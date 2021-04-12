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Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210412/mchs-nachalo-borbu-s-saranchoy-v-regionax-uzbekistana-18285876.html
МЧС начало борьбу с саранчой в регионах Узбекистана
МЧС начало борьбу с саранчой в регионах Узбекистана
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистан пришла весна, почва прогрелась, и вместе с природой проснулись и вредители. МЧС бросило силы на борьбу с саранчой в
2021-04-12T15:51+0500
2021-04-12T16:29+0500
общество
сельское хозяйство
мчс узбекистана
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистан пришла весна, почва прогрелась, и вместе с природой проснулись и вредители. МЧС бросило силы на борьбу с саранчой в Хорезмской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях. О ходе кампании сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудники МЧС и Минсельхоза считают, что вредоносное насекомое может угрожать посевам примерно на 600 000 гектарах земли.Чтобы вывести саранчу, специалисты обрабатывают земли специальными химикатами. Борьба ведется поэтапно, на очереди - сельхозугодия Бухарского, Самаркандского и Сырдарьинского регионов.В Ферганской долине обработка запланирована на начало мая. Земли от саранчи обрабатывают специальным химическим раствором с дельтапланов, а также используют сельхозтехнику.Летом прошлого года МЧС Узбекистана также проводило работу по борьбе с саранчовыми вредителями в сотрудничестве с соседними странами — Казахстаном, Кыргызстаном и Туркменистаном. В частности, специалисты обменивались данными мониторинга миграции вредителей в приграничных районах.
https://uz.sputniknews.ru/20201202/FAO-i-yaponskoe-agentstvo-pristupili-k-borbe-s-saranchoy-v-Uzbekistane-15519558.html
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сельское хозяйство, мчс узбекистана

МЧС начало борьбу с саранчой в регионах Узбекистана

15:51 12.04.2021 (обновлено: 16:29 12.04.2021)
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© AFP 2018 / Shahid AliФермеры во время нашествия саранчи в Пакистане
Фермеры во время нашествия саранчи в Пакистане - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© AFP 2018 / Shahid Ali
Земли от саранчи обрабатывают специальным химическим раствором с дельтапланов, а также используют сельхозтехнику.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистан пришла весна, почва прогрелась, и вместе с природой проснулись и вредители. МЧС бросило силы на борьбу с саранчой в Хорезмской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях. О ходе кампании сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники МЧС и Минсельхоза считают, что вредоносное насекомое может угрожать посевам примерно на 600 000 гектарах земли.
Чтобы вывести саранчу, специалисты обрабатывают земли специальными химикатами. Борьба ведется поэтапно, на очереди - сельхозугодия Бухарского, Самаркандского и Сырдарьинского регионов.
Нашествие саранчи - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.12.2020
Общество
ФАО и японское агентство приступили к борьбе с саранчой в Узбекистане
2 декабря 2020, 12:58
837
В Ферганской долине обработка запланирована на начало мая. Земли от саранчи обрабатывают специальным химическим раствором с дельтапланов, а также используют сельхозтехнику.
Летом прошлого года МЧС Узбекистана также проводило работу по борьбе с саранчовыми вредителями в сотрудничестве с соседними странами — Казахстаном, Кыргызстаном и Туркменистаном.
В частности, специалисты обменивались данными мониторинга миграции вредителей в приграничных районах.
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