https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-tsb-obnovili-pravila-regulirovaniya-obrascheniya-bankovskix-kart-v-uzbekistane-18286814.html

В ЦБ обновили правила регулирования обращения банковских карт в Узбекистане

В ЦБ обновили правила регулирования обращения банковских карт в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане изменились правила выпуска и обращения банковских карт. Центральный банк прокомментировал соответствующее положение.

2021-04-12T16:35+0500

2021-04-12T16:35+0500

2021-04-12T16:39+0500

общество

банковская карта

центральный банк республики узбекистан

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане изменились правила выпуска и обращения банковских карт. Центральный банк прокомментировал соответствующее положение.Прежде чем вводить новые стандарты, в ЦБ изучили предложения и отзывы коммерческих банков, а также бизнес-сообщества, в том числе субъектов предпринимательства.В новом документе предусмотрено пополнение карточного счета с любого депозитного счета до востребования на основании платежного поручения юридического лица или индивидуального предпринимателя, открывшего карточный счет. Раньше эта операция осуществлялась только с основного депозитного счета до востребования.Теперь можно выпускать банковские карты в иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с помощью которых клиенты смогут осуществлять неторговые валютные операции, к примеру, оплачивать командировочные расходы.Срок выдачи и установки платежного терминала сокращен с одного месяца до десяти дней, а срок рассмотрения заявки по установке программного обеспечения на существующий платежный терминал сокращен с одной недели до трех банковских дней.Кстати, с утверждением данного Положения несколько других аналогичных документов утратили свою законную силу.

https://uz.sputniknews.ru/20200519/Kak-zaschitit-svoyu-bankovskuyu-kartu-ot-moshennikov--sovet-TsB-14165247.html

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банковская карта, центральный банк республики узбекистан, узбекистан