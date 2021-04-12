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https://uz.sputniknews.ru/20210412/prazdnik-planetarnogo-masshtaba-tashkent-otmetil-60-letie-poleta-gagarina-18292894.html
Праздник планетарного масштаба: Ташкент отметил 60-летие полета Гагарина
Праздник планетарного масштаба: Ташкент отметил 60-летие полета Гагарина
В столице Узбекистана отметили 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. С этим событием ташкентцев поздравил и новый посол РФ в республике Олег Мальгинов.
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К памятнику первому покорителю космоса с утра несут цветы. Символично, что 12 апреля стал первым рабочим днем и для нового посла Российской Федерации в Узбекистане Олега Мальгинова. Он выступил на торжественном мероприятии и поздравил всех собравшихся с Днем космонавтики.В церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Земли приняли участие сотрудники посольства, хокимията района, Представительства Россотрудничества в Ташкенте и Российского культурного центра, а также общественные организации и школьники.Украшением праздника стали стихи и танцы в исполнении детских ансамблей.
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олег мальгинов, юрий гагарин, день космонавтики, ташкент, мультимедиа

Праздник планетарного масштаба: Ташкент отметил 60-летие полета Гагарина

20:58 12.04.2021 (обновлено: 21:06 12.04.2021)
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В Чиланзарском районе узбекской столицы состоялись торжества в честь всемирного Дня космонавтики. Этот год для всех особенный – со дня полета Юрия Гагарина прошло ровно 60 лет.
К памятнику первому покорителю космоса с утра несут цветы. Символично, что 12 апреля стал первым рабочим днем и для нового посла Российской Федерации в Узбекистане Олега Мальгинова. Он выступил на торжественном мероприятии и поздравил всех собравшихся с Днем космонавтики.
© Sputnik / Рамиз БахтияровДень космонавтики в Ташкенте
День космонавтики в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
День космонавтики в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
"Многие были тогда совсем маленькими, я и сам в тот год ходил в старшую группу детского сада, но отчетливо помню, насколько меня впечатлило это событие".
День космонавтики в Ташкенте - Sputnik Узбекистан
Олег Мальгинов
Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Узбекистане
© Sputnik / Рамиз БахтияровПосол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов выступил на мероприятии в честь Дня космонавтики в Ташкенте
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов выступил на мероприятии в честь Дня космонавтики в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
Посол РФ в Узбекистане Олег Мальгинов выступил на мероприятии в честь Дня космонавтики в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Земли приняли участие сотрудники посольства, хокимията района, Представительства Россотрудничества в Ташкенте и Российского культурного центра, а также общественные организации и школьники.
© Sputnik / Рамиз БахтияровДень космонавтики в Ташкенте
День космонавтики в Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
День космонавтики в Ташкенте
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Украшением праздника стали стихи и танцы в исполнении детских ансамблей.
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