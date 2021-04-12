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Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области промышленности
Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области промышленности
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению о сотрудничестве в области промышленности и создании совета по промышленной политике стран
2021-04-12T15:18+0500
2021-04-12T16:24+0500
экономика
промышленность
снг
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению о сотрудничестве в области промышленности и создании совета по промышленной политике стран СНГ. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева обнародовано в понедельник.Соглашение было подписано на заседании совета глав правительств СНГ 30 мая 2012 года в Ашхабаде.В соответствии с постановлением, Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана определено компетентным органом, ответственным за реализацию указанного международного договора.Мирзиёев также поручил МИД республики направить депозитарию соответствующее уведомление о присоединении Узбекистана к данному соглашению.Узбекский лидер в декабре 2020-го, выступая на онлайн-саммите СНГ, предложил разработать комплексную программу промышленной кооперации стран Содружества. В частности, по словам Мирзиёева, речь идет о совместных кластерах в сфере машиностроения, электротехнической отрасли, легкой и пищевой промышленности, фармацевтики. По мнению узбекистанского лидера, презентацию этой программы можно было бы провести в ходе форума промышленной кооперации стран СНГ, запланированного в 2021 году в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20201218/Shavkat-Mirziev-na-pravakh-predsedatelya-v-SNG-ozvuchil-initsiativy-Uzbekistana-15628963.html
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промышленность, снг

Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области промышленности

15:18 12.04.2021 (обновлено: 16:24 12.04.2021)
729
© Исполнительный комитет СНГФлаги стран СНГ
Флаги стран СНГ - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Исполнительный комитет СНГ
Документ был подписан на заседании совета глав правительств СНГ 30 мая 2012 года в Ашхабаде.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению о сотрудничестве в области промышленности и создании совета по промышленной политике стран СНГ. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева обнародовано в понедельник.
"Присоединиться к соглашению о сотрудничестве в области промышленности и создании совета по промышленной политике государств-участников Содружества Независимых Государств", — говорится в тексте постановления, размещенном на портале Lex.uz.
Соглашение было подписано на заседании совета глав правительств СНГ 30 мая 2012 года в Ашхабаде.
В соответствии с постановлением, Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана определено компетентным органом, ответственным за реализацию указанного международного договора.
Мирзиёев также поручил МИД республики направить депозитарию соответствующее уведомление о присоединении Узбекистана к данному соглашению.
Узбекский лидер в декабре 2020-го, выступая на онлайн-саммите СНГ, предложил разработать комплексную программу промышленной кооперации стран Содружества. В частности, по словам Мирзиёева, речь идет о совместных кластерах в сфере машиностроения, электротехнической отрасли, легкой и пищевой промышленности, фармацевтики.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (на экране в центре) во время онлайн-заседания Совета глав государств СНГ в режиме видеоконференции. - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.12.2020
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По мнению узбекистанского лидера, презентацию этой программы можно было бы провести в ходе форума промышленной кооперации стран СНГ, запланированного в 2021 году в Ташкенте.
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