МЧС начало борьбу с саранчой в регионах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистан пришла весна, почва прогрелась, и вместе с природой проснулись и вредители. МЧС бросило силы на борьбу с саранчой в Хорезмской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях. О ходе кампании сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудники МЧС и Минсельхоза считают, что вредоносное насекомое может угрожать посевам примерно на 600 000 гектарах земли.Чтобы вывести саранчу, специалисты обрабатывают земли специальными химикатами. Борьба ведется поэтапно, на очереди - сельхозугодия Бухарского, Самаркандского и Сырдарьинского регионов.В Ферганской долине обработка запланирована на начало мая. Земли от саранчи обрабатывают специальным химическим раствором с дельтапланов, а также используют сельхозтехнику.Летом прошлого года МЧС Узбекистана также проводило работу по борьбе с саранчовыми вредителями в сотрудничестве с соседними странами — Казахстаном, Кыргызстаном и Туркменистаном. В частности, специалисты обменивались данными мониторинга миграции вредителей в приграничных районах.
Земли от саранчи обрабатывают специальным химическим раствором с дельтапланов, а также используют сельхозтехнику.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистан пришла весна, почва прогрелась, и вместе с природой проснулись и вредители. МЧС бросило силы на борьбу с саранчой в Хорезмской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях. О ходе кампании сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники МЧС и Минсельхоза считают, что вредоносное насекомое может угрожать посевам примерно на 600 000 гектарах земли.
Чтобы вывести саранчу, специалисты обрабатывают земли специальными химикатами. Борьба ведется поэтапно, на очереди - сельхозугодия Бухарского, Самаркандского и Сырдарьинского регионов.