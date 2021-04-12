https://uz.sputniknews.ru/20210412/zabyla-za-chem-shla---jitelnitsa-tashkenta-o-vstreche-s-gagarinym-v-podezde-svoego-doma-18267115.html

"Забыла, за чем шла" - жительница Ташкента о встрече с Гагариным в подъезде своего дома

"Забыла, за чем шла" - жительница Ташкента о встрече с Гагариным в подъезде своего дома

Юрий Гагарин - первый космонавт, Герой Советского Союза — бывал в Узбекистане, в частности, в Ташкенте несколько раз. Помимо официальных приемов и встреч были... 12.04.2021, Sputnik Узбекистан

2021-04-12T08:21+0500

2021-04-12T08:21+0500

2021-04-12T08:21+0500

общество

юрий гагарин

космос

ташкент

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ТАШКЕНТ, 12 апр — Sputnik. После полета в космос жизнь Юрия Гагарина кардинально изменилась. Теперь его плотный рабочий график состоял, в том числе, из многочисленных поездок как за границу, так и по советским республикам. Это было международное двухлетнее турне. В Узбекистане Гагарина, как правило, встречал первый секретарь ЦК Компартии Узбекской ССР Шараф Рашидов.Одним из таких друзей был генерал Ефим Пастушенко, живший в те годы в Ташкенте, в доме №72 по улице Жуковского (ныне Садыка Азимова). К нему-то однажды и заглянул прославленный космонавт. Знакомство высокопоставленного военного и Гагарина состоялось в городе Гурзуф (Крым). В 1962 и 1963 годах Юрий Алексеевич отдыхал в расположенном там военном санатории.По ее словам, космонавт зашел один, без охраны, и сказал: "Здравствуйте, я к Пастушенко. Вы не подскажете, как к ним пройти?". Все присутствовавшие буквально застыли на месте, ведь перед ними был сам Гагарин. Дежурная подсказала, что эта семья живет на втором этаже в этом же подъезде. Конечно, во дворе все стали перешептываться, но пойти за Гагариным было крайне неудобно. Архивных фотографий из поездок Гагарина в Узбекистан осталось довольно много, но все они в основном парадные, с участием первых лиц республики. Однако, как замечают знакомые Юрия Гагарина или просто те, кому случайно посчастливилось с ним общаться, он был человек крайне простой и приветливый и такие частные встречи были вполне в его духе.Разумеется, ничто сегодня не напоминает в этом доме о том, что когда-то в нем побывал первый землянин, оказавшийся на космической орбите. Нет ни мемориальной доски, ни какого-то артефакта о том периоде. Эта встреча осталась лишь в памяти тех немногих жильцов этого дома, заставших приезд космонавта.Но Ташкент помнит первого космонавта Земли. В Чиланзарском районе столицы установлен памятник Юрию Гагарину. В недалеком прошлом территория перед монументом выглядела совсем не под стать покорителю космоса, но сегодня это облагороженной участок, засаженный цветами и хвойными деревьями. В честь 60-летия полета Гагарина этот памятник станет одной из главных точек притяжения. А те, кто когда-то видел или общался с простым советским парнем Юрием Алексеевичем с уважением вспомнят, как человек, видевший звезды, оказался сильнее звездной болезни.

ташкент

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2021

Анна Желиховская

Анна Желиховская

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Анна Желиховская

юрий гагарин, космос, ташкент