https://uz.sputniknews.ru/20210412/kollega-yuriya-gagarina-nazval-novuyu-versiyu-gibeli-velikogo-kosmonavta-18270226.html

Коллега Юрия Гагарина назвал новую версию гибели великого космонавта

Коллега Юрия Гагарина назвал новую версию гибели великого космонавта

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Самолет с Юрием Гагариным перед тем, как сорваться в штопор, мог столкнулся с метеозондом.

2021-04-12T08:57+0500

2021-04-12T08:57+0500

2021-04-12T08:57+0500

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гибель

юрий гагарин

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космос

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Самолет с Юрием Гагариным перед тем, как сорваться в штопор, мог столкнулся с метеозондом. Из-за этого воздушное судно, которое летело прямо, и потеряло равновесие. Такую версию высказал дважды Герой СССР, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов.Между тем он подчеркнул, что версий до сих пор бесчисленное множество, и что произошло на самом деле — узнать уже вряд ли получится.Причины произошедшего советский космонавт расследует уже давно — он входит в спецкомиссию по изучению трагедии.Смерть великого космонавтаЮрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ. Трагедия произошла у у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Четко определить хронологию событий до сих пор не удалось. Известно только, что состояние Гагарина и самолета было абсолютно нормальным, а потом что-то случилось, из-за чего воздушное судно вдруг оказалось на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Гагарин находился в кабине не один, с ним был летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Погибли оба.Официальное заключениеБыло проведено расследование, и официальная причина была названа такая: самолет экипаж совершил резкий маневр из-за изменившейся воздушной обстановки. Однако каких-либо деталей не приводится.После маневра летчики пытались выровнять машину, то столкнулись с землей.

https://uz.sputniknews.ru/20200309/Yuriy-Gagarin-s-ulybkoy-k-zvezdam-13626946.html

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гибель, юрий гагарин, ссср, космонавты, космос