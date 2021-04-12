https://uz.sputniknews.ru/20210412/prazdnik-planetarnogo-masshtaba-tashkent-otmetil-60-letie-poleta-gagarina-18292894.html

Праздник планетарного масштаба: Ташкент отметил 60-летие полета Гагарина

Праздник планетарного масштаба: Ташкент отметил 60-летие полета Гагарина

В столице Узбекистана отметили 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. С этим событием ташкентцев поздравил и новый посол РФ в республике Олег Мальгинов.

2021-04-12T20:58+0500

2021-04-12T20:58+0500

2021-04-12T21:06+0500

олег мальгинов

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юрий гагарин

день космонавтики

ташкент

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К памятнику первому покорителю космоса с утра несут цветы. Символично, что 12 апреля стал первым рабочим днем и для нового посла Российской Федерации в Узбекистане Олега Мальгинова. Он выступил на торжественном мероприятии и поздравил всех собравшихся с Днем космонавтики.В церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Земли приняли участие сотрудники посольства, хокимията района, Представительства Россотрудничества в Ташкенте и Российского культурного центра, а также общественные организации и школьники.Украшением праздника стали стихи и танцы в исполнении детских ансамблей.

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олег мальгинов, юрий гагарин, день космонавтики, ташкент, мультимедиа