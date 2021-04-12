https://uz.sputniknews.ru/20210412/pochemu-nujno-snesti-zdanie-dvortsa-brakosochetaniy-navruz-minstroy-dal-otvet-18279252.html

Почему нужно снести Дворец бракосочетаний "Навруз"? Минстрой дал ответ

Почему нужно снести Дворец бракосочетаний "Навруз"? Минстрой дал ответ

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В конце прошлой недели власти столицы начали сносить Дворeц бракосочетания "Навруз".

2021-04-12T13:59+0500

2021-04-12T13:59+0500

2021-04-12T14:10+0500

культура

общество

министерство строительства

брак

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В конце прошлой недели власти столицы начали сносить Дворeц бракосочетания "Навруз".При том что ранее было принято решение его реконструировать под организацию поддержки предпринимателей. Почему вдруг решение поменяли, объяснили в Министерстве строительства.По данным ведомства, перед началом реконструкции была проведена детальная техническая проверка дворца. Специалисты должны были убедиться, что здание соответствует современным градостроительным и архитектурным требованиям.Однако выяснилось, что фундамент отклонен на 27 сантиметров. Вероятно, этому поспособствовала повышенная влажность. Все это крайне затратно. В итоге реконструкция здания оказалась экономически нецелесообразной и планы поменялись.На месте дворца решено возвести здание, которое точно будет отвечать всем строительным нормам.Ранее в столичном хокимияте сообщили о начале строительства на территории Национального парка сразу нескольких культурных объектов: школы творчества имени Алишера Навои, новых зданий Музея литературы имени Алишера Навои и Национального театра драмы.Также в скором времени появятся Экспозиционный комплекс Государственного музея искусств и библиотека.

https://uz.sputniknews.ru/20210219/Vo-vremya-rekonstruktsii-detskoy-biblioteki-obnaruzheny-autentichnye-kolonny-16044809.html

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культура, министерство строительства, брак