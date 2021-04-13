https://uz.sputniknews.ru/20210413/chetyrex-jitelnits-tashkenta-podozrevayut-v-kraje-iz-kvartiry--sredi-nix-12-letnyaya-devochka-18307217.html

Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже из квартиры — среди них 12-летняя девочка

Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже из квартиры — среди них 12-летняя девочка

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже драгоценностей из квартиры, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.

2021-04-13T15:36+0500

2021-04-13T15:36+0500

2021-04-13T15:36+0500

происшествия

гувд ташкента

кража

ташкент

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ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже драгоценностей из квартиры, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, в УКД ОВД Учтепинского района 30 марта обратилась 19-летняя Хуршидабону С., которая рассказала, что кто-то проник в ее дом и похитил золотые украшения на четыре тысячи долларов.Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 169 ("Кража") УК Узбекистана. Следствие продолжается.

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гувд ташкента, кража, ташкент