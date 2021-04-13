https://uz.sputniknews.ru/20210413/afganskoe-zemletryasenie-oschutili-v-termeze-18296923.html

Афганское землетрясение ощутили в Термезе

Афганское землетрясение ощутили в Термезе

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Термезе ранним утром вторника ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане, сообщает Республиканский центр

2021-04-13T10:37+0500

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термез

общество

землетрясение

афганистан

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Термезе ранним утром вторника ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.На территории Узбекистана двухбалльные подземные толчки были зафиксированы в Термезе, находящемся в 144 километрах от эпицентра. Пострадавших нет. В предыдущий раз землетрясение ощутили в Узбекистане 6 марта. Эпицентр находился на границе с Кыргызстаном. Сила подземных толчков в Фергане составила четыре балла, в Андижане и Намангане — два балла.

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термез, землетрясение, афганистан