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https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-tashkente-sostoitsya-mejdunarodnyy-festival-molodejnogo-tsirka-18290164.html
В Ташкенте состоится международный фестиваль молодежного цирка
В Ташкенте состоится международный фестиваль молодежного цирка
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекский государственный цирк планирует провести первый в республике международный фестиваль молодежного циркового искусства 15, 16
2021-04-12T18:18+0500
2021-04-12T20:39+0500
общество
цирк
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекский государственный цирк планирует провести первый в республике международный фестиваль молодежного циркового искусства 15, 16 и 17 апреля. На арене цирка перед зрителями выступят представители из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, артисты же из России, Украины, Италии и Израиля представят свое мастерство в онлайн формате.Затраты на проведение фестиваля пойдут из внебюджетных благотворительных средств, в том числе в проведение фестиваля вложатся AKFA Group, профессиональный союз работников культуры, спорта и туризма и компания Сity Rent Car.Организаторы ставят данный фестиваль на одну ступень с такими международными форумами профессионалов, как фестиваль искусства макома, фестиваль искусства бахши, музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" и танцевальный фестиваль “Рақс сеҳри” ("Волшебство танца").
https://uz.sputniknews.ru/20190704/rekonstruktsiya-Tashkentskogo-tsirka-11931683.html
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цирк, узбекистан

В Ташкенте состоится международный фестиваль молодежного цирка

18:18 12.04.2021 (обновлено: 20:39 12.04.2021)
541
© Sputnik / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПремьера новой цирковой программы "Пусть всегда будет солнце" с участием клоуна Олега Попова
Премьера новой цирковой программы Пусть всегда будет солнце с участием клоуна Олега Попова - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Sputnik / Алексей Даничев
/
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В проведение фестиваля вложатся AKFA Group, профессиональный союз работников культуры, спорта и туризма и компания Сity Rent Car.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекский государственный цирк планирует провести первый в республике международный фестиваль молодежного циркового искусства 15, 16 и 17 апреля.
На арене цирка перед зрителями выступят представители из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, артисты же из России, Украины, Италии и Израиля представят свое мастерство в онлайн формате.
Затраты на проведение фестиваля пойдут из внебюджетных благотворительных средств, в том числе в проведение фестиваля вложатся AKFA Group, профессиональный союз работников культуры, спорта и туризма и компания Сity Rent Car.
Ташкентский государственный цирк - Sputnik Узбекистан, 1920, 04.07.2019
Экономика
Кадры реконструкции легендарного Ташкентского цирка
4 июля 2019, 15:52
1911
Организаторы ставят данный фестиваль на одну ступень с такими международными форумами профессионалов, как фестиваль искусства макома, фестиваль искусства бахши, музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" и танцевальный фестиваль “Рақс сеҳри” ("Волшебство танца").
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