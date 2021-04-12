В ЦБ обновили правила регулирования обращения банковских карт в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане изменились правила выпуска и обращения банковских карт. Центральный банк прокомментировал соответствующее положение.Прежде чем вводить новые стандарты, в ЦБ изучили предложения и отзывы коммерческих банков, а также бизнес-сообщества, в том числе субъектов предпринимательства.В новом документе предусмотрено пополнение карточного счета с любого депозитного счета до востребования на основании платежного поручения юридического лица или индивидуального предпринимателя, открывшего карточный счет. Раньше эта операция осуществлялась только с основного депозитного счета до востребования.Теперь можно выпускать банковские карты в иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с помощью которых клиенты смогут осуществлять неторговые валютные операции, к примеру, оплачивать командировочные расходы.Срок выдачи и установки платежного терминала сокращен с одного месяца до десяти дней, а срок рассмотрения заявки по установке программного обеспечения на существующий платежный терминал сокращен с одной недели до трех банковских дней.Кстати, с утверждением данного Положения несколько других аналогичных документов утратили свою законную силу.
Срок выдачи и установки платежного терминала сокращен с одного месяца до десяти дней, а срок рассмотрения заявки по установке программного обеспечения на существующий платежный терминал сокращен с одной недели до трех банковских дней.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане изменились правила выпуска и обращения банковских карт. Центральный банк прокомментировал соответствующее положение.
Прежде чем вводить новые стандарты, в ЦБ изучили предложения и отзывы коммерческих банков, а также бизнес-сообщества, в том числе субъектов предпринимательства.
В новом документе предусмотрено пополнение карточного счета с любого депозитного счета до востребования на основании платежного поручения юридического лица или индивидуального предпринимателя, открывшего карточный счет. Раньше эта операция осуществлялась только с основного депозитного счета до востребования.
Теперь можно выпускать банковские карты в иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с помощью которых клиенты смогут осуществлять неторговые валютные операции, к примеру, оплачивать командировочные расходы.
Срок выдачи и установки платежного терминала сокращен с одного месяца до десяти дней, а срок рассмотрения заявки по установке программного обеспечения на существующий платежный терминал сокращен с одной недели до трех банковских дней.
Кстати, с утверждением данного Положения несколько других аналогичных документов утратили свою законную силу.