Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210413/chetyrex-jitelnits-tashkenta-podozrevayut-v-kraje-iz-kvartiry--sredi-nix-12-letnyaya-devochka-18307217.html
Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже из квартиры — среди них 12-летняя девочка
Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже из квартиры — среди них 12-летняя девочка
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже драгоценностей из квартиры, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
2021-04-13T15:36+0500
2021-04-13T15:36+0500
происшествия
гувд ташкента
кража
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0d/18307543_0:471:2048:1623_1920x0_80_0_0_16b370571c69608b028e9429725301c1.jpg
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже драгоценностей из квартиры, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, в УКД ОВД Учтепинского района 30 марта обратилась 19-летняя Хуршидабону С., которая рассказала, что кто-то проник в ее дом и похитил золотые украшения на четыре тысячи долларов.Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 169 ("Кража") УК Узбекистана. Следствие продолжается.
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_RU
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/04/0d/18307543_0:279:2048:1815_1920x0_80_0_0_3cb98601457dc68e941d4b411dc86958.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гувд ташкента, кража, ташкент

Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже из квартиры — среди них 12-летняя девочка

15:36 13.04.2021
441
© СС0 / Unsplash / OliveЗолотые украшения
Золотые украшения - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.04.2021
© СС0 / Unsplash / Olive
Потерпевшая лишилась украшений общей стоимостью четыре тысячи долларов.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже драгоценностей из квартиры, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, в УКД ОВД Учтепинского района 30 марта обратилась 19-летняя Хуршидабону С., которая рассказала, что кто-то проник в ее дом и похитил золотые украшения на четыре тысячи долларов.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 169 ("Кража") УК Узбекистана.
Впоследствии были задержаны подозреваемые — ими оказались 28-летняя Гулшан Д., 20-летняя Тухтагул Д., 19-летняя Зарина Х. и 12-летняя Н. Д.
Следствие продолжается.
000120
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社简化中文Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社繁體中文Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:07В Фергане обсудят развитие приграничных территорий Кыргызстана и Таджикистана
18:51Главы МИД стран Центральной Азии и Китая могут встретиться в мае
18:46ФОЗПП выяснила, где в Узбекистане самое дешевое растительное масло
18:39Что поможет Узбекистану увеличить экспорт на 140% — рассказали в ЦЭИР
18:13Создан Фонд содействия оздоровлению трудноизлечимых больных
17:45Питьевая вода Узбекистана будет "под присмотром" России
17:29В Каракалпакстане паломник упал с горы, пытаясь сделать красивое фото — видео
16:52Die Welt: на планете могут исчезнуть бананы
16:39Замглавы МИД Узбекистана и РФ обсудили вопросы инвестиционного сотрудничества
16:36Соглашение Узбекистана и Казахстана о трудящихся-мигрантах вступило в силу
16:02Узбекистан готов обезопасить труд и ратифицировать одну из Конвенций МОТ
16:01Узбекистанец организовал подпольный лото-клуб — ему грозит до 7 лет тюрьмы
15:38II Международный фестиваль искусства бахши пройдет в Нукусе
15:36Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже из квартиры — среди них 12-летняя девочка
14:46Страны Центральной Азии и Вышеградской группы обсудят преодоление коронакризиса
14:45Апрельские тезисы: Дмитрий Полетаев о том, когда Узбекистан выйдет из миграционного пике
14:40Власти Узбекистана помогут соотечественникам, оказавшимся в трудной ситуации
14:27Пенсионер-патриот создал на своем участке собственный Советский Союз — видео
14:16АФУ наказала "Навбахор" после скандального матча с "Пахтакором"
14:07Какие вызовы ставит GSP+ перед Узбекистаном? Мнение Азизы Умаровой