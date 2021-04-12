https://uz.sputniknews.ru/20210412/uzbekistan-prisoedinilsya-k-soglasheniyu-sng-v-oblasti-promyshlennosti-18284858.html

Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области промышленности

Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области промышленности

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению о сотрудничестве в области промышленности и создании совета по промышленной политике стран

2021-04-12T15:18+0500

2021-04-12T15:18+0500

2021-04-12T16:24+0500

экономика

промышленность

снг

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекистан присоединился к соглашению о сотрудничестве в области промышленности и создании совета по промышленной политике стран СНГ. Соответствующее постановление президента страны Шавката Мирзиёева обнародовано в понедельник.Соглашение было подписано на заседании совета глав правительств СНГ 30 мая 2012 года в Ашхабаде.В соответствии с постановлением, Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана определено компетентным органом, ответственным за реализацию указанного международного договора.Мирзиёев также поручил МИД республики направить депозитарию соответствующее уведомление о присоединении Узбекистана к данному соглашению.Узбекский лидер в декабре 2020-го, выступая на онлайн-саммите СНГ, предложил разработать комплексную программу промышленной кооперации стран Содружества. В частности, по словам Мирзиёева, речь идет о совместных кластерах в сфере машиностроения, электротехнической отрасли, легкой и пищевой промышленности, фармацевтики. По мнению узбекистанского лидера, презентацию этой программы можно было бы провести в ходе форума промышленной кооперации стран СНГ, запланированного в 2021 году в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20201218/Shavkat-Mirziev-na-pravakh-predsedatelya-v-SNG-ozvuchil-initsiativy-Uzbekistana-15628963.html

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промышленность, снг