В Ташкенте состоится международный фестиваль молодежного цирка

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекский государственный цирк планирует провести первый в республике международный фестиваль молодежного циркового искусства 15, 16 и 17 апреля. На арене цирка перед зрителями выступят представители из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, артисты же из России, Украины, Италии и Израиля представят свое мастерство в онлайн формате.Затраты на проведение фестиваля пойдут из внебюджетных благотворительных средств, в том числе в проведение фестиваля вложатся AKFA Group, профессиональный союз работников культуры, спорта и туризма и компания Сity Rent Car.Организаторы ставят данный фестиваль на одну ступень с такими международными форумами профессионалов, как фестиваль искусства макома, фестиваль искусства бахши, музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" и танцевальный фестиваль “Рақс сеҳри” ("Волшебство танца").
В проведение фестиваля вложатся AKFA Group, профессиональный союз работников культуры, спорта и туризма и компания Сity Rent Car.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекский государственный цирк планирует провести первый в республике международный фестиваль молодежного циркового искусства 15, 16 и 17 апреля.
На арене цирка перед зрителями выступят представители из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, артисты же из России, Украины, Италии и Израиля представят свое мастерство в онлайн формате.
Затраты на проведение фестиваля пойдут из внебюджетных благотворительных средств, в том числе в проведение фестиваля вложатся AKFA Group, профессиональный союз работников культуры, спорта и туризма и компания Сity Rent Car.
Организаторы ставят данный фестиваль на одну ступень с такими международными форумами профессионалов, как фестиваль искусства макома, фестиваль искусства бахши, музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" и танцевальный фестиваль “Рақс сеҳри” ("Волшебство танца").