https://uz.sputniknews.ru/20210412/zabyla-za-chem-shla---jitelnitsa-tashkenta-o-vstreche-s-gagarinym-v-podezde-svoego-doma-18267115.html
"Забыла, за чем шла" - жительница Ташкента о встрече с Гагариным в подъезде своего дома
"Забыла, за чем шла" - жительница Ташкента о встрече с Гагариным в подъезде своего дома
Юрий Гагарин - первый космонавт, Герой Советского Союза — бывал в Узбекистане, в частности, в Ташкенте несколько раз. Помимо официальных приемов и встреч были... 12.04.2021, Sputnik Узбекистан
2021-04-12T08:21+0500
2021-04-12T08:21+0500
2021-04-12T08:21+0500
общество
юрий гагарин
космос
ташкент
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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. После полета в космос жизнь Юрия Гагарина кардинально изменилась. Теперь его плотный рабочий график состоял, в том числе, из многочисленных поездок как за границу, так и по советским республикам. Это было международное двухлетнее турне. В Узбекистане Гагарина, как правило, встречал первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов.Одним из таких друзей был генерал Ефим Пастушенко, живший в те годы в Ташкенте, в доме №72 по улице Жуковского (ныне Садыка Азимова). К нему-то однажды и заглянул прославленный космонавт. Знакомство высокопоставленного военного и Гагарина состоялось в городе Гурзуф (Крым). В 1962 и 1963 годах Юрий Алексеевич отдыхал в расположенном там военном санатории.По ее словам, космонавт зашел один, без охраны, и сказал: "Здравствуйте, я к Пастушенко. Вы не подскажете, как к ним пройти?". Все присутствовавшие буквально застыли на месте, ведь перед ними был сам Гагарин. Дежурная подсказала, что эта семья живет на втором этаже в этом же подъезде. Конечно, во дворе все стали перешептываться, но пойти за Гагариным было крайне неудобно. Архивных фотографий из поездок Гагарина в Узбекистан осталось довольно много, но все они в основном парадные, с участием первых лиц республики. Однако, как замечают знакомые Юрия Гагарина или просто те, кому случайно посчастливилось с ним общаться, он был человек крайне простой и приветливый и такие частные встречи были вполне в его духе.Разумеется, ничто сегодня не напоминает в этом доме о том, что когда-то в нем побывал первый землянин, оказавшийся на космической орбите. Нет ни мемориальной доски, ни какого-то артефакта о том периоде. Эта встреча осталась лишь в памяти тех немногих жильцов этого дома, заставших приезд космонавта.Но Ташкент помнит первого космонавта Земли. В Чиланзарском районе столицы установлен памятник Юрию Гагарину. В недалеком прошлом территория перед монументом выглядела совсем не под стать покорителю космоса, но сегодня это облагороженной участок, засаженный цветами и хвойными деревьями. В честь 60-летия полета Гагарина этот памятник станет одной из главных точек притяжения. А те, кто когда-то видел или общался с простым советским парнем Юрием Алексеевичем с уважением вспомнят, как человек, видевший звезды, оказался сильнее звездной болезни.
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юрий гагарин, космос, ташкент
"Забыла, за чем шла" - жительница Ташкента о встрече с Гагариным в подъезде своего дома
Юрий Гагарин - первый космонавт, Герой Советского Союза — бывал в Узбекистане, в частности, в Ташкенте несколько раз. Помимо официальных приемов и встреч были и вполне будничные походы к друзьям. Так, однажды летчик заглянул в обычный дом в центре узбекской столицы.
ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. После полета в космос жизнь Юрия Гагарина кардинально изменилась. Теперь его плотный рабочий график состоял, в том числе, из многочисленных поездок как за границу, так и по советским республикам. Это было международное двухлетнее турне. В Узбекистане Гагарина, как правило, встречал первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов.
"Юрий Гагарин часто приезжал в Узбекистан. С 1961 по 1968 годы он шесть раз посетил Узбекистан. Искренний и жизнерадостный Юрий Гагарин любил наш солнечный край и его народ. Он приезжал участвовать в мероприятиях, смотреть достопримечательности. Среди его друзей в нашей стране много общественных деятелей, представителей культуры", — говорится в официальном сообщении Национального информационного агентства Узбекистана.
Одним из таких друзей был генерал Ефим Пастушенко, живший в те годы в Ташкенте, в доме №72 по улице Жуковского (ныне Садыка Азимова). К нему-то однажды и заглянул прославленный космонавт. Знакомство высокопоставленного военного и Гагарина состоялось в городе Гурзуф (Крым). В 1962 и 1963 годах Юрий Алексеевич отдыхал в расположенном там военном санатории.
"Я тогда училась в старших классах. Какой именно был год, уже не вспомню, но, примерно между 1962-м и 1964-м. Отец моей подруги Оли Пастушенко был генералом. Их семья жила на втором этаже. Каждое лето они ездили в Гурзуф, где находился военный санаторий. Там же отдыхал Гагарин с семьей. В этом санатории они и познакомились. Помню, как Оля рассказывала о том, каким простым и доброжелательным был Юрий Алексеевич. А осенью он приехал в гости к семье Пастушенко. В нашем доме, в главном подъезде (проходном) всегда дежурили консьержи. Уже не вспомню куда я шла, но в подъезде столкнулась с Гагариным. Его невозможно было не узнать, потому что после полета в 1961 году, он был везде: на всех телеканалах и во всех газетах и журналах. В подъезде был еще кто-то из соседских мальчишек и дежурная тетя Наташа", - вспоминает Наталья Антонова, до сих пор живущая по этому адресу.
По ее словам, космонавт зашел один, без охраны, и сказал: "Здравствуйте, я к Пастушенко. Вы не подскажете, как к ним пройти?".
Все присутствовавшие буквально застыли на месте, ведь перед ними был сам Гагарин. Дежурная подсказала, что эта семья живет на втором этаже в этом же подъезде. Конечно, во дворе все стали перешептываться, но пойти за Гагариным было крайне неудобно.
"Если бы тогда был фотоаппарат или как сейчас, телефоны, конечно же, мы бы все сфотографировались. Потом я все расспросила у подружки. Она отнеслась к такой встрече как к чему-то обычному. Это была очень гостеприимная семья, у них всегда было много гостей, думаю, поэтому Оля так просто к этому отнеслась", — вспоминает Наталья Борисовна.
Архивных фотографий из поездок Гагарина в Узбекистан осталось довольно много, но все они в основном парадные, с участием первых лиц республики. Однако, как замечают знакомые Юрия Гагарина или просто те, кому случайно посчастливилось с ним общаться, он был человек крайне простой и приветливый и такие частные встречи были вполне в его духе.
Разумеется, ничто сегодня не напоминает в этом доме о том, что когда-то в нем побывал первый землянин, оказавшийся на космической орбите. Нет ни мемориальной доски, ни какого-то артефакта о том периоде. Эта встреча осталась лишь в памяти тех немногих жильцов этого дома, заставших приезд космонавта.
Но Ташкент помнит первого космонавта Земли. В Чиланзарском районе столицы установлен памятник Юрию Гагарину. В недалеком прошлом территория перед монументом выглядела совсем не под стать покорителю космоса, но сегодня это облагороженной участок, засаженный цветами и хвойными деревьями. В честь 60-летия полета Гагарина этот памятник станет одной из главных точек притяжения. А те, кто когда-то видел или общался с простым советским парнем Юрием Алексеевичем с уважением вспомнят, как человек, видевший звезды, оказался сильнее звездной болезни.