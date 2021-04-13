Афганское землетрясение ощутили в Термезе

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Термезе ранним утром вторника ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.На территории Узбекистана двухбалльные подземные толчки были зафиксированы в Термезе, находящемся в 144 километрах от эпицентра. Пострадавших нет. В предыдущий раз землетрясение ощутили в Узбекистане 6 марта. Эпицентр находился на границе с Кыргызстаном. Сила подземных толчков в Фергане составила четыре балла, в Андижане и Намангане — два балла.
Эпицентр подземных толчков находился в 587 километрах от Ташкента в юго-западном направлении.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Термезе ранним утром вторника ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
"Тринадцатого апреля в 09.28 по ташкентскому времени (04.28 по Гринвичу) в Афганистанe произошло землетрясение. Координаты: 36,07 градуса северной широты; 68 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,5. Глубина — 78 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 587 километров в юго-западном направлении", — говорится в публикации на Telegram-канале.
На территории Узбекистана двухбалльные подземные толчки были зафиксированы в Термезе, находящемся в 144 километрах от эпицентра. Пострадавших нет.
В предыдущий раз землетрясение ощутили в Узбекистане 6 марта. Эпицентр находился на границе с Кыргызстаном. Сила подземных толчков в Фергане составила четыре балла, в Андижане и Намангане — два балла.