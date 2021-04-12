https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-tashkente-sostoitsya-mejdunarodnyy-festival-molodejnogo-tsirka-18290164.html

В Ташкенте состоится международный фестиваль молодежного цирка

В Ташкенте состоится международный фестиваль молодежного цирка

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекский государственный цирк планирует провести первый в республике международный фестиваль молодежного циркового искусства 15, 16

2021-04-12T18:18+0500

2021-04-12T18:18+0500

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общество

цирк

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. Узбекский государственный цирк планирует провести первый в республике международный фестиваль молодежного циркового искусства 15, 16 и 17 апреля. На арене цирка перед зрителями выступят представители из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Китая, артисты же из России, Украины, Италии и Израиля представят свое мастерство в онлайн формате.Затраты на проведение фестиваля пойдут из внебюджетных благотворительных средств, в том числе в проведение фестиваля вложатся AKFA Group, профессиональный союз работников культуры, спорта и туризма и компания Сity Rent Car.Организаторы ставят данный фестиваль на одну ступень с такими международными форумами профессионалов, как фестиваль искусства макома, фестиваль искусства бахши, музыкальный фестиваль "Шарк тароналари" и танцевальный фестиваль “Рақс сеҳри” ("Волшебство танца").

https://uz.sputniknews.ru/20190704/rekonstruktsiya-Tashkentskogo-tsirka-11931683.html

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цирк, узбекистан