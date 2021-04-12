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В ЦБ обновили правила регулирования обращения банковских карт в Узбекистане
В ЦБ обновили правила регулирования обращения банковских карт в Узбекистане
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане изменились правила выпуска и обращения банковских карт. Центральный банк прокомментировал соответствующее положение.
2021-04-12T16:35+0500
2021-04-12T16:39+0500
общество
банковская карта
центральный банк республики узбекистан
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане изменились правила выпуска и обращения банковских карт. Центральный банк прокомментировал соответствующее положение.Прежде чем вводить новые стандарты, в ЦБ изучили предложения и отзывы коммерческих банков, а также бизнес-сообщества, в том числе субъектов предпринимательства.В новом документе предусмотрено пополнение карточного счета с любого депозитного счета до востребования на основании платежного поручения юридического лица или индивидуального предпринимателя, открывшего карточный счет. Раньше эта операция осуществлялась только с основного депозитного счета до востребования.Теперь можно выпускать банковские карты в иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с помощью которых клиенты смогут осуществлять неторговые валютные операции, к примеру, оплачивать командировочные расходы.Срок выдачи и установки платежного терминала сокращен с одного месяца до десяти дней, а срок рассмотрения заявки по установке программного обеспечения на существующий платежный терминал сокращен с одной недели до трех банковских дней.Кстати, с утверждением данного Положения несколько других аналогичных документов утратили свою законную силу.
https://uz.sputniknews.ru/20200519/Kak-zaschitit-svoyu-bankovskuyu-kartu-ot-moshennikov--sovet-TsB-14165247.html
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банковская карта, центральный банк республики узбекистан, узбекистан

В ЦБ обновили правила регулирования обращения банковских карт в Узбекистане

16:35 12.04.2021 (обновлено: 16:39 12.04.2021)
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© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.04.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Срок выдачи и установки платежного терминала сокращен с одного месяца до десяти дней, а срок рассмотрения заявки по установке программного обеспечения на существующий платежный терминал сокращен с одной недели до трех банковских дней.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. В Узбекистане изменились правила выпуска и обращения банковских карт. Центральный банк прокомментировал соответствующее положение.
Прежде чем вводить новые стандарты, в ЦБ изучили предложения и отзывы коммерческих банков, а также бизнес-сообщества, в том числе субъектов предпринимательства.
В новом документе предусмотрено пополнение карточного счета с любого депозитного счета до востребования на основании платежного поручения юридического лица или индивидуального предпринимателя, открывшего карточный счет. Раньше эта операция осуществлялась только с основного депозитного счета до востребования.
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Теперь можно выпускать банковские карты в иностранной валюте для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с помощью которых клиенты смогут осуществлять неторговые валютные операции, к примеру, оплачивать командировочные расходы.
Срок выдачи и установки платежного терминала сокращен с одного месяца до десяти дней, а срок рассмотрения заявки по установке программного обеспечения на существующий платежный терминал сокращен с одной недели до трех банковских дней.
Кстати, с утверждением данного Положения несколько других аналогичных документов утратили свою законную силу.
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