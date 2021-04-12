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Перенесла прием или передумала? Меркель отменила запись на прививку от COVID
Перенесла прием или передумала? Меркель отменила запись на прививку от COVID
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель записалась на вакцинацию от коронавируса, однако потом прием отменила.
2021-04-12T10:34+0500
2021-04-12T10:34+0500
в мире
вакцина astrazeneca
пандемия
коронавирус
вакцинация
прививки
ангела меркель
германия
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель записалась на вакцинацию от коронавируса, однако потом прием отменила.Это заметило издание Bild.Дата рождения в записи была указана такая — 17 июля, 1954 год. Это точная дата рождения Меркель. Вколоть пациентке должны были вакцину AstraZeneca.Однако прием затем был отменен через онлайн-сервис Doctolib.В материале Bild говорится, что визит к врачу мог быть и перенесен в связи с заседанием руководства партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).Однако это лишь предположение. Как позднее заявил представитель правительства Штеффен Зайберт, Меркель известит общественность, когда пройдет вакцинацию.
https://uz.sputniknews.ru/20210219/16038524.html
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вакцина astrazeneca, пандемия, коронавирус, вакцинация, прививки, ангела меркель, германия

Перенесла прием или передумала? Меркель отменила запись на прививку от COVID

10:34 12.04.2021
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© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZКанцлер ФРГ Ангела Меркель
Канцлер ФРГ Ангела Меркель - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© AFP 2018 / TOBIAS SCHWARZ
Как заявил представитель правительства Штеффен Зайберт, Меркель известит общественность, когда пройдет вакцинацию.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель записалась на вакцинацию от коронавируса, однако потом прием отменила.
Это заметило издание Bild.
Отмечается, что сделать прививку глава немецкого правительства должна была вчера, 11 апреля.
Дата рождения в записи была указана такая — 17 июля, 1954 год. Это точная дата рождения Меркель. Вколоть пациентке должны были вакцину AstraZeneca.
Однако прием затем был отменен через онлайн-сервис Doctolib.
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В материале Bild говорится, что визит к врачу мог быть и перенесен в связи с заседанием руководства партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).
Однако это лишь предположение.
Как позднее заявил представитель правительства Штеффен Зайберт, Меркель известит общественность, когда пройдет вакцинацию.
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