летчики пытались выровнять машину, то столкнулись с землей.
Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ во Владимирской области.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Самолет с Юрием Гагариным перед тем, как сорваться в штопор, мог столкнулся с метеозондом.
Из-за этого воздушное судно, которое летело прямо, и потеряло равновесие. Такую версию высказал дважды Герой СССР, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов.
Между тем он подчеркнул, что версий до сих пор бесчисленное множество, и что произошло на самом деле — узнать уже вряд ли получится.
"Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости — мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя", — поделился Волынов в беседе с РИА Новости.
Причины произошедшего советский космонавт расследует уже давно — он входит в спецкомиссию по изучению трагедии.
Смерть великого космонавта
Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ. Трагедия произошла у у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области.
Четко определить хронологию событий до сих пор не удалось. Известно только, что состояние Гагарина и самолета было абсолютно нормальным, а потом что-то случилось, из-за чего воздушное судно вдруг оказалось на закритическом режиме в положении крутого пикирования.
Машина сорвалась в штопор, и в этом состоянии вырулить уже почти невозможно.
Гагарин находился в кабине не один, с ним был летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Погибли оба.
Официальное заключение
Было проведено расследование, и официальная причина была названа такая: самолет экипаж совершил резкий маневр из-за изменившейся воздушной обстановки. Однако каких-либо деталей не приводится.
После маневра летчики пытались выровнять машину, то столкнулись с землей.