https://uz.sputniknews.ru/20210412/mchs-nachalo-borbu-s-saranchoy-v-regionax-uzbekistana-18285876.html

МЧС начало борьбу с саранчой в регионах Узбекистана

МЧС начало борьбу с саранчой в регионах Узбекистана

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистан пришла весна, почва прогрелась, и вместе с природой проснулись и вредители. МЧС бросило силы на борьбу с саранчой в

2021-04-12T15:51+0500

2021-04-12T15:51+0500

2021-04-12T16:29+0500

общество

сельское хозяйство

мчс узбекистана

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистан пришла весна, почва прогрелась, и вместе с природой проснулись и вредители. МЧС бросило силы на борьбу с саранчой в Хорезмской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях. О ходе кампании сообщили в пресс-службе ведомства.Сотрудники МЧС и Минсельхоза считают, что вредоносное насекомое может угрожать посевам примерно на 600 000 гектарах земли.Чтобы вывести саранчу, специалисты обрабатывают земли специальными химикатами. Борьба ведется поэтапно, на очереди - сельхозугодия Бухарского, Самаркандского и Сырдарьинского регионов.В Ферганской долине обработка запланирована на начало мая. Земли от саранчи обрабатывают специальным химическим раствором с дельтапланов, а также используют сельхозтехнику.Летом прошлого года МЧС Узбекистана также проводило работу по борьбе с саранчовыми вредителями в сотрудничестве с соседними странами — Казахстаном, Кыргызстаном и Туркменистаном. В частности, специалисты обменивались данными мониторинга миграции вредителей в приграничных районах.

https://uz.sputniknews.ru/20201202/FAO-i-yaponskoe-agentstvo-pristupili-k-borbe-s-saranchoy-v-Uzbekistane-15519558.html

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сельское хозяйство, мчс узбекистана