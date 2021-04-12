Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области промышленности

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению о сотрудничестве в области промышленности и создании совета по промышленной политике стран СНГ. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева обнародовано в понедельник.Соглашение было подписано на заседании совета глав правительств СНГ 30 мая 2012 года в Ашхабаде.В соответствии с постановлением, Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана определено компетентным органом, ответственным за реализацию указанного международного договора.Мирзиёев также поручил МИД республики направить депозитарию соответствующее уведомление о присоединении Узбекистана к данному соглашению.Узбекский лидер в декабре 2020-го, выступая на онлайн-саммите СНГ, предложил разработать комплексную программу промышленной кооперации стран Содружества. В частности, по словам Мирзиёева, речь идет о совместных кластерах в сфере машиностроения, электротехнической отрасли, легкой и пищевой промышленности, фармацевтики. По мнению узбекистанского лидера, презентацию этой программы можно было бы провести в ходе форума промышленной кооперации стран СНГ, запланированного в 2021 году в Ташкенте.
Документ был подписан на заседании совета глав правительств СНГ 30 мая 2012 года в Ашхабаде.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению о сотрудничестве в области промышленности и создании совета по промышленной политике стран СНГ. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева обнародовано в понедельник.
"Присоединиться к соглашению о сотрудничестве в области промышленности и создании совета по промышленной политике государств-участников Содружества Независимых Государств", — говорится в тексте постановления, размещенном на портале Lex.uz.
Соглашение было подписано на заседании совета глав правительств СНГ 30 мая 2012 года в Ашхабаде.
В соответствии с постановлением, Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана определено компетентным органом, ответственным за реализацию указанного международного договора.
Мирзиёев также поручил МИД республики направить депозитарию соответствующее уведомление о присоединении Узбекистана к данному соглашению.
Узбекский лидер в декабре 2020-го, выступая на онлайн-саммите СНГ, предложил разработать комплексную программу промышленной кооперации стран Содружества. В частности, по словам Мирзиёева, речь идет о совместных кластерах в сфере машиностроения, электротехнической отрасли, легкой и пищевой промышленности, фармацевтики.