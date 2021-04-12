https://uz.sputniknews.ru/20210412/rabochaya-gruppa-vo-glave-s-muxitdinovym--proveryaet-usloviya-jizni-uzbekistantsev-v-rf-18283582.html

Рабочая группа во главе с Мухитдиновым проверяет условия жизни узбекистанцев в РФ

Рабочая группа во главе с Мухитдиновым проверяет условия жизни узбекистанцев в РФ

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Рабочая группа представителей ведомств Узбекистана прибыла в Москву, где на месте изучит возможные проблемы соотечественников при

2021-04-12T14:52+0500

2021-04-12T14:52+0500

2021-04-12T14:53+0500

миграция

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Рабочая группа представителей ведомств Узбекистана прибыла в Москву, где на месте изучит возможные проблемы соотечественников при организованном наборе на работу в Россию в период пандемии COVID-19. Об этом сообщает Агентство по внешней миграции при Минзанятости республики.Ранее пресс-служба сообщала, что в последнее время в соцсетях и ряде местных СМИ появилась информация о несоблюдении условий договоров между гражданами Узбекистана и работодателями из РФ в рамках оргнабора. В Ташкенте решили направить в РФ рабочую группу для изучения ситуации на месте.Группа, в частности, посетила рабочие общежития компании "ТехСтрой" и ознакомилась с условиями проживания узбекистанцев, работающих по контрактам с этой российской компанией.С российскими работодателями будет совместно проводиться работа по решению проблем, которые могут возникнуть у трудовых мигрантов из Узбекистана.Ранее агентство сообщало, что с начала 2021 года почти 9,5 тысячи граждан РУз в рамках организованного набора отправилась на работу за рубеж, в том числе более восьми тысячи — в Россию.

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трудовые мигранты