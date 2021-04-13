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https://uz.sputniknews.ru/20210413/afganskoe-zemletryasenie-oschutili-v-termeze-18296923.html
Афганское землетрясение ощутили в Термезе
Афганское землетрясение ощутили в Термезе
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Термезе ранним утром вторника ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане, сообщает Республиканский центр
2021-04-13T10:37+0500
2021-04-13T10:37+0500
термез
общество
землетрясение
афганистан
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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Термезе ранним утром вторника ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.На территории Узбекистана двухбалльные подземные толчки были зафиксированы в Термезе, находящемся в 144 километрах от эпицентра. Пострадавших нет. В предыдущий раз землетрясение ощутили в Узбекистане 6 марта. Эпицентр находился на границе с Кыргызстаном. Сила подземных толчков в Фергане составила четыре балла, в Андижане и Намангане — два балла.
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термез, землетрясение, афганистан

Афганское землетрясение ощутили в Термезе

10:37 13.04.2021
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CC BY 2.0 / ray_explores / Seismograph, San Juan Bautista MissionСейсмограф
Сейсмограф - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
CC BY 2.0 / ray_explores / Seismograph, San Juan Bautista Mission
Эпицентр подземных толчков находился в 587 километрах от Ташкента в юго-западном направлении.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. В Термезе ранним утром вторника ощутили землетрясение, эпицентр которого находился в Афганистане, сообщает Республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС.
"Тринадцатого апреля в 09.28 по ташкентскому времени (04.28 по Гринвичу) в Афганистанe произошло землетрясение. Координаты: 36,07 градуса северной широты; 68 градуса восточной долготы. Магнитуда М=4,5. Глубина — 78 километров. Расстояние от эпицентра до Ташкента — 587 километров в юго-западном направлении", — говорится в публикации на Telegram-канале.
На территории Узбекистана двухбалльные подземные толчки были зафиксированы в Термезе, находящемся в 144 километрах от эпицентра. Пострадавших нет.
В предыдущий раз землетрясение ощутили в Узбекистане 6 марта. Эпицентр находился на границе с Кыргызстаном. Сила подземных толчков в Фергане составила четыре балла, в Андижане и Намангане — два балла.
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