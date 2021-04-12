Праздник планетарного масштаба: Ташкент отметил 60-летие полета Гагарина

К памятнику первому покорителю космоса с утра несут цветы. Символично, что 12 апреля стал первым рабочим днем и для нового посла Российской Федерации в Узбекистане Олега Мальгинова. Он выступил на торжественном мероприятии и поздравил всех собравшихся с Днем космонавтики.В церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Земли приняли участие сотрудники посольства, хокимията района, Представительства Россотрудничества в Ташкенте и Российского культурного центра, а также общественные организации и школьники.Украшением праздника стали стихи и танцы в исполнении детских ансамблей.
В Чиланзарском районе узбекской столицы состоялись торжества в честь всемирного Дня космонавтики. Этот год для всех особенный – со дня полета Юрия Гагарина прошло ровно 60 лет.
К памятнику первому покорителю космоса с утра несут цветы. Символично, что 12 апреля стал первым рабочим днем и для нового посла Российской Федерации в Узбекистане Олега Мальгинова. Он выступил на торжественном мероприятии и поздравил всех собравшихся с Днем космонавтики.
В церемонии возложения цветов к памятнику первому космонавту Земли приняли участие сотрудники посольства, хокимията района, Представительства Россотрудничества в Ташкенте и Российского культурного центра, а также общественные организации и школьники.