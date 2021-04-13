Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже из квартиры — среди них 12-летняя девочка

ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже драгоценностей из квартиры, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.По данным пресс-службы, в УКД ОВД Учтепинского района 30 марта обратилась 19-летняя Хуршидабону С., которая рассказала, что кто-то проник в ее дом и похитил золотые украшения на четыре тысячи долларов.Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 169 ("Кража") УК Узбекистана. Следствие продолжается.
Потерпевшая лишилась украшений общей стоимостью четыре тысячи долларов.
ТАШКЕНТ, 13 апр — Sputnik. Четырех жительниц Ташкента подозревают в краже драгоценностей из квартиры, сообщает Главное управление внутренних дел (ГУВД) столицы.
По данным пресс-службы, в УКД ОВД Учтепинского района 30 марта обратилась 19-летняя Хуршидабону С., которая рассказала, что кто-то проник в ее дом и похитил золотые украшения на четыре тысячи долларов.
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по части 2 статьи 169 ("Кража") УК Узбекистана.
Впоследствии были задержаны подозреваемые — ими оказались 28-летняя Гулшан Д., 20-летняя Тухтагул Д., 19-летняя Зарина Х. и 12-летняя Н. Д.