Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
В мире
https://uz.sputniknews.ru/20210412/kollega-yuriya-gagarina-nazval-novuyu-versiyu-gibeli-velikogo-kosmonavta-18270226.html
Коллега Юрия Гагарина назвал новую версию гибели великого космонавта
Коллега Юрия Гагарина назвал новую версию гибели великого космонавта
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Самолет с Юрием Гагариным перед тем, как сорваться в штопор, мог столкнулся с метеозондом.
2021-04-12T08:57+0500
2021-04-12T08:57+0500
в мире
гибель
юрий гагарин
ссср
космонавты
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/0b/15379474_0:258:2727:1791_1920x0_80_0_0_0eacfee1e860a881c3a58d3137e3a1df.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Самолет с Юрием Гагариным перед тем, как сорваться в штопор, мог столкнулся с метеозондом. Из-за этого воздушное судно, которое летело прямо, и потеряло равновесие. Такую версию высказал дважды Герой СССР, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов.Между тем он подчеркнул, что версий до сих пор бесчисленное множество, и что произошло на самом деле — узнать уже вряд ли получится.Причины произошедшего советский космонавт расследует уже давно — он входит в спецкомиссию по изучению трагедии.Смерть великого космонавтаЮрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ. Трагедия произошла у у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Четко определить хронологию событий до сих пор не удалось. Известно только, что состояние Гагарина и самолета было абсолютно нормальным, а потом что-то случилось, из-за чего воздушное судно вдруг оказалось на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Гагарин находился в кабине не один, с ним был летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Погибли оба.Официальное заключениеБыло проведено расследование, и официальная причина была названа такая: самолет экипаж совершил резкий маневр из-за изменившейся воздушной обстановки. Однако каких-либо деталей не приводится.После маневра летчики пытались выровнять машину, то столкнулись с землей.
https://uz.sputniknews.ru/20200309/Yuriy-Gagarin-s-ulybkoy-k-zvezdam-13626946.html
ссср
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0b/0b/15379474_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_158dd4e1760b58c770666c991c9284b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
гибель, юрий гагарин, ссср, космонавты, космос

Коллега Юрия Гагарина назвал новую версию гибели великого космонавта

08:57 12.04.2021
245
© Sputnik / Перейти в фотобанкЮрий Гагарин
Юрий Гагарин - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ во Владимирской области.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Самолет с Юрием Гагариным перед тем, как сорваться в штопор, мог столкнулся с метеозондом.
Из-за этого воздушное судно, которое летело прямо, и потеряло равновесие. Такую версию высказал дважды Герой СССР, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов.
Между тем он подчеркнул, что версий до сих пор бесчисленное множество, и что произошло на самом деле — узнать уже вряд ли получится.
"Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости — мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя", — поделился Волынов в беседе с РИА Новости.
Причины произошедшего советский космонавт расследует уже давно — он входит в спецкомиссию по изучению трагедии.

Смерть великого космонавта

Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ. Трагедия произошла у у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области.
Юрий Гагарин, первый космонавт СССР - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.03.2020
Колумнисты
Юрий Гагарин: с улыбкой к звездам
9 марта 2020, 14:24
2211
Четко определить хронологию событий до сих пор не удалось. Известно только, что состояние Гагарина и самолета было абсолютно нормальным, а потом что-то случилось, из-за чего воздушное судно вдруг оказалось на закритическом режиме в положении крутого пикирования.
Машина сорвалась в штопор, и в этом состоянии вырулить уже почти невозможно.
Гагарин находился в кабине не один, с ним был летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин. Погибли оба.

Официальное заключение

Было проведено расследование, и официальная причина была названа такая: самолет экипаж совершил резкий маневр из-за изменившейся воздушной обстановки. Однако каких-либо деталей не приводится.
После маневра летчики пытались выровнять машину, то столкнулись с землей.
000010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:57Коллега Юрия Гагарина назвал новую версию гибели великого космонавта
08:32Украина обвинила Россию XIII века в "краже" Ильи Муромца и Добрыни Никитича
08:21"Забыла, за чем шла" - жительница Ташкента о встрече с Гагариным в подъезде своего дома
ВчераПенсионер-неформал из России набил на теле больше 60 татуировок — видео
ВчераМясорубка в Карши: УВД разобралось, кто и зачем забил десятки ослов
ВчераОлимпиада в Токио: узбекские борцы принесли еще 4 лицензии в копилку страны
ВчераУченые назвали привычку, отказ от которой способен продлить жизнь на 28 лет
ВчераВозбуждено уголовное дело по факту изнасилования 16-летней школьницы из Термеза
ВчераВ Японии мужчины-политики "забеременели" на два дня в рамках эксперимента
ВчераАэропорт Самарканда станет крупнейшим туристическим хабом Узбекистана — фото
ВчераВсё в один день: Кыргызстан выбирает депутатов и голосует за новую Конституцию
ВчераНасколько вероятно, что между РФ и Украиной вспыхнет война — ответил Пушков
ВчераКак справиться с кризисом среднего возраста — доктор Мясников о своем опыте
ВчераНедетский бизнес: в Ташкенте продавец воздушных шаров зарезал конкурента
Вчера"Слишком много": зрителей BBC разозлило засилье новостей о смерти принца Филиппа
Вчера"Это невозможно": кто захватил власть под боком у России
ВчераМуж верховного главнокомандующего: по ком скорбит Великобритания
Вчера"Талибан"* поддержал проекты Узбекистана в Афганистане
10 апреля"Тошкент метрополитени" завершило расследование инцидента с открытыми дверями вагона
10 апреляМиг — и ты на мушке: российский истребитель вновь перехватил американского "шпиона"