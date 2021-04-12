Почему нужно снести Дворец бракосочетаний "Навруз"? Минстрой дал ответ

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В конце прошлой недели власти столицы начали сносить Дворeц бракосочетания "Навруз".При том что ранее было принято решение его реконструировать под организацию поддержки предпринимателей. Почему вдруг решение поменяли, объяснили в Министерстве строительства.По данным ведомства, перед началом реконструкции была проведена детальная техническая проверка дворца. Специалисты должны были убедиться, что здание соответствует современным градостроительным и архитектурным требованиям.Однако выяснилось, что фундамент отклонен на 27 сантиметров. Вероятно, этому поспособствовала повышенная влажность. Все это крайне затратно. В итоге реконструкция здания оказалась экономически нецелесообразной и планы поменялись.На месте дворца решено возвести здание, которое точно будет отвечать всем строительным нормам.Ранее в столичном хокимияте сообщили о начале строительства на территории Национального парка сразу нескольких культурных объектов: школы творчества имени Алишера Навои, новых зданий Музея литературы имени Алишера Навои и Национального театра драмы.Также в скором времени появятся Экспозиционный комплекс Государственного музея искусств и библиотека.
По данным ведомства, перед началом реконструкции была проведена детальная техническая проверка дворца.
Специалисты должны были убедиться, что здание соответствует современным градостроительным и архитектурным требованиям.
Однако выяснилось, что фундамент отклонен на 27 сантиметров. Вероятно, этому поспособствовала повышенная влажность.
"Текущее состояние основных несущих конструкций требует большого объема работ по армированию. Также необходимо было принять меры по обеспечению пожарной безопасности и повышению энергоэффективности", — добавили в Минстрое.
Все это крайне затратно. В итоге реконструкция здания оказалась экономически нецелесообразной и планы поменялись.
На месте дворца решено возвести здание, которое точно будет отвечать всем строительным нормам.
Ранее в столичном хокимияте сообщили о начале строительства на территории Национального парка сразу нескольких культурных объектов: школы творчества имени Алишера Навои, новых зданий Музея литературы имени Алишера Навои и Национального театра драмы.
Также в скором времени появятся Экспозиционный комплекс Государственного музея искусств и библиотека.