Рабочая группа во главе с Мухитдиновым проверяет условия жизни узбекистанцев в РФ

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Рабочая группа представителей ведомств Узбекистана прибыла в Москву, где на месте изучит возможные проблемы соотечественников при организованном наборе на работу в Россию в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает Агентство по внешней миграции при Минзанятости республики.Ранее пресс-служба сообщала, что в последнее время в соцсетях и ряде местных СМИ появилась информация о несоблюдении условий договоров между гражданами Узбекистана и работодателями из РФ в рамках оргнабора. В Ташкенте решили направить в РФ рабочую группу для изучения ситуации на месте.Группа, в частности, посетила рабочие общежития компании "ТехСтрой" и ознакомилась с условиями проживания узбекистанцев, работающих по контрактам с этой российской компанией.С российскими работодателями будет совместно проводиться работа по решению проблем, которые могут возникнуть у трудовых мигрантов из Узбекистана.Ранее агентство сообщало, что с начала 2021 года почти 9,5 тысячи граждан РУз в рамках организованного набора отправилась на работу за рубеж, в том числе более восьми тысячи — в Россию.
В последнее время в соцсетях и ряде СМИ появились сообщения о несоблюдении условий договоров между гражданами Узбекистана и работодателями из РФ в рамках оргнабора.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Рабочая группа представителей ведомств Узбекистана прибыла в Москву, где на месте изучит возможные проблемы соотечественников при организованном наборе на работу в Россию в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает Агентство по внешней миграции при Минзанятости республики.
Ранее пресс-служба сообщала, что в последнее время в соцсетях и ряде местных СМИ появилась информация о несоблюдении условий договоров между гражданами Узбекистана и работодателями из РФ в рамках оргнабора. В Ташкенте решили направить в РФ рабочую группу для изучения ситуации на месте.
"Рабочая группа во главе с первым заместителем министра занятости и трудовых отношений Эркином Мухитдиновым прибыла в Москву для изучения условий жизни и труда узбекистанских трудовых мигрантов, временно работающих в Российской Федерации", — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.
Группа, в частности, посетила рабочие общежития компании "ТехСтрой" и ознакомилась с условиями проживания узбекистанцев, работающих по контрактам с этой российской компанией.
С российскими работодателями будет совместно проводиться работа по решению проблем, которые могут возникнуть у трудовых мигрантов из Узбекистана.
Ранее агентство сообщало, что с начала 2021 года почти 9,5 тысячи граждан РУз в рамках организованного набора отправилась на работу за рубеж, в том числе более восьми тысячи — в Россию.