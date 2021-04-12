https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-kazani-otkryli-krujok-tantsev-na-sheste-dlya-musulmanok-18286090.html

В Казани открыли кружок танцев на шесте для мусульманок

В Казани открыли кружок танцев на шесте для мусульманок

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Казани открылась необычная танцевальная студия для мусульманок.

2021-04-12T16:23+0500

2021-04-12T16:23+0500

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Казани открылась необычная танцевальная студия для мусульманок. Из всех направлений танцев выбор был сделан в пользу pole exot — это плавные движения с пилоном, отметила основательница кружка Лейсан Даулетова.По ее словам, следует четко понимать: то, что она преподает, — это ни в коем случае не стриптиз.Женщина рассказала, что группа желающих набралась буквально за считанные часы после открытия. Само помещение находится поблизости с мечетью.Основная ставка, конечно, сделана на мусульманок. Однако ходить на занятия могут женщины любого вероисповедания. Даулетова отметила, что в школе есть несколько строгих правил: Даулетова подчеркнула, что в большинстве танцевальных студий не созданы такие условия, которые не противоречили бы религии.Между тем она старается привить каждой из женщин понимание, что из тела не нужно делать культ и что это — не объект для всеобщего любования, а нечто более приватное.Другие же утверждают, что последователи ислама не имеют права заниматься подобного рода деятельностью.

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женщины, ислам, танцы, мусульмане, спорт, казань