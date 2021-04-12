В Казани открыли кружок танцев на шесте для мусульманок

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Казани открылась необычная танцевальная студия для мусульманок. Из всех направлений танцев выбор был сделан в пользу pole exot — это плавные движения с пилоном, отметила основательница кружка Лейсан Даулетова.По ее словам, следует четко понимать: то, что она преподает, — это ни в коем случае не стриптиз.Женщина рассказала, что группа желающих набралась буквально за считанные часы после открытия. Само помещение находится поблизости с мечетью.Основная ставка, конечно, сделана на мусульманок. Однако ходить на занятия могут женщины любого вероисповедания. Даулетова отметила, что в школе есть несколько строгих правил: Даулетова подчеркнула, что в большинстве танцевальных студий не созданы такие условия, которые не противоречили бы религии.Между тем она старается привить каждой из женщин понимание, что из тела не нужно делать культ и что это — не объект для всеобщего любования, а нечто более приватное.Другие же утверждают, что последователи ислама не имеют права заниматься подобного рода деятельностью.
Местные жители и пользователи Сети разделились на два лагеря.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Казани открылась необычная танцевальная студия для мусульманок.
Из всех направлений танцев выбор был сделан в пользу pole exot — это плавные движения с пилоном, отметила основательница кружка Лейсан Даулетова.
По ее словам, следует четко понимать: то, что она преподает, — это ни в коем случае не стриптиз.
"Мы занимаемся спортом, в первую очередь, для своего здоровья, а не для всеобщего обозрения. Все начинается с себя. Некоторым девушкам не хватает раскрепощенности, но это не имеет отношения к стриптизу. Это изначально пошлое название", — объяснила Даулетова в интервью телеканалу "Татарстан 24".
Женщина рассказала, что группа желающих набралась буквально за считанные часы после открытия. Само помещение находится поблизости с мечетью.
Основная ставка, конечно, сделана на мусульманок. Однако ходить на занятия могут женщины любого вероисповедания.
Даулетова отметила, что в школе есть несколько строгих правил:
записывать видео, делать фото во время занятий, а потом это выкладывать куда-то — запрещено;
окна студии зашторены, поэтому что-либо увидеть с улицы невозможно;
мужчинам входить запрещено;
в зале нельзя ставить музыку с вульгарными словами.
Даулетова подчеркнула, что в большинстве танцевальных студий не созданы такие условия, которые не противоречили бы религии.
Между тем она старается привить каждой из женщин понимание, что из тела не нужно делать культ и что это — не объект для всеобщего любования, а нечто более приватное.
Местные жители и пользователи Сети разделились на два лагеря: одни идею поддерживают, заявляя, что это прекрасный компромисс для верующей девушки.
Другие же утверждают, что последователи ислама не имеют права заниматься подобного рода деятельностью.