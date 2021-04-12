https://uz.sputniknews.ru/20210412/torgovlya-uzbekistana-s-eaes--chto-poluchit-respublika-ot-vstupleniya-18283860.html

Торговля Узбекистана с ЕАЭС — что получит республика от вступления

Торговля Узбекистана с ЕАЭС — что получит республика от вступления

Узбекистан с декабря 2020 года стал наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Именно с этим объединением установились наиболее тесные... 12.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-12T15:18+0500

2021-04-12T15:18+0500

2021-04-12T15:22+0500

узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

инфографика

медиа

еаэс

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По итогам не самого простого для мировой экономики 2020 года Узбекистан наторговал со странами ЕАЭС на 10 миллиардов долларов. На эти государства приходится до 28% всего внешнеторгового оборота республики.Традиционно Узбекистан экспортирует текстиль, продукцию металлургической и химической промышленность, а также продовольствие, прежде всего свежие фрукты и овощи. Из государств союза в республику поступают стройматериал, продукция дерево-обрабатывающей и химической промышленности, а также переработанные продукты питания, в том числе молочные и мясные изделия.При дальнейшей интеграции в ЕАЭС Узбекистан получит более выгодные условия при выходе на внешние рынки, в частности при торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией и Сингапуром. Об итогах экономического сотрудничества и перспективах его развития в рамках ЕАЭС смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, инфографика, медиа, еаэс