Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Россия
https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-kazani-otkryli-krujok-tantsev-na-sheste-dlya-musulmanok-18286090.html
В Казани открыли кружок танцев на шесте для мусульманок
В Казани открыли кружок танцев на шесте для мусульманок
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Казани открылась необычная танцевальная студия для мусульманок.
2021-04-12T16:23+0500
2021-04-12T16:31+0500
россия
женщины
ислам
танцы
мусульмане
спорт
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18286167_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_777a0c6994809bdfe709aabe514af400.jpg
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Казани открылась необычная танцевальная студия для мусульманок. Из всех направлений танцев выбор был сделан в пользу pole exot — это плавные движения с пилоном, отметила основательница кружка Лейсан Даулетова.По ее словам, следует четко понимать: то, что она преподает, — это ни в коем случае не стриптиз.Женщина рассказала, что группа желающих набралась буквально за считанные часы после открытия. Само помещение находится поблизости с мечетью.Основная ставка, конечно, сделана на мусульманок. Однако ходить на занятия могут женщины любого вероисповедания. Даулетова отметила, что в школе есть несколько строгих правил: Даулетова подчеркнула, что в большинстве танцевальных студий не созданы такие условия, которые не противоречили бы религии.Между тем она старается привить каждой из женщин понимание, что из тела не нужно делать культ и что это — не объект для всеобщего любования, а нечто более приватное.Другие же утверждают, что последователи ислама не имеют права заниматься подобного рода деятельностью.
россия
казань
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0c/18286167_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_0a4a9fba120ae71391627f926277b711.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
157
60
женщины, ислам, танцы, мусульмане, спорт, казань

В Казани открыли кружок танцев на шесте для мусульманок

16:23 12.04.2021 (обновлено: 16:31 12.04.2021)
191
© СС0 / Unsplash / Eric NopanenДевушка на каблуках, иллюстративное фото
Девушка на каблуках, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© СС0 / Unsplash / Eric Nopanen
Местные жители и пользователи Сети разделились на два лагеря.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Казани открылась необычная танцевальная студия для мусульманок.
Из всех направлений танцев выбор был сделан в пользу pole exot — это плавные движения с пилоном, отметила основательница кружка Лейсан Даулетова.
По ее словам, следует четко понимать: то, что она преподает, — это ни в коем случае не стриптиз.

"Мы занимаемся спортом, в первую очередь, для своего здоровья, а не для всеобщего обозрения. Все начинается с себя. Некоторым девушкам не хватает раскрепощенности, но это не имеет отношения к стриптизу. Это изначально пошлое название", — объяснила Даулетова в интервью телеканалу "Татарстан 24".

Женщина рассказала, что группа желающих набралась буквально за считанные часы после открытия. Само помещение находится поблизости с мечетью.
Основная ставка, конечно, сделана на мусульманок. Однако ходить на занятия могут женщины любого вероисповедания.
Даулетова отметила, что в школе есть несколько строгих правил:
записывать видео, делать фото во время занятий, а потом это выкладывать куда-то — запрещено;
окна студии зашторены, поэтому что-либо увидеть с улицы невозможно;
мужчинам входить запрещено;
в зале нельзя ставить музыку с вульгарными словами.
Даулетова подчеркнула, что в большинстве танцевальных студий не созданы такие условия, которые не противоречили бы религии.
Между тем она старается привить каждой из женщин понимание, что из тела не нужно делать культ и что это — не объект для всеобщего любования, а нечто более приватное.

Местные жители и пользователи Сети разделились на два лагеря: одни идею поддерживают, заявляя, что это прекрасный компромисс для верующей девушки.

Другие же утверждают, что последователи ислама не имеют права заниматься подобного рода деятельностью.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
16:35В ЦБ обновили правила регулирования обращения банковских карт в Узбекистане
16:23В Казани открыли кружок танцев на шесте для мусульманок
15:51МЧС начало борьбу с саранчой в регионах Узбекистана
15:50В Сурхандарье перестроили за 9,6 млрд сумов мост, который открыли два года назад
15:48Совфед РФ и Сенат Узбекистана подпишут меморандум о контроле в сфере трудовой миграции
15:18Узбекистан присоединился к соглашению СНГ в области промышленности
15:18Торговля Узбекистана с ЕАЭС — что получит республика от вступления
14:52Рабочая группа во главе с Мухитдиновым проверяет условия жизни узбекистанцев в РФ
14:51"Я понял: еще полметра — и колонна улетит": как архитектор Сутягин создал космос в метро
14:37Секреты строительства самой неземной станции метро — "Космонавты"
14:17Можно ли привиться от коронавируса в Рамазан? Разъяснение УМУ
13:59Почему нужно снести Дворец бракосочетаний "Навруз"? Минстрой дал ответ
13:53Равшан Ирматов получил новую должность
13:25Найдено тело пропавшей без вести школьницы — ее убила "родственница"
13:18Документальный фильм о поэте Бердахе снимают в Каракалпакии
12:44Минюст: пора покончить с проблемами обеспечения земельных и жилищных прав
12:34Декабрьское ДТП в Екатеринбурге: один из пострадавших узбекистанцев вернулся на родину
12:03Франция и Германия требуют от России раскрыть военную тайну
11:49Подстанцию 220 кВ с цифровой системой управления построят в Джизакской области
11:38В Узбекистане создан фонд по содействию онкобольным