Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210412/rabochaya-gruppa-vo-glave-s-muxitdinovym--proveryaet-usloviya-jizni-uzbekistantsev-v-rf-18283582.html
Рабочая группа во главе с Мухитдиновым проверяет условия жизни узбекистанцев в РФ
Рабочая группа во главе с Мухитдиновым проверяет условия жизни узбекистанцев в РФ
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Рабочая группа представителей ведомств Узбекистана прибыла в Москву, где на месте изучит возможные проблемы соотечественников при
2021-04-12T14:52+0500
2021-04-12T14:53+0500
миграция
трудовые мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18284436_0:30:3072:1758_1920x0_80_0_0_38ba90ef7b24815691607cf97bace4ba.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Рабочая группа представителей ведомств Узбекистана прибыла в Москву, где на месте изучит возможные проблемы соотечественников при организованном наборе на работу в Россию в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает Агентство по внешней миграции при Минзанятости республики.Ранее пресс-служба сообщала, что в последнее время в соцсетях и ряде местных СМИ появилась информация о несоблюдении условий договоров между гражданами Узбекистана и работодателями из РФ в рамках оргнабора. В Ташкенте решили направить в РФ рабочую группу для изучения ситуации на месте.Группа, в частности, посетила рабочие общежития компании "ТехСтрой" и ознакомилась с условиями проживания узбекистанцев, работающих по контрактам с этой российской компанией.С российскими работодателями будет совместно проводиться работа по решению проблем, которые могут возникнуть у трудовых мигрантов из Узбекистана.Ранее агентство сообщало, что с начала 2021 года почти 9,5 тысячи граждан РУз в рамках организованного набора отправилась на работу за рубеж, в том числе более восьми тысячи — в Россию.
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18284436_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_615b052e445e1d8a2ba4ecd12205eb20.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
трудовые мигранты

Рабочая группа во главе с Мухитдиновым проверяет условия жизни узбекистанцев в РФ

14:52 12.04.2021 (обновлено: 14:53 12.04.2021)
560
© Sputnik / Алексей МайшевСтроительство домов
Строительство домов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Sputnik / Алексей Майшев
В последнее время в соцсетях и ряде СМИ появились сообщения о несоблюдении условий договоров между гражданами Узбекистана и работодателями из РФ в рамках оргнабора.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Рабочая группа представителей ведомств Узбекистана прибыла в Москву, где на месте изучит возможные проблемы соотечественников при организованном наборе на работу в Россию в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает Агентство по внешней миграции при Минзанятости республики.
Ранее пресс-служба сообщала, что в последнее время в соцсетях и ряде местных СМИ появилась информация о несоблюдении условий договоров между гражданами Узбекистана и работодателями из РФ в рамках оргнабора. В Ташкенте решили направить в РФ рабочую группу для изучения ситуации на месте.
"Рабочая группа во главе с первым заместителем министра занятости и трудовых отношений Эркином Мухитдиновым прибыла в Москву для изучения условий жизни и труда узбекистанских трудовых мигрантов, временно работающих в Российской Федерации", — говорится в публикации на Telegram-канале агентства.
Группа, в частности, посетила рабочие общежития компании "ТехСтрой" и ознакомилась с условиями проживания узбекистанцев, работающих по контрактам с этой российской компанией.
С российскими работодателями будет совместно проводиться работа по решению проблем, которые могут возникнуть у трудовых мигрантов из Узбекистана.
Ранее агентство сообщало, что с начала 2021 года почти 9,5 тысячи граждан РУз в рамках организованного набора отправилась на работу за рубеж, в том числе более восьми тысячи — в Россию.
300000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:35В ЦБ обновили правила регулирования обращения банковских карт в Узбекистане
16:23В Казани открыли кружок танцев на шесте для мусульманок
15:51МЧС начало борьбу с саранчой в регионах Узбекистана
15:50В Сурхандарье перестроили за 9,6 млрд сумов мост, который открыли два года назад
15:48Совфед РФ и Сенат Узбекистана подпишут меморандум о контроле в сфере трудовой миграции
15:18Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области промышленности
15:18Торговля Узбекистана с ЕАЭС — что получит республика от вступления
14:52Рабочая группа во главе с Мухитдиновым проверяет условия жизни узбекистанцев в РФ
14:51"Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро
14:37Секреты строительства самой неземной станции метро — "Космонавты"
14:17Можно ли привиться от коронавируса в Рамазан? Разъяснение УМУ
13:59Почему нужно снести Дворец бракосочетаний "Навруз"? Минстрой дал ответ
13:53Равшан Ирматов получил новую должность
13:25Найдено тело пропавшей без вести школьницы — ее убила "родственница"
13:18Документальный фильм о поэте Бердахе снимают в Каракалпакии
12:44Минюст: пора покончить с проблемами обеспечения земельных и жилищных прав
12:34Декабрьское ДТП в Екатеринбурге: один из пострадавших узбекистанцев вернулся на родину
12:03Франция и Германия требуют от России раскрыть военную тайну
11:49Подстанцию 220 кВ с цифровой системой управления построят в Джизакской области
11:38В Узбекистане создан фонд по содействию онкобольным