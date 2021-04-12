https://uz.sputniknews.ru/20210412/perenesla-priem-ili-peredumala-merkel-otmenila-zapis-na-privivku-ot-covid-18270447.html

Перенесла прием или передумала? Меркель отменила запись на прививку от COVID

Перенесла прием или передумала? Меркель отменила запись на прививку от COVID

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель записалась на вакцинацию от коронавируса, однако потом прием отменила.

2021-04-12T10:34+0500

2021-04-12T10:34+0500

2021-04-12T10:34+0500

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель записалась на вакцинацию от коронавируса, однако потом прием отменила.Это заметило издание Bild.Дата рождения в записи была указана такая — 17 июля, 1954 год. Это точная дата рождения Меркель. Вколоть пациентке должны были вакцину AstraZeneca.Однако прием затем был отменен через онлайн-сервис Doctolib.В материале Bild говорится, что визит к врачу мог быть и перенесен в связи с заседанием руководства партий Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС).Однако это лишь предположение. Как позднее заявил представитель правительства Штеффен Зайберт, Меркель известит общественность, когда пройдет вакцинацию.

https://uz.sputniknews.ru/20210219/16038524.html

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вакцина astrazeneca, пандемия, коронавирус, вакцинация, прививки, ангела меркель, германия