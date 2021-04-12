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https://uz.sputniknews.ru/20210412/torgovlya-uzbekistana-s-eaes--chto-poluchit-respublika-ot-vstupleniya-18283860.html
Торговля Узбекистана с ЕАЭС — что получит республика от вступления
Торговля Узбекистана с ЕАЭС — что получит республика от вступления
Узбекистан с декабря 2020 года стал наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Именно с этим объединением установились наиболее тесные... 12.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-12T15:18+0500
2021-04-12T15:22+0500
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
инфографика
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По итогам не самого простого для мировой экономики 2020 года Узбекистан наторговал со странами ЕАЭС на 10 миллиардов долларов. На эти государства приходится до 28% всего внешнеторгового оборота республики.Традиционно Узбекистан экспортирует текстиль, продукцию металлургической и химической промышленность, а также продовольствие, прежде всего свежие фрукты и овощи. Из государств союза в республику поступают стройматериал, продукция дерево-обрабатывающей и химической промышленности, а также переработанные продукты питания, в том числе молочные и мясные изделия.При дальнейшей интеграции в ЕАЭС Узбекистан получит более выгодные условия при выходе на внешние рынки, в частности при торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией и Сингапуром. Об итогах экономического сотрудничества и перспективах его развития в рамках ЕАЭС смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции, инфографика, медиа, еаэс

Торговля Узбекистана с ЕАЭС — что получит республика от вступления

15:18 12.04.2021 (обновлено: 15:22 12.04.2021)
732
Узбекистан с декабря 2020 года стал наблюдателем при Евразийском экономическом союзе. Именно с этим объединением установились наиболее тесные торгово-экономические связи, а дальнейшая интеграция с ЕАЭС позволит их укрепить еще больше.
По итогам не самого простого для мировой экономики 2020 года Узбекистан наторговал со странами ЕАЭС на 10 миллиардов долларов. На эти государства приходится до 28% всего внешнеторгового оборота республики.
Традиционно Узбекистан экспортирует текстиль, продукцию металлургической и химической промышленность, а также продовольствие, прежде всего свежие фрукты и овощи. Из государств союза в республику поступают стройматериал, продукция дерево-обрабатывающей и химической промышленности, а также переработанные продукты питания, в том числе молочные и мясные изделия.
При дальнейшей интеграции в ЕАЭС Узбекистан получит более выгодные условия при выходе на внешние рынки, в частности при торговле с Вьетнамом, Ираном, Сербией и Сингапуром.
Об итогах экономического сотрудничества и перспективах его развития в рамках ЕАЭС смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
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